Siły rosyjskie zestrzeliły własny samolot szturmowy Su-25 – poinformował dowódca wojsk lotniczych Ukrainy, generał Mykoła Ołeszczuk. Wcześniejsze doniesienia mówiły, że maszyna została zniszczona przez Ukraińców.

Su-25 (zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

"Z przekonaniem mogę powiedzieć, że to nie ukraińska obrona powietrzna zestrzeliła rosyjski samolot szturmowy Su-25! Były to dokładne i skoordynowane działania rosyjskich artylerzystów, za co składam im ogromne podziękowania w imieniu ukraińskiego narodu! Tak trzymać!" - napisał Ołeszczuk na Telegramie.

Wcześniej rosyjskie kanały Telegramu donosiły o zestrzeleniu Su-25 nad obwodem mikołajowskim na południu Ukrainy. Następnie Rosjanie pisali, że samolot spadł na ziemię, gdyż jego pilot utracił orientację - podała agencja UNIAN.

Ukraińscy blogerzy uściślili, że samolot spadł na wschodzie Ukrainy, gdzie wraz z inną maszyną atakował pozycje sił ukraińskich.

"W związku ze zdechłym kogucikiem Su-25 - nie posiadam informacji, jakoby ktoś nad nim pracował (choć nie wykluczam tego). Dziś około godz. 11 koguciki (oba wystartowały z Millerowo (Rosja) - przyp. red.) w parze atakowały nasze pozycje na wschodzie, w wyniku czego jeden kogucik się rozbił" - napisał cytowany w niedzielę przez UNIAN ukraiński bloger o pseudonimie Mykołajiwskyj Waniok.

Siły obrony Ukrainy poinformowały w poniedziałek, że ostatniej doby na froncie zginęło 1090 żołnierzy okupacyjnej armii Rosji. Zniszczono 44 czołgi, 60 pojazdów opancerzonych, 38 systemów artyleryjskich, trzy systemy rakietowe, 12 dronów i 60 pojazdów przeciwnika.