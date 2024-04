Ponad 100 000 osób zaciągnęło się do służby wojskowej na podstawie kontraktu - podało rosyjskie ministerstwo obrony w oświadczeniu, na które powołuje się Reuters. Podano, że większość z tych, którzy zgłosili się do wojska w ciągu ostatniego tygodnia, to osoby, które chcą pomścić ofiary ataku w Crocus City Hall. Ukraińska obrona powietrzna cztery drony, którymi Rosjanie zaatakowali obwód doniecki. Środa, 3 kwietnia 2024 r. to 770. dzień rosyjskiej inwazji w Ukrainie.

07:44 W nocy 3 kwietnia Rosja uderzyła w obwód doniecki trzema przeciwlotniczymi rakietami kierowanymi S-300, a także użyła czterech dronów Shahed-136/131. Wszystkie bezzałogowce zostały zniszczone przez siły obrony powietrznej - podała ukraińska armia. 07:27 Rosyjski MON podał, że większość osób, które w ostatnim tygodniu zaciągnęła się do wojska stwierdziło, że robi to, by pomścić ofiary strzelaniny w sali koncertowej pod Moskwą, w której 22 marca zginęły co najmniej 144 osoby. Odpowiedzialność za zamach wzięła grupa bojowników tzw. Państwa Islamskiego, ale Rosja twierdzi, że sprawcy byli powiązani z Ukrainą, czemu Kijów wielokrotnie zaprzeczał. 07:20 Sekretarz stanu USA Antony Blinken omówił z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem w Paryżu wsparcie dla Ukrainy, sytuację na Bliskim Wschodzie i wyzwania związane z Chinami - podał Departament Stanu. Obaj mieli zgodzić się w sprawie konieczności uniknięcia rozszerzenia się konfliktu w Strefie Gazy. Jak poinformował amerykański resort spraw zagranicznych, Blinken i Macron "potwierdzili mocne wsparcie dla walki Ukrainy o wolność przeciwko rosyjskiej agresji".

