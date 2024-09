Chcę przekazać, że potwierdzamy zobowiązanie, ofertę Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska o tym, że wybraną przez władze Lwowa kamienicę, może właśnie tą, i szkołę odbudujemy na koszt Rzeczpospolitej w solidarności z bohatersko walczącą Ukrainą - powiedział Sikorski.



Jednocześnie minister zaapelował "do przywódców wolnego świata, do Sojuszu Północnoatlantyckiego, aby przyspieszyć dostawy broni, w szczególności dostawy broni przeciwlotniczej, przeciwrakietowej". To jest naprawdę bardzo pilnie potrzebne - podkreślił Sikorski.



Jak informowano w zeszłym tygodniu w wyniku rosyjskiego uderzenia na Lwów, przeprowadzonego w nocy z 3 na 4 września, zginęło siedem osób, w tym troje dzieci. Premier Tusk deklarował w ubiegłym tygodniu, że Polska jest gotowa pomóc w odbudowie zabytkowych kamienic we Lwowie uszkodzonych w wyniku rosyjskiego ataku na to miasto.