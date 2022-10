W centrum Kijowa doszło nad ranem do potężnych eksplozji. Doradca szefa MSW Ukrainy poinformował, że osiem osób zginęło i 24 zostały ranne. Po godzinie 8:00, a potem po 9:00 doszło do kolejnych wybuchów. W sumie doszło do zmasowanego rosyjskiego ataku rakietowego na szereg miast w większości regionów Ukrainy. Pociski uderzyły także w Zaporoże oraz w miasta obwodów dniepropietrowskiego i mikołajowskiego. Regionalne władze na zachodzie kraju, we Lwowie, Tarnopolu i Chmielnickim, powiadomiły o uruchomieniu systemów obrony przeciwrakietowej.

Zdjęcie z centrum Kijowa udostępnione przez Matti Maasikasa, szefa delegatury Unii Europejskiej na Ukrainie / Twitter / Artykuł jest w trakcie aktualizacji. Wkrótce więcej na ten temat. Do potężnych eksplozji doszło w stolicy Ukrainy, Kijowie - poinformował wczesnym rankiem burmistrz Witalij Kliczko. Do wybuchów doszło w tętniący życiem rejonie szewczenkowskim, gdzie swoje siedziby ma kilka uniwersytetów. Na ulicy Władymirskiej koło pomnika Gruszewskiego w okolicach Uniwersytetu im. Tarasa Szewczenki płoną samochody. Doradca szefa MSW Ukrainy poinformował, że osiem osób zginęło i 24 zostały ranne. "Rosyjskie rakiety, którymi w poniedziałek rano zaatakowano Kijów, uderzyły w centrum miasta. Wszystkie służby udają się na miejsce. Szczegóły później" - napisał na Telegramie mer stolicy Ukrainy. "Independent Kyiv" informuje o co najmniej czterech wybuchach. Od godziny 6:45 czasu miejscowego (godz. 5.45 w Polsce) obowiązuje alarm przeciwlotniczy. Nad miastem unosi się dym, nie kursuje komunikacja miejska, w tym metro. Kilka minut po godzinie 8:00 doszło w Kijowie do kolejnych wybuchów. Doradca szefa MSW Anton Heraszczenko poinformował o rakiecie, która uderzyła w podwórko jednego z kijowskich przedszkoli. Szef kijowskiej wojskowej administracji obwodowej Ołeksij Kułeba zaapelował do mieszkańców o pozostawanie w schronach i poinformował, że w obwodzie działa obrona przeciwlotnicza. Ofiary śmiertelne potwierdza w wystąpieniu na Facebooku prezydent Wołodymyr Zełenski. "Próbują nas zniszczyć i zetrzeć z powierzchni ziemi" - oświadczył. "Dokonane z premedytacją poniedziałkowe rosyjskie ataki na Kijów, Zaporoże i Dniepr to kolejny przejaw terroryzmu i nieudolności Kremla; wróg nie potrafi walczyć na froncie, lecz jedynie zabijać cywilów" - napisał na Twitterze doradca prezydenta Ukrainy Mychajło Podolak. Przerażające filmy z Kijowa Eksplozje w całym kraju Alarm powietrzny ogłoszono praktycznie w całym kraju. Z wielu regionów docierają informacje o eksplozjach czy zauważonych przelatujących rakietach. Już wiadomo o Dnieprze na południu kraju zaatakowanym przed chwilą ponownie. Eksplozje miały też miejsce w Mikołajowie. Rosjanie uderzyli też w zachód Ukrainy. Są doniesienia o wybuchach w Tarnopolu, Winnicy, Żytomierzu i Chmielnickim. W wielu miejskich pracują systemy obrony powietrznej. Wybuchy słychać było także we Lwowie. Ostateczna lista celów nie jest jeszcze znana, bo coraz to pojawiają się doniesienia o przelatujących pociskach kierowanych - przed chwilą na przykład informowali o nich mieszkańcy obwodu czernihowskiego na północy Ukrainy. Wiadomo jednak, że Rosjanie tego poranka wycelowali rakiety w głównie w cele cywilne. Zobacz również: ISW: Putin szuka winnych. Brutalne przebudzenie Rosjan

