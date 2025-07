Rosyjskie lotniska doświadczyły w miniony weekend bezprecedensowego chaosu. W wyniku ataków ukraińskich dronów odwołano lub opóźniono ponad 2 tysiące lotów, a dziesiątki tysięcy pasażerów utknęły na lotniskach w Moskwie, Petersburgu i Niżnym Nowogrodzie. Straty linii lotniczych mogą sięgnąć setek milionów dolarów. Sytuacja stała się na tyle poważna, że stanowisko stracił rosyjski minister transportu.

Ataki dronów nad Rosją paraliżują lotniska. Ponad 2 tysiące lotów odwołanych lub opóźnionych / Shutterstock

Według danych rosyjskiej agencji lotnictwa Rosawiacja, od soboty do poniedziałku rano (5-7 lipca) linie lotnicze odwołały 485 lotów, przekierowały 88 na inne lotniska i opóźniły około 1 900 odlotów i przylotów. Największe zakłócenia odnotowano na lotniskach Szeremietiewo w Moskwie, Pułkowo w Petersburgu oraz Strigino w Niżnym Nowogrodzie.

W ciągu dwóch dni przewoźnicy musieli zrealizować 43 tysiące zwrotów biletów, zapewnić noclegi dla 94 tysięcy osób oraz wydać 155 tysięcy voucherów na posiłki i 199 tysięcy na napoje. Jak poinformował rzecznik rosyjskiej agencji lotnictwa Artiom Korenyako: "system transportu lotniczego w Rosji doświadczył zewnętrznej ingerencji".

Ataki dronów paraliżują rosyjskie lotnictwo

"Zewnętrzna ingerencja", to po prostu ataki ukraińskich dronów w Petersburgu i Moskwie, które doprowadziły do wprowadzenia ograniczeń w przestrzeni powietrznej. Lotniska w tych miastach były najbardziej dotknięte zakłóceniami.

Jeszcze w poniedziałkowy poranek to właśnie lotnisko Pułkowo w Petersburgu było najbardziej sparaliżowane. Według oficjalnych danych, 104 loty były opóźnione o ponad dwie godziny, a osiem odwołano. Dane z serwisu Yandex Timetable wskazywały jednak na jeszcze większą skalę problemu: 152 odloty opóźnione i 32 odwołane.

W ciągu trzech dni operacje na Pułkowie były wstrzymywane aż pięć razy, a ostatnie zamknięcie trwało ponad osiem godzin. W sobotę wieczorem dostęp do terminali mieli tylko pasażerowie z ważnymi biletami, co spowodowało długie kolejki do odprawy i wejścia na pokład. Lotnisko apelowało, by nie przyjeżdżać, jeśli lot został przełożony.