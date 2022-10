W poniedziałek Rosjanie przeprowadzili ataki rakietowe na szereg miast w większości regionów Ukrainy. Pociski uderzyły m.in. w centrum Kijowa, w Zaporoże oraz w miasta obwodów dniepropietrowskiego i mikołajowskiego. Zginęło co najmniej 11 osób, a 89 zostało rannych. W obwodach lwowskim, połtawskim, sumskim i tarnopolskim są problemy z dostawami prądu. Ukraińskie Ministerstwo Energii przekazało, że od 11 października Ukraina jest zmuszona do wstrzymania eksportu energii elektrycznej. Służba Bezpieczeństwa Ukrainy rozesłała list gończy za Dmitrijem Miedwiediewem, wiceszefem rosyjskiej Rady Bezpieczeństwa, który wielokrotnie wzywał do zniszczenia Ukrainy. Najważniejsze informacje z 229. dnia rosyjskiej inwazji na Ukrainę znajdziecie w naszej relacji z poniedziałku 10.10.2022r.

Zniszczenia po ataku rakietowym na Kijów / Viacheslav Ratynskyi / PAP

19:00

W wydanym przez Biały Dom komunikacie prezydent USA Joe Biden potępił dzisiejsze rosyjskie ostrzały ukraińskich miast. "One po raz kolejny zademonstrowały całkowitą brutalność nielegalnej wojny Putina przeciwko narodowi ukraińskiemu" - oznajmił.



"Te ataki tylko dodatkowo wzmacniają nasze zaangażowanie, by wspierać naród ukraiński tak długo, jak trzeba. Razem z naszymi sojusznikami i partnerami będziemy kontynuować nakładanie kosztów na Rosję za jej agresję, pociągać Putina i Rosję do odpowiedzialności za ich okrucieństwa i zbrodnie wojenne, i dostarczać wsparcie potrzebne siłom ukraińskim do obrony swojego kraju i swojej wolności" - zaznaczył Biden. Wezwał też Rosję do zakończenia agresji i wycofania wojsk z Ukrainy.

18:55

Przed ambasadą Rosji w Warszawie gromadzą się protestujący. Mają ze sobą flagi Ukrainy, Polski, Unii Europejskiej, a także biało-czerwono-białe flagi Białorusi. Niektórzy niosą również znicze i transparenty głoszące: "Rosja jest państwem terrorystycznym".

Protestujący skandują: "Putin won!", "Terrorysta!" i "Precz z faszyzmem!". Wznoszą też okrzyki na cześć Ukrainy i ukraińskich żołnierzy. Oprócz flag narodowych i unijnych przed ambasadą rozwinęli także dużą flagę w ukraińskich barwach z biało-czerwonym sercem w środku.

18:34

Od 11 października Ukraina jest zmuszona do wstrzymania eksportu energii elektrycznej z powodu ataków Rosji na obiekty infrastruktury energetycznej - powiadomiło Ministerstwo Energetyki. Krok ten ma na celu ustabilizowanie własnej sieci energetycznej Ukrainy.

"Rosja kontynuuje terror energetyczny wobec Ukrainy, a także wzmacnia presję energetyczną na UE" - podkreślono w komunikacie ministerstwa.

18:13

Władze ukraińskie wciąż oceniają straty po dzisiejszych atakach rakietowych. Wiadomo już o co najmniej 11 zabitych, a rannych jest 89 osób - podała policja. Uszkodzono co najmniej 70 obiektów infrastruktury, w tym 29 obiektów infrastruktury krytycznej. W czterech obwodach Ukrainy - lwowskim, połtawskim, sumskim i tarnopolskim są problemy z dostawami prądu.

18:04

Służba Bezpieczeństwa Ukrainy rozesłała list gończy za Dmitrijem Miedwiediewem, wiceszefem rosyjskiej Rady Bezpieczeństwa, który wielokrotnie wzywał do zniszczenia Ukrainy. Miedwiediew jest oskarżany o "zamach na integralność terytorialną i nietykalność Ukrainy, dokonany przez przedstawiciela władz" - powiadomił portal Ukrainska Prawda, powołując się na bazę danych MSW w Kijowie.

Na liście poszukiwanych jest również rzeczniczka rosyjskiego resortu dyplomacji. Władze w Kijowie zarzucają Marii Zacharowej "zamach na integralność terytorialną i nietykalność Ukrainy, który doprowadził do śmierci ludzi i innych ciężkich następstw".

17:53

W obwodzie lwowskim po rosyjskim ataku rakietowym są problemy z łącznością komórkową. Cześć miejscowości, a także sam Lwów, jest pozbawiona prądu - powiadomił szef władz obwodowych Maksym Kozycki. Jak dodał, przywracanie dostaw energii może potrwać ponad dobę.

Urzędnik zaapelował do mieszkańców, by ograniczyli zużycie prądu i tym samym zmniejszyli obciążenie systemu energetycznego.

16:52

Deputowany Dumy Państwowej z Krymu Michaił Szeremet wezwał do "unieszkodliwienia" konstelacji satelitarnej NATO, która - jego zdaniem - pomaga wojskom ukraińskim prowadzić działania rozpoznawcze i koordynować ataki rakietowe na okupowane przez Rosję terytoria.

16:11

"Rozmawiałem dzisiaj z Wołodymyrem Zełenskim. Mówiliśmy o konieczności izolowania Rosji, która dziś dopuściła się masowych zbrodni wojennych. Zbrodnie takie - przypominam - nie ulegają przedawnieniu i ścigane są na całym świecie" - napisał na Twitterze prezydent Andrzej Duda.

15:48

Wbrew wcześniejszym doniesieniom, Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża nie wstrzymał działań na Ukrainie. "Dla jasności - pozostajemy na Ukrainie i będziemy kontynuować nasze działania, dostosowując się do pogarszającej się jeśli chodzi o bezpieczeństwo sytuacji" - podano w komunikacie.

15:42

Ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Zwarycz / Radek Pietruszka / PAP

Chcę zaapelować do całego świata demokratycznego, świata cywilizowanego, żeby razem stawić opór barbarzyństwu i natychmiast uznać Rosję za kraj terrorystyczny, żeby wzmocnić sankcje przeciw Rosji, które by nie pozwoliły dalej na handlowanie z Rosją, pozbawiły Rosję środków finansowych, z których finansuje akurat wojnę - oświadczył ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Zwarycz. Zaapelował też o dalsze zwiększanie pomocy militarnej dla Ukrainy. Potrzebujemy nowoczesnych systemów przeciwrakietowych, nowoczesnych systemów przeciwlotniczych. Musimy zamknąć niebo nad Ukrainą, by zmniejszyć ilość ofiar wśród cywilów. To jest nasze wspólne zadanie i liczymy w tym kontekście także na Polskę - powiedział.

15:35

MPK Wrocław przekazało autokar dla ukraińskich żołnierzy. Pojazd wyposażony w artykuły pierwszej pomocy trafi do jednostki w Enerhodarze.

Planując przyjazd do Warszawy, chcieliśmy uczcić ostatnie urodziny Wladimira Putina na wolności. Dzisiejsze poranne naloty nadały naszej wizycie nowy kontekst. Trzeba cały czas myśleć o Ukrainie i cały czas ją wspierać. Dlatego na naszych tramwajach wciąż obecne są ukraińskie flagi, uchodźcy są u nas zatrudniani, a dziś przekazujemy ten autokar wraz z wyposażeniem do pierwszej pomocy- mówił Krzysztof Balawejder, prezes MPK Wrocław.

Autokar przekazany przez wrocławskie MPK / MPK Wrocław / Materiały prasowe

15:15

W wyniku rosyjskich ataków rakietowych na centrum Kijowa uszkodzony został budynek Misji Doradczej UE na Ukrainie. Nie ma informacji o poszkodowanych wśród personelu placówki - poinformowała gazeta internetowa Ukrainska Prawda.

15:06

Kolejny alarm przeciwlotniczy ogłoszono w Kijowie. Syreny zawyły ok. godziny 14.30 czasu polskiego.

14:56

Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża tymczasowo wstrzymuje działania na Ukrainie ze względów bezpieczeństwa - powiedział agencji Reutera rzecznik organizacji.

14:14

Rosyjskie zmasowane ataki rakietowe na ukraińskie obiekty infrastruktury krytycznej i centra miast były planowane od 2 lub 3 października. Wojsko otrzymało polecenie dokonania ostrzałów od władz na Kremlu - przekazał wywiad wojskowy Ukrainy (HUR).



"Jednostkom lotnictwa strategicznego i dalekiego zasięgu rozkazano przygotować się do przeprowadzenia zmasowanych ataków rakietowych. Jako cele zidentyfikowano cywilne obiekty infrastruktury krytycznej oraz centralne obszary gęsto zaludnionych miast na Ukrainie" - czytamy w komunikacie HUR na Telegramie.



14:02

W wyniku ostrzelania przez rosyjskich barbarzyńców obiektów infrastruktury krytycznej w stolicy i obwodzie, wdrażane są grafiki awaryjnego odłączania dostaw prądu dla konsumentów indywidualnych w Kijowie i obwodzie kijowskim - napisał mer Kijowa Witalij Kliczko na Telegramie. Jak przekazał, częściowo ograniczane są także dostawy energii elektrycznej dla klientów przemysłowych w Kijowie i całym obwodzie kijowskim. Energetycy i służby ratownicze robią wszystko, by maksymalnie szybko wznowić normalną działalność systemów energetycznych - zapewnił.

13:43

Ponad cztery godziny trwała przerwa w granicznych odprawach po ukraińskiej stronie na przejściach w Medyce i Korczowej. Powodem był brak energii elektrycznej, która została odcięta po porannych zmasowanych atakach rakietowych na Ukrainę.

Zasilanie przywrócono kilkadziesiąt minut temu. Odprawy po stronie naszych sąsiadów ruszyły. Trwa rozładowywanie zatoru, który powstał przez kilka godzin. Ukraińska strona informuje, że po porannych atakach problemy z dostawami energii elektrycznej poza obwodem lwowskim mogą być jeszcze w tarnopolskim, sumskim, charkowskim i połtawskim. W pozostałych obszarach były tylko czasowe odłączenia.

13:33

To są dowody nieprawdopodobnego barbarzyństwa, kiedy w sposób świadomy i celowy (Rosja - przyp. red.) stara się dosięgnąć tych najsłabszych: cywilów, kobiety i dzieci. A czego to jest znakiem? Moralnej słabości, politycznej słabości, z więc tego wszystkiego, co nigdy nie powinno stanowić podstaw decyzji o charakterze militarnym - powiedział w Łodzi dziennikarzom szef polskiej dyplomacji Zbigniew Rau. Pytany czy dzisiejszy atak na ukraińskie miasta to rosyjska odpowiedź na sobotni atak na Most Kerczeński, Rau powtórzył, że przede wszystkim jest to akt barbarzyństwa. A czym jest motywowany? Zapewne czymś nikczemnym - stwierdził. Dopytywany, czy jego zdaniem teraz takie ataki będą zintensyfikowane, szef polskiej dyplomacji powiedział, że "tego nie można wykluczyć".

13:30

"Skoordynowaliśmy nasze kroki z prezydentem Polski Andrzejem Dudą. Będziemy pracować nad konsolidacją międzynarodowego wsparcia, wzmacnianiem ukraińskich zdolności obronnych, odbudowie tego, co zniszczono oraz zwiększaniem izolacji Rosji" - napisał na Twitterze prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

"Po dzisiejszych atakach na Kijów i inne miasta Ukrainy, odbywają się pilne konsultacje Prezydentów Andrzeja Dudy i Wołodymyra Zełenskiego" - podała wcześniej kancelaria prezydenta Dudy.

13:03

Estonia postrzega Rosję jako państwo-sponsora terroryzmu i społeczność międzynarodowa powinna pójść za naszym przykładem - oświadczył estoński minister spraw zagranicznych Urmas Reinsalu, komentując rosyjskie ostrzały rakietowe miast na Ukrainie.

"Rakiety uderzały i nadal uderzają w place zabaw, domy i inne miejsca niemające ochrony ani żadnych wojskowych funkcji. Celem ataków Rosji jest terror, zabijanie niewinnych ludzi i sianie jak największego zniszczenia" - ocenił Reinsalu, cytowany przez nadawcę ERR.

13:00

W ostatnim, przeprowadzonym w nocy z niedzieli na poniedziałek, rosyjskim ataku rakietowym na Zaporoże na południu Ukrainy zginęły dwie osoby, a 23 doznały obrażeń; w ciągu dwóch ostatnich dni wróg zamordował 16 i ranił ponad 100 mieszkańców miasta - powiadomił sekretarz zaporoskiej rady miejskiej Anatolij Kurtiew.

12:59

Prezydent Białorusi Aleksandr Łukaszenka oznajmił, że Rosja i Białoruś zgodziły się na rozmieszczenie wspólnej regionalnej grupy wojsk. Decyzja ta ma mieć związek z "zaostrzeniem sytuacji na zachodnich granicach państwa".

12:53

Kolejka na stację benzynową w Kijowie.

12:46

Rosja będzie próbowała dalej destabilizować sytuację - oświadczył prezydent Litwy Gitanas Nauseda komentując rosyjski ostrzał rakietowy miast na Ukrainie. Podkreślił, że wciąż trzeba zwiększać presję na Rosję poprzez międzynarodowe sankcje i politykę odstraszania.

"Musimy być przygotowani na to, że widząc, iż ta wojna wyraźnie zmierza ku sromotnej klęsce (Rosji), reżim kremlowski będzie starał się coraz bardziej destabilizować sytuację, podejmować desperackie działania, a to z pewnością zwiększa ogólne ryzyko, zarówno na Ukrainie, jak i w innych miejscach" - powiedział dziennikarzom Nauseda.

12:43

Podczas rosyjskich ataków na stolicę Ukrainy, Kijów, uderzono także w biuro wizowe niemieckiej ambasady - piszą niemieckie media.

"Ze zdjęć i filmów zamieszczonych na Twitterze wynika, że ucierpieć mógł również wieżowiec w Kijowie, w którym znajduje się biuro wizowe ambasady Niemiec" - napisał portal tygodnika "Spiegel".

W odpowiedzi na pytanie "Spiegla" ambasador Niemiec Anka Feldhusen odpowiedziała: "Nasze biuro wizowe nie jest obsadzone od początku lutego. Z tego co widziałam, w wieżowcu wybito tylko kilka szyb. Na szczęście nikt z naszych pracowników nie ucierpiał".

12:40

W wyniku rosyjskich ataków rakietowych na terenie całej Ukrainy zginęło około 10 osób, a blisko 60 zostało rannych - przekazała rzeczniczka prasowa ukraińskiej policji Marianna Rewa. Oprócz Kijowa ataki rakietowe odnotowano w 14 innych regionach Ukrainy - dodała.

Wcześniej policja przekazała, że w samym Kijowie zginęło pięć osób, a 12 zostało rannych. Podkreślono, że bilans ofiar jest niepełny, a liczba zabitych może wzrosnąć.

12:32

Konsekwencje ostrzału Lwowa.

12:29

KE: Wzywamy reżim w Mińsku do natychmiastowego wstrzymania wykorzystywania terytorium Białorusi jako platformy do ataków powietrznych na Ukrainę, w tym ataków rakietowych i z wykorzystaniem dronów.

12:28

Kolejne nagranie z ataku na Dniepr.

12:23

"Jestem głęboko zszokowany rosyjskimi atakami na ludność cywilną w Kijowie i innych miastach Ukrainy. Takie akty nie mogą mieć miejsca w XXI wieku. Potępiam je w najostrzejszych słowach. Jesteśmy z Ukrainą. Nadchodzi dodatkowe wsparcie wojskowe ze strony UE" - napisał szef unijnej dyplomacji Josep Borrell na Twitterze.

12:22

Rosja stała się państwem terrorystycznym: pociski w ukraiński ruch uliczny w godzinach szczytu, pociski w place zabaw, pociski w pociągi z osobami dojeżdżającymi do pracy - w całej Ukrainie. Rosjanom łatwiej mordować ludzi jadących do pracy i dzieci, niż utrzymywać podbite terytoria - pisze portal dziennika 'Bild".

"Putin stał się najsilniejszym terrorystą na świecie: mordować, torturować, zabijać za wszelką cenę. To jest jego cel" - pisze Boie.

11:50

W przestrzeń powietrzną Mołdawii wleciały trzy rosyjskie rakiety - Ministerstwo Obrony Mołdawii

11:46

Poranny ostrzał Kijowa.

11:43

Szef MSZ Ukrainy Dmytro Kułeba poinformował, że rozmawiał ze swoim tureckim odpowiednikiem Mevlutem Cavusoglu o wysiłkach na rzecz stanowczej odpowiedzi na rosyjskie ostrzały miast Ukrainy w Zgromadzeniu Ogólnym ONZ.

Cavusoglu stanowczo potępił rosyjskie ataki i potwierdził, że Turcja będzie nadal wspierała Ukrainę. "Skoordynowaliśmy wysiłki na rzecz mobilizacji stanowczej odpowiedzi wewnątrz Zgromadzenia Ogólnego ONZ" - napisał Kułeba.

11:41

Zmasowane rosyjskie ataki rakietowe uszkodziły 11 ważnych obiektów infrastruktury w ośmiu obwodach Ukrainy i w Kijowie - powiadomił premier Denys Szmyhal.

"Rosyjscy terroryści prowadzą dzisiaj zmasowany ostrzał ukraińskich miast. Zaatakowano infrastrukturę cywilną i krytyczną" - powiadomił Szmyhal w Telegramie.

Premier Ukrainy zaznaczył, że głównym celem rosyjskich zbrodni wojennych jest "zasianie paniki, zastraszenie, pozbawienie Ukraińców światła i ogrzewania".

11:39

Poniedziałkowe rosyjskie bombardowania ukraińskich miast i ludności cywilnej to akt barbarzyństwa i zbrodnia wojenna - ocenił minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau. Rosja nie może wygrać tej wojny - podkreślił.



11:18

Nie mogąc powstrzymać strat swoich wojsk na polu walki, Władimir Putin wybrał terroryzowanie i zabijanie zwykłych Ukraińców jako dowód, że Rosja nie przyzna się do przegranej w siedmiomiesięcznej wojnie - pisze moskiewski korespondent dziennika "The Guardian" Andrew Roth.



Wskazuje on, że poniedziałkowe ataki rakietowe na ruchliwe centra miast na Ukrainie są powszechnie postrzegane jako odpowiedź rosyjskiego prezydenta na sobotnią eksplozję na Moście Krymskim, a w Rosji są przedstawiane jako ataki na infrastrukturę krytyczną na Ukrainie. W myśleniu Kremla jest to odpowiedź na atak na Most Krymski, co Putin nazwał "atakiem terrorystycznym mającym na celu zniszczenie krytycznie ważnej infrastruktury cywilnej Federacji Rosyjskiej".

11:09

Unijny komisarz ds. sprawiedliwości Didier Reynders przebywał z wizytą w Kijowie, kiedy doszło do rosyjskiego ataku rakietowego na to miasto. Belgowi nic się nie stało, został umieszczony w schronie hotelowym.

"Seria eksplozji w centrum Kijowa dziś rano. Dzięki szybkiej reakcji pracowników ochrony, mój zespół i ja zostaliśmy szybko przeniesieni do schronu hotelowego. Jesteśmy bezpieczni i czekamy na dalszy rozwój wypadków" - poinformował Reynders na Twitterze.

11:03

W obwodzie kijowskim rosyjskie ostrzały rakietowe miały miejsce w trzech powiatach, zaatakowano obiekty infrastruktury krytycznej i cywilnej - powiadomił szef władz obwodowych Ołeksij Kułeba. "Są ranni, pod gruzami znajdują się ludzie" - zaznaczył Kułeba w komunikacie na Telegramie.

Trwa akcja ratunkowa. W obwodzie działa obrona powietrzna, a liczba zestrzelonych rakiet jest ustalana.

Kułeba uprzedził, że możliwe są problemy z łącznością, elektrycznością i dostawami wody. Zaapelował o zrobienie zapasów wody i jedzenia, udanie się do schronów, niepublikowanie zdjęć z miejsc ataków.

11:00

62870 żołnierzy, 2495 czołgów, 5149 wozów bojowych i 1486 systemów artyleryjskich - tak, według Ukraińskich Sił Zbrojnych, przedstawiają się straty Rosjan od początku inwazji na Ukrainę.

10:54

Mapka pokazuje miejsca rosyjskich ataków rakietowych w poniedziałkowy poranek.

10:50

Rosyjskie wojska, które zaatakowały w poniedziałek rano szereg ukraińskich miast, wykorzystały w tym celu m.in. irańskie drony-kamikadze Shahed-136. Bezzałogowce nadleciały z terytorium Białorusi - powiadomił na Telegramie szef władz obwodu mikołajowskiego na południu Ukrainy Witalij Kim.

Rosja przerzuciła na lotnisko w Łunińcu na południu Białorusi co najmniej 20 irańskich dronów Shahed-136. Oznacza to, że możliwe są ataki przy pomocy tych maszyn w środkowej i zachodniej części Ukrainy - ostrzegło w piątek ukraińskie Regionalne Dowództwo Sił Obrony Terytorialnej "Zachód".

10:47

Miejscowe władze informują o 30 zabitych i rannych w poniedziałkowych atakach na Kijów.

10:43

MSZ Chin wyraziło nadzieję na deeskalację na Ukrainie. Ta wypowiedź nastąpiła po przeprowadzonych przez Rosję atakach rakietowych na ukraińskie miasta, ocenianych jako zemsta za uszkodzenie Mostu Krymskiego - przekazała agencja Reutera.

Władze Chin nie potępiły rosyjskiej agresji na Ukrainę i opowiadały się przeciwko sankcjom nakładanym na Moskwę. Według ekspertów nie wsparły inwazji militarnie, ale udzielały Rosji wsparcia politycznego i propagandowego.

10:40

MSZ Litwy oświadczyło, że wybór przez Rosjan taktyki terroru pokazuje desperację reżimu Władimira Putina. Zdecydowanie potępiono bombardowanie przez rosyjskie wojska Kijowa i innych miast Ukrainy, wymierzone w cywilów.



Litewskie MSZ żąda, "aby Rosja natychmiast zaprzestała agresji na Ukrainie i wycofała swoje wojska z całego terytorium" tego kraju.

10:36

Mieszkańcy Kijowa ukrywają się na stacjach metra i śpiewają ukraińskie pieśni.

10:33

W wielu ukraińskich obwodach doszło dzisiaj do rosyjskich ataków.

10:25

Łukaszenka zwołał pilne spotkanie z wojskiem i siłami bezpieczeństwa na godzinę 11:00 (GMT+3) - informuje Ministerstwo Obrony Białorusi.

10:21

10:16

O poranku Rosja wystrzeliła w kierunku Ukrainy 75 rakiet, 41 z nich zostało zestrzelonych - informuje ukraińskie ministerstwo obrony.

10:13

Ministerstwo obrony Ukrainy zapowiedziało zemstę za ostrzały rakietowe miast ukraińskich, w których zginęli cywile.

"Są ofiary wśród ludzi i zniszczenia (...). Wróg zostanie ukarany za ból i śmierć, które przyniósł na naszą ziemię! Pomścimy to!" - napisano na stronie resortu obrony na Facebooku.

10:09

W efekcie rosyjskiego ataku rakietowego na Lwów doszło do eksplozji w obiektach infrastruktury krytycznej. Część miasta nie ma prądu, przestały pracować również niektóre z miejskich ciepłowni - poinformował mer Andrij Sadowy.

Na miejsca wybuchów udały się służby ratunkowe, w kilku elektrociepłowniach uruchomiono zapasowe agregaty, by przywrócić ogrzewanie - dodał mer Lwowa.

10:03

Do porannego zmasowanego ataku wykorzystano między innymi dwie grupy rosyjskich bombowców Tu-95. Te bombowce są znów w powietrzu i między innymi one wystrzeliwują rakiety w stronę ukraińskich miast.

Mieszkańcy obwodów graniczących z Rosją alarmują, że nad ich głowami przelatuje nawet i po pięć pocisków kierowanych - tak było między innymi w obwodzie czernihowskim.

Alarm powietrzny obowiązuje wciąż w całym kraju. Szefowie obwodowych administracji apelują do mieszkańców, aby nie opuszczali schronów i piwnic. Wiadomo o wybuchach na południu w Dnieprze, Mikołajowie, Krzywym Rogu, ale także w wielu miastach na zachodzie - przed chwilą dotarły na informacje o wybuchach w obwodzie rówieńskim. Wcześniej dwie rakiety spadły na Lwów. To miasto, podobnie jak zaatakowana o poranku stolica, dawno nie było celem rosyjskich rakiet.

10:00

Siły rosyjskie uderzyły w Charków na wschodzie Ukrainy, w mieście słychać wybuchy - poinformował szef władz obwodu charkowskiego Ołeh Syniehubow. Wybuchy słyszano także w regionie Krzemieńczuka, w Odessie oraz w obwodzie iwanofrankowskim - podało Suspilne, opierając się na naocznych świadkach. Dodano, że na tych terenach obowiązują alarmy przeciwlotnicze.

"Pozostańcie w schronach" - ostrzegł Syniehubow poprzez Telegram.

09:58

Po sobotniej eksplozji na Moście Krymskim Rosjanie zaczynają zdawać sobie sprawę, że wojna na Ukrainie nie przebiega po ich myśli. Pojawiła się bezpośrednia krytyka pod adresem prezydenta Władimira Putina, który usiłuje przerzucić odpowiedzialność na wysokiej rangi wojskowych - ocenia amerykański Instytut Studiów nad Wojną (ISW).

09:50

Dzisiejsze ataki rakietowe na Ukrainę to odpowiedź Putina skierowana do wszystkich ugodowców, którzy chcą z nim rozmawiać o pokoju - skomentował minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kułeba.



"Liczne rosyjskie ataki rakietowe na Ukrainę. Jedyna taktyka Putina to terror skierowany wobec spokojnych ukraińskich miast, ale on nie złamie Ukrainy" - napisał Kułeba.



"Putin jest terrorystą, który rozmawia przy pomocy rakiet" - podkreślił szef ukraińskiego MSZ.

09:47

Zabijanie cywilów to odpowiedź Putina na sobotni atak na Most Krymski - ocenił żyjący na emigracji rosyjski politolog Anton Barbaszyn.

"Tak Putin odpowiada na atak na Most Krymski - jego rozumowanie to zasadniczo: ‘ wszystko, co zrobicie, odpowiemy, zabijając więcej cywilów’" - napisał na Twitterze pracujący w Wielkiej Brytanii Barbaszyn, współzałożyciel portalu analitycznego Riddle Russia.

09:41

W całej Ukrainie trwa alarm przeciwlotniczy, spadły rakiety, są zabici i ranni; Rosjanie próbują nas zniszczyć i zetrzeć z powierzchni ziemi - przekazał w poniedziałkowy poranek prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

09:38

Rosjanie to tchórze i ludzie słabego charakteru, którzy potrafią tylko pić alkohol i atakować cywilów. Poniedziałkowe ostrzały ukraińskich miast to jeszcze jeden sygnał dla cywilizowanego świata, że sprawa Rosji musi być rozwiązana w sposób siłowy - ocenił na Telegramie szef kancelarii prezydenta Ukrainy Andrij Jermak.

09:37

Co najmniej osiem osób zginęło i 24 zostały ranne w wyniku rosyjskich ataków rakietowych na centrum Kijowa, do których doszło w poniedziałek rano -. Rosjanie ostrzelali m.in. plac zabaw dla dzieci i muzeum - przekazali przedstawiciele władz.

09:36

Jedna z eksplozji w centrum Kijowa.

09:34

Wieżowiec po ostrzale Kijowa.

09:32

"Według stanu na godz. 8.45 (7.45 w Polsce) w wyniku ostrzału w dzielnicy szewczenkowskiej (w centrum Kijowa) zginęło ośmiu ludzi, a 24 zostało rannych, paliło się sześć samochodów i ponad 15 samochodów zostało uszkodzonych (...)." - poinformował doradca szefa MSW Rostysław Smyrnow na Facebooku.

09:25

Na zdjęciu i filmie widać plac zabaw dla dzieci w centrum Kijowa po ataku rakietowym Rosji.

09:24

Cztery osoby zginęły, a dwie zostały ranne w wyniku rosyjskiego ataku rakietowego na miasto Słowiańsk w obwodzie donieckim na wschodzie Ukrainy, przeprowadzonego w nocy z niedzieli na poniedziałek - powiadomił na Facebooku mer Słowiańska Wadym Lach.



"Niedobry poranek w Słowiańsku. (...) W nocy ponownie ostrzelano centralną część miasta, zniszczono prywatne domy. (...) W jednym z nich mieszkała rodzina, (pocisk) trafił prosto w budynek. Zginęło troje dorosłych, a 12-letni chłopczyk został odrzucony przez falę uderzeniową, ale przeżył. Jest ranny, obecnie przebywa w szpitalu" - relacjonował Lach.

09:22

Eksplozje w graniczącym z Polską obwodzie zakarpackim.

09:20

Kijów: Moment eksplozji.

09:15

Rosyjski atak na Dniepr.

09:11

Lwów pod rosyjskim ostrzałem.

09:08

Mieszkańcy Kijowa szukają schronienia na stacjach metra.

09:05

Doradca szefa MSW Ukrainy: osiem osób zginęło i 24 zostały ranne w wyniku rosyjskich ataków rakietowych na centrum Kijowa.

09:04

Dzieci w schronie przeciwlotniczym śpiewają hymn Ukrainy. Trwa rosyjski nalot na Kijów.

08:59

Dokonane z premedytacją poniedziałkowe rosyjskie ataki na Kijów, Zaporoże i Dniepr to kolejny przejaw terroryzmu i nieudolności Kremla. Wróg nie potrafi walczyć na froncie, lecz jedynie zabijać cywilów - napisał rano na Twitterze doradca prezydenta Ukrainy Mychajło Podoljak.

08:56

Dwa nowe wybuchy rosyjskich rakiet słychać było w poniedziałek około godz. 8.30 czasu polskiego w stolicy Ukrainy, Kijowie. Mer miasta Witalij Kliczko ostrzegł, że istnieje zagrożenie kolejnymi atakami i poprosił mieszkańców, by pozostawali w schronach.

"Stolica pod atakiem rosyjskich terrorystów! Rakiety trafiły w obiekty w centrum miasta (w rejonie szewczenkowskim) i rejonie sołomiańskim. Alarm przeciwlotniczy, czyli zagrożenie, nadal trwa. Zwracam się do wszystkich mieszkańców stolicy: podczas alarmu pozostawajcie w schronach. Do centrum miasta, jeśli nie ma takiej konieczności, lepiej dziś nie przyjeżdżać" - napisał Kliczko na Telegramie.

08:53

Dniepr po rosyjskim ataku.

08:52

Prezydent Zełenski opublikował nagranie z ostrzelanego Kijowa.

08:50

Centrum Kijowa po ostrzale

08:46

We Lwowie, Tarnopolu i obwodzie chmielnickim, na zachodzie Ukrainy, doszło w poniedziałek rano do eksplozji w wyniku rosyjskich ostrzałów. Wcześniej Rosjanie zaatakowali rakietami centrum Kijowa, gdzie według wstępnych informacji zginęli i zostali ranni cywile.

"W regionie chmielnickim było słychać eksplozje. Działa obrona przeciwrakietowa. Uważajcie na siebie, pozostańcie w schronach" - napisał na Telegramie szef obwodowych władz Serhij Hamalij.

Podobne komunikaty wydali mer Lwowa Andrij Sadowy i gubernator Lwowszczyzny Maksym Kozycki. Obaj powiadomili, że w odpowiedzi na rosyjski atak uruchomiono systemy obrony przeciwrakietowej.

08:35

Jedna osoba zginęła, a pięć zostało rannych w wyniku nocnego ostrzału Zaporoża w środkowej Ukrainie. Wojska rosyjskie ostrzelały też w nocy Mikołajów i miejscowości w czterech regionach obwodu dniepropietrowskiego, w samym Nikopolu uszkodzono ponad 30 budynków - informują władze lokalne.

Wśród ofiar ataku na Zaporoże jest jedno dziecko, które zostało ranione odłamkami szkła - przekazał przewodniczący rady tego miasta Anatolij Kurtew.

08:13

08:02

Jedna z rosyjskich rakiet, które spadły rano w Kijowie, uderzyła w pobliżu pomnika historyka Mychajła Hruszewskiego w okolicach Uniwersytetu im. Tarasa Szewczenki - poinformowali użytkownicy Telegrama.

07:52

Rosyjskie rakiety, którymi w poniedziałek rano zaatakowano Kijów, uderzyły w centrum miasta - poinformował mer stolicy Ukrainy Witalij Kliczko.

"Kilka wybuchów w dzielnicy szewczenkowskiej - w centrum stolicy. Wszystkie służby udają się na miejsce. Szczegóły później" - napisał Kliczko na Telegramie.

07:47

Po eksplozjach nad Kijowem unoszą się kłęby dymu.

07:39

W centrum Kijowa w poniedziałek rano doszło do trzech potężnych eksplozji - informuje korespondentka PAP. Wcześniej słychać było nadlatujące rakiety. W Kijowie od godz. 6.45 czasu miejscowego (godz. 5.45 w Polsce) obowiązuje alarm przeciwlotniczy. Nad miastem unosi się dym, nie kursuje komunikacja miejska, w tym metro.

07:10

Użycie broni jądrowej nie pozwoli wojskom rosyjskim na podbicie Ukrainy. Nawet jeśli Putin zdecyduje się na użycie taktycznej broni jądrowej, jedyne, co może osiągnąć, to chwilowe wstrzymanie ukraińskiej kontrofensywy - twierdzi w swoim raporcie Instytut Studiów nad Wojną.

06:31

Szacowane straty Rosjan ostatniej doby to: 44 żołnierzy, 2 systemy rakietowe "Grad", 4 czołgi, 10 jednostek pojazdów opancerzonych, 4 moździerze kalibru 120.

06:16

Kolejne nagrania z Zaporoża po nocnym ostrzale.

06:07

W Kongresie USA wprowadzono ustawę uznającą Rosję za państwo terrorystyczne.

05:36

Efekty nocnego ostrzału Zaporoża.

05:16

Moment wybuchu rakiety uderzającej w budynek mieszkalny w Zaporożu.

05:00

Rosyjski ostrzał miasta Zaporoże na południowym wschodzie Ukrainy zniszczył w nocy wielopiętrowy budynek mieszkalny. Są ranni - poinformował w poniedziałek nad ranem szef władz obwodu zaporoskiego Ołeksandr Staruch.



"W wyniku ataku rakietowego na centrum Zaporoża wielopiętrowy budynek mieszkalny został ponownie zniszczony (...) Są ranni" - napisał Staruch na Telegramie.