Co najmniej sześć osób zginęło, a 15 zostało rannych w rosyjskim ostrzale Słowiańska w obwodzie donieckim. W Lisiczańsku wojska rosyjskie "doszczętnie zniszczyły" ostrzałami budynki administracyjne; siły najeźdźcy posuwają się naprzód i umacniają się w mieście - poinformował szef administracji obwodu ługańskiego Serhij Hajdaj. Byli ukraińscy jeńcy opowiedzieli amerykańskiej gazecie "The Hill" o torturach, jakie stosowano wobec nich w rosyjskiej niewoli. To m.in. bicie, rażenie prądem, golenie głowy kobietom, robienie zdjęć bez ubrań. Najważniejsze wydarzenia ze 130. dnia rosyjskiej napaści na Ukrainę mamy w naszej relacji z 03.07.2022 roku.

Zniszczony Charków / SERGEY KOZLOV / PAP/EPA 16:48 Ambasada USA w Moskwie usunęła ze strony internetowej swój adres po tym, jak władze miejskie nazwały teren wokół misji placem imienia Donieckiej Republiki Ludowej (DRL), czyli samozwańczej republiki na Ukrainie. Na głównej stronie internetowej ambasady nie podano adresu placówki, opis jej lokalizacji zmieniono, zaznaczając tylko współrzędne geograficzne - pisze w niedzielę portal Meduza. W zakładkach zaś wciąż widnieje dawny moskiewski adres ambasady. 16:34 Prawie 170 Rosjan - dyplomatów, pracowników rosyjskich przedstawicielstw i członków ich rodzin opuściło w niedzielę Bułgarię po decyzji władz o wydaleniu ich z kraju. Władze rosyjskie wysłały do Sofii dwa samoloty, które zabrały pracowników ambasady i konsulatów oraz ich rodziny na moskiewskie lotnisko Wnukowo. We wtorek ustępujący premier Kirił Petkow poinformował o wydaleniu 70 dyplomatów i innych pracowników przedstawicielstw dyplomatycznych Rosji. Według bułgarskiego MSZ w grupie było 40 dyplomatów. Większości zarzucono szpiegostwo. Wieczorem tego dnia Rosja zamknęła swoje konsulaty w Sofii, Ruse i Warnie. 16:04 Według wstępnych danych sześć osób zginęło, a 15 zostało rannych w niedzielę w rosyjskim ostrzale Słowiańska w ukraińskim obwodzie donieckim - przekazała rzeczniczka władz regionalnych Tetiana Ihnatczenko, cytowana przez agencję Ukrinform. Rzeczniczka zaapelowała do mieszkańców o opuszczenie miasta. Zapewniła, że jest taka możliwość. Poinformowała również, że siły rosyjskie przeprowadziły ostrzały rakietowe położonego w tym samym obwodzie Kramatorska. Zniszczono hotel i drogę w dzielnicy mieszkaniowej. 14:43 W ostatnich ostrzałach na Ukrainie armia Rosji stosuje pociski Ch-22 (Raduga), które zachowują precyzję przy uderzeniach na odległość do 200 km; celem ostrzałów jest zastraszenie ludności cywilnej - poinformowało ukraińskie Centrum Przeciwdziałania Dezinformacji (CPD). Centrum, które działa przy Radzie Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy, przypomniało, że jeszcze od czasów ZSRR znane są problemy z precyzją rakiet Ch-22. 14:32 Dziękuję prezydentowi USA i sekretarzowi obrony za kolejny istotny krok poparcia dla Ukrainy - decyzję o przekazaniu naszej armii systemów NASAMS - napisał ukraiński minister obrony Ołeksij Reznikow. "To zwiększy nasze zdolności do obrony (ukraińskiej) ziemi i nieba" - podkreślił Reznikow w komunikacie opublikowanym na Twitterze. Dodał, że "zwycięstwo Ukrainy w wojnie z państwem terrorystycznym zapewni globalne bezpieczeństwo na lata". 14:22 Wiele osób zginęło i zostało rannych w niedzielę w rosyjskim ostrzale Słowiańska w obwodzie donieckim - poinformował mer tego miasta na wschodzie Ukrainy Wadym Lach. Podkreślił, że to najsilniejszy ostrzał Słowiańska "w ostatnim czasie". Mer przekazał, że wskutek zmasowanego ostrzału miasta z wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych wybuchło 15 pożarów. "Największy ostrzał Słowiańska w ostatnim czasie. Do 15 pożarów, wielu rannych i zabitych" - powiedział na nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych. 14:18 Służba zdrowia w okupowanym przez rosyjskie wojska Mariupolu jest w ruinie, w związku z czym w mieście umiera coraz więcej osób; ze względu na upały ludzie tracą przytomność na ulicach - zaalarmował lojalny wobec władz w Kijowie doradca mera Mariupola Petro Andriuszczenko. "Lipiec, upał. Improwizowane baseny i kuchnie uliczne" - napisał na Telegramie samorządowiec i zamieścił zdjęcia dziecka kąpanego na podwórku w balii i kobiety próbującej przygotowywać w podobnych warunkach posiłek. 13:33 Wbrew twierdzeniom władz Rosji jej wojska nie sprawują "pełnej kontroli" nad Lisiczańskiem, ale nawet jeśli zajmą cały obwód ługański, bitwa o Donbas nie będzie skończona - powiedział doradca ministra obrony Ukrainy Jurij Sak, cytowany w niedzielę przez stację BBC. 12:43 Ukraina nie posiada zestawów rakietowych Pancyr - oświadczył w niedzielę doradca ministra spraw wewnętrznych Anton Heraszczenko. Polityk poinformował, że w murze uszkodzonego domu w rosyjskim Biełgorodzie znaleziono części pocisku należącego do kompleksu Pancyr.

12:09 Szef rządu Australii Anthony Albanese przybył na Ukrainę i odwiedził w niedzielę Buczę, Irpień i Hostomel, czyli miejscowości nieopodal Kijowa, które zostały zniszczone przez rosyjskie wojska - poinformował na Telegramie szef władz obwodu kijowskiego Ołeksij Kułeba.

11:02 Zobacz również: Rosyjski kuter wpłynął na minę pod Mariupolem. Zginęło trzech marynarzy 10:43 Kuter desantowy projektu 1176 (Akuła), należący do rosyjskiej Floty Czarnomorskiej, wpłynął na minę na Morzu Azowskim w rejonie Mariupola; zginęło trzech członków załogi - poinformował w niedzielę doradca ukraińskiego mera Mariupola Petro Andriuszczenko. 10:12 Od początku inwazji na Ukrainę rosyjskie wojsko straciło około 35 970 żołnierzy, w tym około 100 w ciągu ostatniej doby - ogłosił w niedzielę Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy. 09:59 Rosja planuje do jesieni tego roku przeprowadzić nielegalne referendum w obwodzie chersońskim na południu Ukrainy, które ma legitymizować trwającą okupację i najprawdopodobniej będzie gotowa sfałszować wyniki głosowania, by osiągnąć pożądany wynik - przekazało w niedzielę brytyjskie ministerstwo obrony. 09:37 Cztery osoby zginęły w sobotę w rosyjskich atakach w obwodzie donieckim na wschodzie Ukrainy, pięć osób jest rannych - poinformował w niedzielę szef regionalnej administracji Pawło Kyryłenko. 08:19 Ukraińcy zaatakowali okupantów w Melitopolu. 08:17 W Lisiczańsku wojska rosyjskie "doszczętnie zniszczyły" ostrzałami budynki administracyjne; siły najeźdźcy posuwają się naprzód i umacniają się w mieście - poinformował w niedzielę szef administracji obwodu ługańskiego Serhij Hajdaj. 08:14 Siły ukraińskie prawdopodobnie wycofały się z Lisiczańska na wschodzie Ukrainy, w wyniku czego miasto zajęły w sobotę rosyjskie wojska - ocenił amerykański ośrodek analityczny Instytut Studiów nad Wojną (ISW). Doniesienia te nie zostały jak dotąd potwierdzone przez władze w Kijowie. 08:09 Zobacz również: Eksplozje w rosyjskim Biełgorodzie przy granicy z Ukrainą 07:33 Rosyjskie wojska próbują umocnić się na swych pozycjach w okolicy obleganego Lisiczańska w obwodzie ługańskim i miejscowości Werchniokamjanka - poinformował w niedzielę w porannym komunikacie Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy. Sztab zapewnił, że w Biłohoriwce siłom ukraińskim udało się odeprzeć rosyjski atak. Przekazał także doniesienia o dwóch innych powstrzymanych natarciach wroga: nieopodal Prudjanki (na kierunku charkowskim) i Mazaniwki (na kierunku Słowiańska).

07:01 W Biełgorodzie, mieście w Rosji położonym nieopodal granicy z Ukrainą, doszło do eksplozji; są trzy ofiary śmiertelne, uszkodzonych zostało 11 bloków mieszkalnych - poinformował w niedzielę gubernator obwodu biełgorodzkiego Wiaczesław Gładkow. Szef regionalnych władz, cytowany przez agencję Reutera, przekazał doniesienia o 11 blokach mieszkalnych i 39 domach prywatnych, które zostały uszkodzone w wyniku wybuchu. Pięć domów uległo zniszczeniu. Dodał, że ranne są cztery osoby. 06:22 W wielu ukraińskich miastach na tyłach frontu odczuwa się teraz odprężenie, ale wojna się nie skończyła, jej brutalność wzrasta i nie można o tym zapomnieć, dlatego trzeba pomóc wojsku - powiedział w sobotę w wieczornym wystąpieniu wideo prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. 06:13 Byli ukraińscy jeńcy opowiedzieli amerykańskiej gazecie "The Hill" o torturach, jakie stosowano wobec nich w rosyjskiej niewoli. To m.in. bicie, rażenie prądem, golenie głowy kobietom, robienie zdjęć bez ubrań. 06:07 W miejscowości wypoczynkowej Karolino-Buhaz w obwodzie odeskim Ukrainy w sobotę dwóch mężczyzn kąpiących się w zabronionej przez wojsko strefie w Morzu Czarnym trafiło na minę, jeden z nich zginął, drugi został ranny - poinformowała rzeczniczka ukraińskiego dowództwa operacyjnego Południe Natalia Humeniuk. Zobacz również: Niemiecka minister: Bojkot rosyjskiej kultury jest błędem

