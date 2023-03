Premier Japonii Fumio Kishida odwiedzi dziś Ukrainę, gdzie spotka się z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim - podał Reuters. Japońska agencja Kyodo zaznacza, że rzadko zdarza się, aby japoński przywódca odbywał niezapowiedzianą podróż do obcego kraju. Uzgodnienie przez europejskich partnerów planu dotyczącego dostaw amunicji dla ukraińskiej artylerii to strategiczny krok - oświadczył prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Najważniejsze informacje dotyczące 391. dnia rosyjskiej inwazji na Ukrainę zbieramy w relacji z 21.03.2023 r.

Zniszczenia we wsi Cyrkuny w obwodzie charkowskim / Mykola Kalyeniak / PAP

05:18

Uzgodnienie przez europejskich partnerów planu dotyczącego dostaw amunicji dla ukraińskiej artylerii to strategiczny krok - oświadczył prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.



Zełenski podziękował też stronie amerykańskiej za ogłoszony tego dnia kolejny pakiet pomocy wojskowej wartości 350 mln USD. Obejmuje on m.in. pociski do systemów artylerii rakietowej HIMARS.

W poniedziałek Europejska Agencja Obrony (EDA) poinformowała, że 17 krajów Unii Europejskiej oraz Norwegia porozumiały się tego dnia w sprawie wspólnego zakupu amunicji w celu udzielenia pomocy Ukrainie i uzupełnienia krajowych zapasów.



05:14

Ministerstwo obrony Ukrainy poinformowało w poniedziałek, że eksplozja w mieście Dżankoi na okupowanym Krymie zniszczyła podczas tranzytu kolejowego rosyjskie pociski Kalibr - podał Reuters.

Odnotowano wystrzały i kilka eksplozji w pobliżu miasta Dżankoj na Krymie, gdzie znajduje się również lotnisko wojskowe obsługiwane przez Rosję - donosi Euromaidan Press, powołując się na lokalne media. "Rosyjskie jednostki obrony powietrznej zestrzeliły drona" - dodano w komunikacie.

"Doniesienia o ataku dronów w Dżankoju. Rosja przekształciła Dżankoj w swoją największą bazę wojskową na okupowanym Krymie i intensywnie korzysta z jego lotniska wojskowego - napisała z kolei na Twitterze ukraińska politolog Maria Avdeeva.

Rakiety Kalibr są przeznaczone do startu z nawodnych środków bojowych rosyjskiej Floty Czarnomorskiej. Zasięg tej broni wynosi ponad 2500 tysięcy kilometrów dla celów naziemnych i ponad 375 kilometrów dla celów morskich.