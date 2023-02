Będziemy wspierać Ukrainę aż do jej zwycięstwa, Rosja nie może zwyciężyć - powiedział prezydent Francji Emmanuel Macron przed spotkaniem w Paryżu z Wolodymyrem Zełenskim i kanclerzem Niemiec Olafem Scholzem. Prezydent Ukrainy złożył dziś wizytę w Londynie, skąd późnym wieczorem przyleciał do francuskiej stolicy. Stamtąd w czwartek rano uda się do Brukseli.