Siły ukraińskie przeprowadziły uderzenie na garnizon rosyjski na okupowanej Wyspie Węży na Morzu Czarnym - twierdzą siły zbrojne Ukrainy. W szturmowanym przez wojska rosyjskie Siewierodoniecku w obwodzie ługańskim walki toczą się już w strefie przemysłowej. "Ukraińscy obrońcy miasta kontrolują tylko teren zakładów chemicznych Azot" - poinformował szef obwodu ługańskiego Serhij Hajdaj. Władze obwodu ługańskiego podają, że cywile, którzy ukrywają się w zakładach, odmawiają ewakuacji mimo licznych apeli. Z okupowanych przez rosyjskie wojska terenów w obwodzie charkowskim Ukrainy udało się ewakuować 993 osoby, w tym 254 dzieci. Najnowsze informacje ze 118. dnia rosyjskiej inwazji znajdziecie w naszej relacji.

Zniszczenia wojenne w Charkowie / Mykola Kalyeniak / PAP/EPA

16:56

Biały Dom zapowiedział, że USA dostosują swoją politykę do przepisów Konwencji Ottawskiej, zakazującej użycia, produkcji i składowania min przeciwpiechotnych. Administracja zaznaczyła, że działania te są w jaskrawym kontraście z działaniami Rosji na Ukrainie.

16:55

Rosyjskie siły wtrącają pracowników kontrolowanej przez nich Zaporoskiej Elektrowni Atomowej do piwnic - przekazał Dmytro Orłow, mer Enerhodaru na południowym wschodzie Ukrainy. "Zabierają ludzi prosto z elektrowni atomowej, mówią - ktoś cię wydał - i wrzucają do piwnic. Takich pracowników już jest nie jedna dziesiątka" - powiedział mer, cytowany przez Radio Swoboda.

16:55

Siły ukraińskie przeprowadziły uderzenie na garnizon rosyjski na okupowanej Wyspie Węży na Morzu Czarnym - poinformowało we wtorek Dowództwo Operacyjne Południe sił zbrojnych Ukrainy. Zapewniło, że atak spowodował "znaczne straty".

W komunikacie dowództwo poinformowało o "skoncentrowanym uderzeniu" przy użyciu "różnych sił i środków". Nie podało szczegółów. Zapewniło jedynie o stratach zadanych oddziałom nazywanym przez Rosjan garnizonem wyspy.

16:52

Premier Włoch Mario Draghi w wystąpieniu w Senacie w Rzymie we wtorek wyraził nadzieję, że kraje Unii Europejskiej na zbliżającym się szczycie osiągną porozumienie w sprawie przyznania Ukrainie statusu kandydata do UE. Mówił też: "Rosja dalej atakuje ukraińskie miasta", "zbrodnie wojenne zostaną ukarane".

16:51

Od pierwszych dni wojny Rosjanie zniszczyli na Ukrainie 101 szpitali, 400 aptek i 100 karetek pogotowia ratunkowego. 700 szpitali jest bardzo uszkodzonych, 300 zakładów opieki zdrowotnej znajduje się pod okupacją - podał minister zdrowia Ukrainy Wiktor Liaszko podczas wizyty w Lublinie.

16:42

Zorganizowanie sprawnego wywozu zbóż i płodów rolnych z Ukrainy to jedno z najpilniejszych zadań na poziomie europejskim; ten proces nie może jednak zaburzyć polskiego i europejskiego rynku, zboża muszą jechać tranzytem dalej, na rynki Bliskiego Wschodu czy Afryki - mówili na konferencji prasowej w Rzeszowie europosłowie z komisji rolnictwa PE.

"Obok zwiększenia pomocy wojskowej dla Ukrainy, bezpieczeństwo żywnościowe to teraz najpilniejsza kwestia, musimy rozmawiać o tym, ja możemy uniknąć możliwego kryzysu żywnościowego w sąsiedztwie Unii Europejskiej" - mówił przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego Norbert Lins (Europejska Partia Ludowa).

16:41

Brytyjski rząd jest zdeterminowany, by nakładać dalsze sankcje na Rosję i będzie to robił dopóki całkowicie nie wycofa się ona z Ukrainy - zapewniła minister spraw zagranicznych Liz Truss.

"Będziemy nadal nakładać sankcje, będziemy nadal wstrzymywać import towarów z Rosji, dopóki nie zobaczymy, że Rosja w pełni wycofała się z Ukrainy. Jesteśmy zdeterminowani, aby dostarczyć więcej broni, nałożyć więcej sankcji i wspierać Ukrainę w wypychaniu Rosji z jej terytorium" - powiedziała Truss w Izbie Gmin.

16:26

W rosyjskiej Gwardii Narodowej (Rosgwardii) przeprowadzono ostatnio zmiany na stanowiskach dowódczych, które były związane z dużymi stratami osobowymi i niedostateczną realizacją zadań podczas wojny na Ukrainie - poinformował na Facebooku ukraiński wywiad wojskowy (HUR).

Generał Siergiej Własenko został zwolniony z funkcji szefa sztabu Okręgu Północnokaukaskiego Wojsk Rosgwardii. Na to stanowisko przesunięto generała Anatolija Malikowa. Zmiany są związane ze złą organizacją działań podczas wojny na Ukrainie, co doprowadziło do znacznych strat w ludziach i sprzęcie wojskowym - czytamy w komunikacie HUR.

16:01

Siewierodonieck wraz z resztą obwodu ługańskiego może upaść w ciągu najbliższych kilku dni, ale Rosji prawdopodobnie nie uda się dokonać postępów w reszcie Donbasu - pisze "New York Times", powołując się na opinię oficjeli Pentagonu. Według nich taki jest wynik kluczowego okresu w bitwie o region.

Gazeta przypomina, że kiedy Rosja po poniesieniu porażki pod Kijowem skoncentrowała się na podboju Donbasu, przedstawiciele administracji Joe Bidena oceniali, że kolejne 4-6 tygodni zdeterminuje dalszą ścieżkę wojny.

15:55

Prokurator generalny USA Merrick Garland uda się we wtorek na Ukrainę, gdzie będzie omawiał dokumentowanie i ściganie zbrodni wojennych popełnionych przez siły rosyjskie w tym kraju - poinformował przedstawiciel amerykańskiego resortu sprawiedliwości.

Garland spotka się z prokurator generalną Ukrainy Iryną Wenediktową, z którą będzie rozmawiał o metodach identyfikowania, tropienia i stawiania przed sądem osób dopuszczających się aktów agresji i zbrodni wojennych.

15:38

Na froncie wojny z Rosją pojawiły się już niemieckie Panzerhaubitze 2000 wraz z przeszkolonymi z ich obsługi ukraińskimi załogami; to szósty typ haubic kalibru 155 mm, który wzmacnia nasze wojska - poinformował minister obrony Ukrainy Ołeksij Reznikow.

Jak wyjaśnił przedstawiciel ukraińskiego rządu, artyleria tego państwa posiada już na wyposażeniu także polskie armatohaubice Krab, brytyjskie haubice M777, opracowane przez Niemcy, Wielką Brytanię i Włochy FH70, amerykańskie M109 oraz francuskie działa typu Caesar.

"Jak zawsze, naczelny dowódca sił zbrojnych Ukrainy gen. Walerij Załużny wykorzysta (ten sprzęt) ze 100-procentową skutecznością na polu walki. Szczególne podziękowania należą się jednak naszym artylerzystom, którzy już stali się światową legendą. Chciałbym również podziękować niemieckim partnerom za wsparcie. Oczekujemy (od was) zwiększenia zakresu tej pomocy" - napisał Reznikow na Facebooku.

15:20

Ukraińskie siły stosunkowo łatwo przełamały pierwszą linię rosyjskiej obrony w obwodzie chersońskim, co świadczy o fatalnym morale najeźdźców; żołnierze wroga po prostu nie chcą umierać za Chersoń i walczyć tam do ostatniej kropli krwi - ocenił ukraiński ekspert wojskowy Ołeh Żdanow w rozmowie z portalem tsn.ua.

"Podobna sytuacja może zdarzyć się na drugiej i trzeciej linii fortyfikacji, ale mamy informacje z wywiadu wojskowego, że wróg dokłada większych starań, żeby porządnie umocnić drugą linię, znajdującą się bliżej Chersonia" - poinformował Żdanow. Według analityka nie należy spodziewać się szybkiego wyzwolenia stolicy obwodu, np. przed końcem lata. "Takie szacunki są bardzo optymistyczne. Wszystko zależy jednak od tempa i wielkości dostaw zachodniego sprzętu wojskowego na Ukrainę" - podkreślił rozmówca tsn.ua.

14:53

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że zaprosił premiera Węgier Viktora Orbana do odwiedzenia kraju. Podziękował mu też za poparcie dla nadania Ukrainie statusu kandydata do Unii Europejskiej. Politycy przeprowadzili rozmowę telefoniczną, o czym Zełenski poinformował na Twitterze. "Dziękuję za poparcie statusu kandydata. Zaprosiłem (premiera Węgier) do złożenia wizyty na Ukrainie" - napisał.

14:25

Oskarżenia Rosji pod adresem Wilna o ograniczanie tranzytu towarów do Kaliningradu są częścią jej wojny z Zachodem - oświadczył minister spraw zagranicznych Litwy Gabrielius Landsbergis. "Narracja Rosji jest po prostu częścią jej wojny z Zachodem, która polega na wyborze celu i próbie mobilizowania społeczeństwa" - powiedział Landsbergis dziennikarzom.

14:16

Strona rosyjska przekazała Ukrainie ciała kolejnych 25 żołnierzy poległych podczas obrony zakładów metalurgicznych Azowstal w Mariupolu; łącznie do kraju powróciły szczątki 35 osób w ramach wymiany za 50 ciał najeźdźców - poinformował we wtorek ukraiński wywiad wojskowy (HUR).

"Trwają działania na rzecz zwrócenia Ukrainie ciał (wszystkich) poległych żołnierzy. (...) Zmarli bohaterowie zostaną pożegnani z należnymi honorami wojskowymi" - podkreślono w komunikacie HUR.

14:08

Podczas działań zbrojnych przeciwko rosyjskiej armii zginął w sobotę na Ukrainie 31-letni Hiszpan - podał dziennik "Ultima Hora". Z informacji gazety, powołującej się na źródła w ministerstwie obrony w Madrycie, wynika, że poległy ochotnik to Angel Adrover Martinez z miasta Felanitx na Majorce.



Według władz Hiszpanii ambasada tego kraju w Kijowie podjęła już działania służące przekazaniu ciała rodzinie poległego. Hiszpańskie media informują, że zabity w walce z Rosjanami Hiszpan przez kilka ostatnich lat mieszkał w Holandii. Wcześniej ukończył z wyróżnieniem Wydział Inżynierii Telekomunikacji na Politechnice Katalońskiej w Barcelonie.

14:06

Wbrew twierdzeniom rosyjskiej propagandy obwód kaliningradzki nie podlega blokadzie, tranzyt pasażerski i przewóz towarów nieobjętych sankcjami odbywa się bez zakłóceń - podkreśliła analityk Ośrodka Studiów Wschodnich Iwona Wiśniewska.

Jak przypomniało OSW, o północy 18 czerwca w ramach czwartego pakietu unijnych sankcji wszedł w życie zakaz importu i transportu wybranych wyrobów z żelaza i stali wyprodukowanych w Rosji. W konsekwencji litewska spółka kolejowa LTG Cargo, należąca do państwowych Kolei Litewskich (LG), po konsultacji z Komisją Europejską przestała obsługiwać tranzyt kolejowy tego typu towarów do i z obwodu kaliningradzkiego przez terytorium Litwy.

13:49

Wojska rosyjskie mają obecnie więcej artylerii, ale wraz z dostawami nowoczesnej zachodniej broni siły ukraińskie zyskają przewagę i zadadzą Rosjanom "nokautujący cios" - uważa były generał wojsk USA w Europie Mark Hertling, cytowany we wtorek przez stację Sky News.

Hertling zaznaczył, że wojska rosyjskie w dalszym ciągu ponoszą straty w ludziach i sprzęcie. "Rosyjskie morale i warunki psychologicznie są skrajnie złe i nie poprawiają się" - dodał.

13:32

Od wtorku na stronie internetowej rządu Niemiec dostępna jest lista broni, sprzętu wojskowego i innych form wsparcia militarnego przekazanego lub obiecanego Ukrainie przez Niemcy. Lista obejmuje zarówno materiały i uzbrojenie pochodzące z zasobów Bundeswehry, jak i dostawy przygotowywane przez niemiecki przemysł zbrojeniowy, sfinansowane ze środków rządowych.

Jak podkreślono w komunikacie biura prasowego rządu RFN, "rosyjski atak na Ukrainę 24 lutego 2022 roku był punktem zwrotnym", który spowodował, że "kilka dni później rząd federalny podjął decyzję o kompleksowym wsparciu militarnym możliwości obronnych Ukrainy przy użyciu broni ciężkiej". "Niemcy będą wspierać Ukrainę tak długo, dopóki będzie jej ta pomoc potrzebna" - podkreślono. Opublikowana we wtorek lista ma być regularnie aktualizowana, będą też dodawane do niej kolejne elementy wsparcia wojskowego. Lista dostępna jest TUTAJ.

13:16

Po zakazie przewozu koleją przez Litwę do Kaliningradu niektórych towarów z Rosji mieszkańcy tej enklawy nad Bałtykiem zaczęli masowo wykupywać materiały budowlane i gaz - podał portal The Moscow Times.

13:09

Jedyna rzecz, która zmieni myślenie UE o sankcjach, to wycofanie rosyjskich wojsk z Ukrainy i zakończenie wojny. Ponieważ to była przyczyna, dla której wprowadziliśmy sześć pakietów sankcji przeciwko Rosji. Unia Europejska zawsze bardzo jasno stawiała sprawę, że wolność jest warta tego, by zgodzić się na pewne trudności w Europie, żeby wesprzeć Ukrainę w odbudowaniu integralności terytorialnej i suwerenności - zapewnił na konferencji prasowej w Brukseli rzecznik Komisji Europejskiej Eric Mamer.

Zdajemy sobie sprawę z tego, że musimy w krótkim okresie zapłacić określoną cenę, żeby osiągnąć nasz długoterminowy cel, którym od początku było pozbawienie Rosji zdolności do prowadzenia wojny na Ukrainie. Rzeczywiście, odczuwamy pewne konsekwencje sankcji w Europie, ale podejmujemy działania, by je ograniczyć. Po drugie natomiast sankcje są dużo bardziej odczuwane przez Rosję - skonkludował Mamer.

12:56

Rozmawiałem z ukraińskim żołnierzem, widziałem zdjęcia zbombardowanych miast i wiem, że giną tutaj cywile, kobiety i dzieci; uważam, że brałem udział w niepotrzebnej wojnie, której nie można usprawiedliwić - przyznał pojmany rosyjski pilot z grupy Wagnera w zeznaniu opublikowanym przez Służbę Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU).

12:35

Aby Ukraina przetrwała, naszym potężnym sojusznikiem jest opinia publiczna Zachodu i w tym upatruję waszego zadania, aby w sposób zsynchronizowany, mądry, regularny i konsekwentny wpływać na opinię publiczną w krajach wolnego świata - mówił premier Mateusz Morawiecki na Naradzie Ambasadorów RP.

12:09

Ukraina przywróciła cła i VAT na importowane towary i samochody przywożone do tego kraju z zagranicy. Decyzję w tej sprawie podjęłą właśnie Rada Najwyższa. Nowe przepisy zaczną obowiązywać od początku lipca.

Cła i podatki przywrócono między innymi z uwagi na koszty, które poniósł budżet Ukrainy po wprowadzeniu tymczasowych ulg. Rząd podał, że kosztowały państwo 13 miliardów hrywien. Ukraińcy korzystając z ulg sprowadzili tysiące używanych samochodów. Na granicach tworzyły sie potężne korki.

Kolejki nie zniknęły, ale są o wiele mniejsze niż w pierwszym miesiącu obowiązywania ulg. Wtedy w kolejce do kontroli trzeba było stać nawet cztery doby - mówi Marzena Siemieniuk z Izby Admninistracji Skarbowej w Lublinie.

11:57

Z okupowanych przez rosyjskie wojska terenów w obwodzie charkowskim Ukrainy udało się ewakuować 993 osoby, w tym 254 dzieci.

Dziękuję czeskiej inicjatywie Helping to Leave oraz naszym miejscowym wolontariuszom - napisał na Telegramie szef regionalnych władz Ołeh Syniehubow.

11:50

Najgroźniejsze miejsce na Ziemi znajduje się teraz w Polsce - pisze Politico. Mowa o przesmyku suwalskim. Stanowiłby on jeden z pierwszych punktów, w które z pewnością uderzyłaby Rosja, jeśli wojna w Ukrainie przeniosłaby się na inne państwa Europy - pisze amerykański portal. Szefowie Stowarzyszenia Aktywne Mazury uważają, że potrzebna jest pilna budowa schronów.

11:29

Obecnie na granicy (z Ukrainą) w obwodzie brzeskim i homelskim znajduje się do siedmiu białoruskich batalionów. Jest to do 4 tys. personelu wojskowego. Ale trzeba rozumieć, że są tam także wojska rosyjskie. (...) Biorąc pod uwagę to, że strona białoruska zapewnia Rosji logistykę, jest całkiem możliwe, że Rosjanie będą w stanie szybko przerzucić na terytorium Białorusi dodatkowe rezerwy i, co prawdopodobne, przygotować ofensywę, a my musimy być na to gotowi. Na dzień dzisiejszy jeszcze tego nie zaobserwowaliśmy - mówi rzecznik ministerstwa obrony Ukrainy Ołeksandr Motuzjanyk Motuzjanyk, cytowany przez Interfax-Ukraina.

11:11

Minęły już prawie dwa miesiące, odkąd wojska rosyjskie rozpoczęły atak na Siewierodonieck na wschodzie Ukrainy. Jednak mimo przewagi uzbrojenia wciąż nie są w stanie wypchnąć z miasta ukraińskich obrońców ani odciąć wszystkich linii zaopatrzenia - pisze CNN.



Zaciekła obrona Siewierodoniecka, choć okupiona ciężkimi stratami sił ukraińskich, zmusiła Rosjan do skoncentrowania znacznej części sił na stosunkowo małym obszarze, co hamuje ich ofensywę na innych kierunkach.

10:43

Rosja jest przerażona współpracą Polski i Ukrainy. Stoimy przed ogromnymi zagrożeniami, ale także niebywałymi szansami, które mogą tworzyć bardzo pozytywne perspektywy dla Polski na kolejne dziesięciolecia - powiedział premier Mateusz Morawiecki podczas dorocznej Narady Ambasadorów RP w Warszawie



Morawiecki powiedział, że Polska poprzez pomoc uchodźcom zbudowała "potężny kapitał polityczny, potężny kapitał moralny". Posługujmy się umiejętnie tym kapitałem, wykorzystujmy go dla budowy przyszłego wolnego świata, który będzie również bardziej bezpieczny - zaapelował.

Dodał, że aby świat był bardzie bezpieczny "musimy dać Ukrainie nadzieję", dlatego Polska jest "głównym ambasadorem Ukrainy" na forum europejskim.

10:14

Aktywa o łącznej wartości 4,5 mld dolarów, w tym pałace, jachty i winnice, które miały być przekazane prezydentowi Rosji Władimirowi Putinowi przez jego przyjaciół i oligarchów, wydają się powiązane nieformalną siecią - pisze brytyjski dziennik "The Guardian".



Jak informuje gazeta, wszystkie te aktywa, które z których miał i ma korzystać Putin, a które formalnie należą lub należały do różnych osób, firm i organizacji charytatywnych, są połączone za pomocą wspólnej domeny e-mailowej LLCInvest.ru. A maile, które wyciekły we wrześniu ubiegłego roku, sugerują, że dyrektorzy i administratorzy związani z niektórymi odrębnymi podmiotami, które posiadają te aktywa i zarządzają nimi, omawiali codzienne sprawy biznesowe tak, jakby należeli do jednej organizacji.

09:44

Minionej doby wojska rosyjskie straciły około 300 żołnierzy - poinformował Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy. Jak podkreśla agencja UNIAN łączne straty osobowe sił rosyjskich od 24 lutego do 20 czerwca wynoszą około 34 100 żołnierzy.

09:11

Cywile, którzy ukrywają się w zakładach chemicznych Azot w Siewierodoniecku, na wschodzie Ukrainy, odmawiają ewakuacji mimo naszych licznych apeli. Nie można wykluczyć, że przynajmniej część spośród tych osób oczekuje nadejścia wojsk rosyjskich - poinformował szef władz obwodu ługańskiego Serhij Hajdaj.

08:33

W rosyjskiej niewoli przebywa łącznie ponad 2,5 tysiąca obrońców Mariupola z Azowstalu. Ich bliscy nie wiedzą, co się z nimi dzieje.

Nie mamy żadnych oficjalnych informacji. Nieoficjalnie wiadomo, że warunki, w których przebywają są ciężkie - cele przepełnione, pomoc medyczna niepewna - powiedziała Daria Cykunowa, partnerka jednego z uwięzionych żołnierzy Pułku Azow, Ilji Samojłenki.

Dla nas wszystkich najważniejsza jest teraz wymiana - podkreśliła kobieta.

08:11

Siły ukraińskie wyeliminowały ostatniej doby 25 rosyjskich żołnierzy oraz zniszczyły między innymi stację łączności, radar i trzy składy amunicji - podała agencja Ukrinform, cytując komunikat ukraińskiego dowództwa operacyjnego Południe.

07:35

Władimir Putin od dłuższego czasu odwołuje się do imperium rosyjskiego i jego niedawne porównanie się do cara Piotra Wielkiego wpisuje się w tę narrację, ale jest ono bardziej na użytek wewnętrzny - mówi dr Domitilla Sagramoso, ekspertka ds. Rosji z King's College London. Putin szuka argumentów, aby wyjasnić dlaczego prosi naród o poświęcenie - dodaje.



Putin od dawna uważa, że ma swego rodzaju historyczną misję polegająca na zebraniu z powrotem ziem, które wchodziły w skład imperium rosyjskiego lub Związku Sowieckiego. Nie sądzę, żeby tak myślał o sobie na początku rządów, raczej nastąpiła ewolucja w jego myśleniu i z czasem przyjął imperialistyczną mantrę. Ale spodziewał się, że będzie to znacznie łatwiejsze do osiągnięcia niż się okazało - dodaje ekspertka.

07:11

Rosyjskie kanały informacyjne próbują usprawiedliwiać niepowodzenia rosyjskiej armii pod Słowiańskiem na wschodzie Ukrainy - czytamy w nowym raporcie amerykańskiego Instytutu Studiów nad Wojną (ISW). Rosja stara się wykorzystać blokadę eksportu zboża, by zmusić Zachód do ustępstw - dodano.



Ukraińscy urzędnicy podkreślają, że nadchodzący tydzień będzie kluczowy dla bitwy o Siewierodonieck w obwodzie ługańskim na wschodzie Ukrainy. Przyznali też, że w poniedziałek siły rosyjskie kontrolowały całe miasto z wyjątkiem zakładów chemicznych Azot, w których bronią się Ukraińcy.



06:38

Rosjanie ponoszą poważne straty w dowództwie wojsk powietrznodesantowych i są zmuszeni rekrutować do służby oficerów rezerwy, proponując im krótkie, trzymiesięczne kontrakty - poinformował na Facebooku sztab generalny ukraińskiej armii.

Według dostępnych informacji z powodu znacznych strat w dowództwie jednostek powietrznodesantowych nieprzyjaciel zmuszony jest do rekrutacji oficerów rezerwy do służby wojskowej z krótkoterminowymi kontraktami na okres trzech miesięcy - czytamy w podsumowaniu sytuacji operacyjnej.

06:18

Z pewnością odbudujemy Ukrainę i nie mówię tu tylko o Unii Europejskiej, ale także o międzynarodowych instytucjach finansowych i o innych przyjaciołach Ukrainy, takich jak Wielka Brytania i USA - powiedziała w wywiadzie dla "Rzeczpospolitej" szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen.



Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen odniosła się m.in. do perspektywy wejścia Ukrainy do Unii Europejskiej. Szefowa KE zwróciła uwagę, że proces akcesyjny ma charakter merytoryczny i bierze pod uwagę osiągnięcia danego kraju.



Słowacja i Turcja otrzymały perspektywę akcesji w tym samym momencie, w 1999 r. Na Słowacji mieliśmy do czynienia z imponującą jednością, zrobili wszystko, żeby przeprowadzić niezbędne reformy, bo chcieli wejść do UE. I pięć lat później Słowacja została członkiem Unii Europejskiej. A Turcja jest dziś dalej od tej perspektywy niż w 1999 r. To pokazuje, jak wiele zależy od samego kandydata - powiedziała von der Leyen.

05:57

Na Ukrainie zginął 52-letni obywatel USA Stephen Zabielski, który dołączył do tysięcy zagranicznych ochotników, aby pomóc temu krajowi odeprzeć rosyjską inwazję - poinformował Departament Stanu USA.

Mężczyzna pochodzący z Nowego Jorku stracił życie 15 maja w trakcie działań wojennych.

05:41

Zdaniem Zełenskiego europejskie aspiracje Ukrainy bardzo denerwują Rosję. Rosyjskim ostrzałom i brutalnym atakom na wschodzie i południu Ukrainy można przeciwstawić się jedynie na polu bitwy - powiedział Zełenski.



Podkreślił, że odpierając rosyjską agresję chodzi także o to, by zwrócić uwagę społeczności międzynarodowej na cierpienia Ukraińców i zmobilizować ją do dalszej pomocy. Im dłużej trwa ta wojna, tym trudniej będzie konkurować o uwagę setek milionów ludzi w różnych krajach - ocenił Zełenski.



Będę jednak robił wszystko, by zainteresowanie Ukrainą nie osłabło - zapewnił.

05:39

Zaatakowana przez Rosję Ukraina każdego dnia udowadnia, że już jest częścią zjednoczonej Europy i jej systemu wartości - powiedział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w opublikowanym w nocy nagraniu wideo.



Komisja Europejska w piątek wydała pozytywną opinię w sprawie przyznania Ukrainie i Mołdawii statusu państw kandydujących do Unii Europejskiej. Ostateczną decyzję w tej sprawie podejmą państwa członkowskie UE.

05:33

W szturmowanym przez wojska rosyjskie Siewierodoniecku w obwodzie ługańskim walki toczą się już w strefie przemysłowej; ukraińscy obrońcy miasta kontrolują tylko teren zakładów chemicznych Azot - poinformował w poniedziałek szef obwodu ługańskiego Serhij Hajdaj.

05:30

Redaktor naczelny rosyjskiej "Nowej Gaziety" Dmitrij Muratow, laureat Pokojowej Nagrodą Nobla, sprzedał na aukcji w USA swój noblowski medal za rekordową sumę 103,5 mln dolarów. Pieniądze te przekaże na pomoc dla ukraińskich dzieci, które uciekły przed rosyjską agresją.

05:15

Ukraińskie wojsko w walkach na południu Ukrainy zniszczyło trzy rosyjskie składy amunicji oraz stację łączności.

W walkach tam zginęło 25 rosyjskich żołnierzy.