"Musimy natychmiast zareagować na przestępczą agresję Rosji na Ukrainę" – oświadczył premier Mateusz Morawiecki. "Dzisiejsza Rada Europejska powinna zatwierdzić najcięższe z możliwych sankcji" – zaznaczył polityk. Działania Rosji potępiło także Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Rzecznik rządu Piotr Müller zapewnił z kolei, że "polskie wojska są w pełnej gotowości".

(zdjęcie ilustracyjne) / Marcin Bielecki / PAP

W nocy ze środy na czwartek Władimir Putin ogłosił w telewizyjny wystąpieniu rozpoczęcie "operacji specjalnej w Donbasie". Według informacji władz i relacji w sieciach społecznościowych rosyjskie siły zaczęły ostrzał ukraińskich miast także z innych kierunków. Wybuchy słychać było również w stolicy Ukrainy, Kijowie.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ogłosił stan wyjątkowy w całym kraju. Rosja przeprowadziła uderzenia w naszą wojskową infrastrukturę, w naszych strażników granicznych. W wielu miastach Ukrainy słychać było wybuchy - przekazał Zełenski.

Na te wydarzenia zareagował polski rząd. "Nasze wsparcie dla Ukrainy musi być prawdziwe. Europa i wolny świat muszą powstrzymać Putina" - napisał na Facebooku premier Mateusz Morawiecki.

Müller: To agresja militarna, wypowiedzenie wojny

Nasze wojska też są w pełnej gotowości - zapewnił rano rzecznik rządu Piotr Müller. Ostatnie tygodnie służyły to tego, aby przygotować nasze wojsko - podkreślił. To też jest moment, aby oprócz sankcji nałożonych na Rosję, również wzmocnić wschodnią flankę NATO - stwierdził.

Podwyższoną gotowość w sensie działań operacyjnych, które zostały w ostatnich dniach wykonane, można było obserwować w ostatnim czasie ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego - powiedział Müller i wskazał tutaj m.in. na przemieszczenie żołnierzy amerykańskich na teren Polski.

Dzisiejsze wydarzenia, które obserwujemy na terenie Ukrainy to bezprawne wkroczenie na teren suwerennego państwa, to agresja militarna, to rozpoczęcie, de facto wypowiedzenie wojny - oświadczył rzecznik rządu. Będziemy domagać się, by UE nałożyła daleko idące sankcje na Rosję - zapowiedział.

Komitety monitorujące sytuację w kraju

Dziś w trakcie dnia będą odbywały się wszystkie właściwe komitety monitorujące sytuację w kraju - podkreślił rzecznik rządu.

Już teraz obserwujemy sytuację ataków również o charakterze cybernetycznym. Od wczoraj w szczególności na terenie Ukrainy, również nasilone działania na terenie Polski. Dlatego też wszystkie służby w tym zakresie również monitorują swoje działania, podejmują działania, które mają blokować tego typu krytyczne możliwości naruszenia w cyberprzestrzeni, bezpieczeństwa chociażby sieci energetycznych. Tego typu infrastruktury krytycznej, która może być zdalnie atakowana - powiedział rzecznik rządu.

Komunikat Ministerstwa Spraw Zagranicznych

Komunikat wydało także Ministerstwo Spraw Zagranicznych. "Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP stanowczo potępia bezprecedensowy atak zbrojny na Ukrainę. Federacja Rosyjska świadomie podjęła decyzję o zniszczeniu podstaw współczesnej architektury bezpieczeństwa i próbie siłowej zmiany granic, na co nie może być zgody w XXI wieku. Polska we współpracy z sojusznikami podejmie wszelkie przewidziane prawem międzynarodowym działania na rzecz wsparcia Ukrainy oraz zatrzymania rosyjskiej agresji" - czytamy w komunikacie.