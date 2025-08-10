Co najmniej 12 osób zostało rannych w niedzielę w ataku rosyjskiego lotnictwa na Zaporoże w południowo-wschodniej Ukrainie – poinformowało na platformie X ukraińskie ministerstwo spraw zagranicznych. Według agencji Ukrinform poszkodowanych zostało 20 osób.

Rosyjski atak na ukraińskie miasto Zaporoże / OLEG MOVCHANIUK / PAP/EPA

Siły rosyjskie zaatakowały, przy użyciu kierowanych bomb lotniczych, dzielnice mieszkalne, klinikę i dworzec autobusowy. Jedna z osób rannych została wyciągnięta przed ekipy ratownicze spod gruzów zniszczonych konstrukcji - informuje ukraiński MSZ.

Przed wybuchem pełnoskalowej wojny ukraińskie Zaporoże zamieszkiwało ponad 720 tys. osób.

Kolejne rosyjskie ataki

Wcześniej w niedzielę w rosyjskich atakach dronami i w ostrzale artyleryjskim w obwodach donieckim, chersońskim i zaporoskim zginęło sześć osób - podaje AFP. Agencja zwraca uwagę, że mimo zapowiedzianych na 15 sierpnia rozmów pokojowych prezydenta USA Donalda Trumpa z Władimirem Putinem nie maleje intensywność rosyjskich ataków na Ukrainie.