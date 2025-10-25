Rosyjskie wojsko zaatakowało w nocy z piątku na sobotę rakietami balistycznymi Kijów. Rannych zostało co najmniej osiem osób - poinformował w sobotę nad ranem na Telegramie Witalij Kliczko, mer stolicy Ukrainy. We wschodniej części miasta wybuchły pożary.

Ciemności w Kijowie. Brak prądu spowodowany jest falą zmasowanych ataków rakietowych wymierzonych w ukraińską infrastrukturę energetyczną, / PAP/Vladyslav Musiienko / PAP/EPA

Po więcej aktualnych informacji zapraszamy na RMF24.pl

Portal Ukrainska Prawda podał, powołując się na Siły Powietrzne Ukrainy, że w nocy w Kijowie i kilku regionach kraju ogłoszono alarm przeciwlotniczy z powodu zagrożenia atakiem balistycznym. W stolicy słychać było serię potężnych eksplozji.

Rannych zostało co najmniej osiem osób - poinformował w sobotę rano mer stolicy Ukrainy Witalij Kliczko na Telegramie.

"W stolicy działa obrona przeciwlotnicza. Wróg atakuje miasto pociskami. Prosimy o pozostanie w schronach do odwołania alarmu!" - zaapelował szef administracji wojskowej Kijowa Timur Tkaczenko.

We wschodniej części miasta wybuchły pożary. Według nieoficjalnych informacji, jak pisze agencja dpa, celem rosyjskiego ataku były elektrownie cieplne.