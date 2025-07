"Ze względów bezpieczeństwa park zamkowy został czasowo zamknięty do wtorku 8 lipca 2025 r., minimum do godz. 9.00. Decyzja w tej sprawie została podjęta po konsultacji z Podkarpackim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Bezpieczeństwo naszych gości jest dla nas najważniejsze" - poinformowało Muzeum-Zamek w Łańcucie.

Burmistrz Sanoka, Tomasz Matuszewski, zaapelował do mieszkańców o zachowanie ostrożności. "Unikajcie przemieszczania się w miejscach zalanych, nie wchodźcie do zalanych piwnic, nie podchodźcie do powalonych drzew ani linii energetycznych" - napisał.

Sytuacja w Sanoku / Burmistrz Miasta Sanoka Tomasz Matuszewski /