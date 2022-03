W Puszczy Białowieskiej (po stronie białoruskiej) rozpoczęła się trzecia runda negocjacji między Ukrainą a Rosją – podał portal informacyjny Ukraińska Prawda. Taką informację przekazała też agencja Interfax.

Ukraińska Prawda poinformowała o rozpoczęciu rozmów, powołując się na prezydenckiego doradcę Mychajło Podolaka oraz rosyjską agencję informacyjną TASS.

Wcześniej, Podolak w nagraniu zamieszczonym w serwisie Twitter powiedział: Za kilka minut zaczniemy rozmawiać z przedstawicielami kraju, który na poważnie uważa, że przemoc na dużą skalę wobec ludności cywilnej w XXI wieku jest argumentem. Spróbujemy udowodnić, że tak nie jest - powiedział Podolak.



Zaapelował również, by nie zwracać uwagi na nieprawdziwe informacje "o Janukowyczu".



Nie wiem, kogo jeszcze oni chcą mianować swoimi namiestnikami na Ukrainie. (...) Wszystko będzie tak, żeby było dobrze dla Ukrainy i naszych ludzi - zapewnił Podolak, odnosząc się w ten sposób do pogłosek, jakoby Kreml dążył do przywrócenia zbiegłego prezydenta Wiktora Janukowycza z powrotem do władzy.

Co ustalono w trakcie poprzednich spotkań?

W ubiegłym tygodniu odbyła się druga tura rozmów. "Strony osiągnęły porozumienie w sprawie wspólnego zapewnienia korytarzy humanitarnych w celu ewakuacji ludności cywilnej, a także dostaw leków i produktów żywnościowych do miejsc najostrzejszych walk, wraz z możliwością czasowego przerwania ognia na czas prowadzenia ewakuacji w sektorach, gdzie się ona odbywa" - oświadczył wówczas Podolak.

Podolak przyznał, że poza uzgodnieniem tych aspektów humanitarnych strona ukraińska nie uzyskała "rezultatów, na które liczyła".

Podolak przyznał, że poza uzgodnieniem tych aspektów humanitarnych strona ukraińska nie uzyskała "rezultatów, na które liczyła".

Strona rosyjska przekazała wtedy, że strony porozumiały się podczas negocjacji w niektórych punktach. Doradca prezydenta Władimira Putina, Władimir Miedinski, który kieruje rosyjską delegacją, również wymienił jako ten punkt stworzenie korytarzy humanitarnych dla ewakuacji mieszkańców i możliwy czasowy rozejm. Miedinski powiedział, że ustalenia te są "znaczącym postępem" - relacjonuje portal dziennika "Kommiersant".