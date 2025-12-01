Rosyjskie wojska uderzyły na Dniepr rakietami balistycznymi, zabijając cztery osoby i poważnie raniąc kilkadziesiąt innych. Według ukraińskich mediów 11 osób znajduje się w stanie ciężkim. Zniszczony został budynek piętrowy i kilkadziesiąt samochodów.

W poniedziałek, 1 grudnia 2025 roku, rosyjskie wojska przeprowadziły atak rakietowy na Dniepr.

Władze Dniepru powiadomiły o ataku rosyjskich rakiet około godz. 10.30 czasu lokalnego, czyli około godz. 9.30 w Polsce.

Według najnowszych informacji przekazanych przez władze obwodu dniepropietrowskiego, w wyniku uderzenia zginęły 4 osoby, a 40 zostało rannych.

Większość poszkodowanych została już przetransportowana do szpitali. Według obwodowej administracji wojskowej 11 osób znajduje się w stanie ciężkim.

Służby ratunkowe ugasiły już wszystkie pożary, powstałe w wyniku uderzeń rosyjskich rakiet. Uszkodzony został 4-piętrowy budynek biurowy i 49 samochodów - donosi serwis Ukrainska Pravda.

Mer miasta Borys Fiłatow ogłosił dzień żałoby.

Dniepr to jedno z największych miast Ukrainy, położone w środkowo-wschodniej części kraju, nad rzeką Dniepr. Jest stolicą obwodu dniepropetrowskiego i ważnym ośrodkiem przemysłowym, naukowym oraz kulturalnym.