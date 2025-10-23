Co ze spotkaniem Donalda Trumpa i Władimira Putina, które miało odbyć się w Budapeszcie? Amerykański przywódca poinformował, że je odwołał. Stwierdził jednocześnie, że do takiej rozmowy dojdzie w przyszłości.

Władimir Putin i Donald Trump / ANDREW CABALLERO-REYNOLDS/AFP / East News

"Nie wydało mi się to właściwe"

Prezydent Donald Trump ogłosił w ubiegłym tygodniu, po przeprowadzeniu rozmowy telefonicznej z Władimirem Putinem, że spotka się z nim w Budapeszcie. Zapowiadano, że spotkanie mogłoby się odbyć w ciągu dwóch tygodni.

Odwołaliśmy spotkanie z prezydentem Putinem, bo po prostu nie wydawało mi się to właściwe. Nie mieliśmy poczucia, że dotrzemy tam, gdzie powinniśmy. Więc je odwołałem, ale zrobimy to w przyszłości - powiedział Trump w środę, podczas spotkania z sekretarzem generalnym NATO Markiem Ruttem w Białym Domu.

"Nie możemy przełożyć czegoś, co nie zostało sfinalizowane"

Już we wtorek pojawiły się doniesienia, że do planowanego spotkania Trumpa z Putinem może jednak nie dojść w najbliższym czasie.

"Sekretarz (stanu USA Marco) Rubio i minister spraw zagranicznych (Rosji Siergiej) Ławrow odbyli owocną rozmowę. Dlatego dodatkowe osobiste spotkanie sekretarza z ministrem spraw zagranicznych nie jest konieczne i nie ma planów, aby prezydent Trump spotkał się z prezydentem Putinem w najbliższej przyszłości" - przekazał PAP przedstawiciel Białego Domu.

Po południu we wtorek sam Trump w rozmowie z dziennikarzami w Gabinecie Owalnym mówi, że nie podjął jeszcze decyzji w sprawie spotkania z Putinem.

Nie możemy przełożyć czegoś, co nie zostało jeszcze sfinalizowane - powiedział we wtorek rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow. Ani prezydent Trump, ani prezydent Putin nie podali dokładnych dat - poinformował.

Potrzebujemy przygotowań, poważnych przygotowań. To może zająć trochę czasu. Właśnie dlatego początkowo nie ustalono żadnych konkretnych dat - przekonywał rzecznik Kremla.

Co mogłoby się stać z samolotem Putina?

W związku z tym, że spotkanie przywódców miało odbyć się w Budapeszcie, pojawiły się pytania o to, jak potraktowany zostanie samolot Putina w przestrzeni powietrznej Unii Europejskiej. Szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski stwierdził, że "nie jesteśmy w stanie zagwarantować, że niezawisły sąd nie nakaże rządowi zatrzymać takiego samolotu, w celu doprowadzenia podejrzanego do trybunału w Hadze". Ostro zaatakował go za tę wypowiedź węgierski minister spraw zagranicznych Peter Szijjarto.

Trudno mi wyobrazić sobie, że Putin, który został już zdefiniowany jako ten, który dokonuje ludobójstwa, znajdzie się na terenie UE - mówił w Radiu RMF24 gen. Mirosław Różański, były dowódca generalny rodzajów sił zbrojnych. Zwracał uwagę, że kraje Unii powinny się podporządkowywać wyrokom trybunału w Hadze.