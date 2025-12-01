Laureaci Nagrody Nobla zaapelowali o uwolnienie więźniów politycznych - informuje "Deutsche Welle". Chcą, by stosowny zapis znalazł się w porozumieniu pokojowym kończącym wojnę w Ukrainie.

Laureaci Nagrody Nobla wystosowali list otwarty do przywódców Stanów Zjednoczonych, Rosji, Ukrainy i Unii Europejskiej.

Zaapelowali w nim o uwolnienie więźniów politycznych.

16 laureatów Nagrody Nobla wystosowało list otwarty do przywódców Stanów Zjednoczonych, Rosji, Ukrainy i Unii Europejskiej, apelując o uwzględnienie w porozumieniu pokojowym kończącym wojnę w Ukrainie zapisu dotyczącego ułaskawienia bądź wymiany cywilów uznanych przez organizacje międzynarodowe za więźniów politycznych.

"My, laureaci Nagrody Nobla, jesteśmy przekonani, że najważniejsze jest zawieszenie broni. Następnie negocjacje i wymiana wojskowa" - czytamy w liście otwartym, którego treść przytacza rosyjskojęzyczna redakcja "Deutsche Welle". "Zawarcie dalszych porozumień korzystnych dla wszystkich stron musi być bezpośrednio powiązane z uwolnieniem cywilów" - zaznaczono.

"Należy to uczynić przede wszystkim w przypadku chorych, osób starszych, kobiet i młodzieży" - podkreślili laureaci Nagrody Nobla, przypominając, że "w rosyjskich więzieniach przebywa ponad tysiąc osób skazanych na podstawie ustawodawstwa antywojennego", które Centrum Praw Człowieka "Memoriał" uznało za więźniów politycznych.

"Jesteśmy przekonani, że jeśli (Władimir) Putin i (Wołodymyr) Zełenski wykażą się dobrą wolą i wzajemnie ułaskawią co najmniej kilkudziesięciu więźniów uwięzionych jedynie za wyrażanie swoich osobistych opinii, którzy nie popełnili brutalnych przestępstw, przyspieszy to ustanowienie trwałego i sprawiedliwego pokoju" - zaznaczono w liście otwartym.

"Jednoznaczne oświadczenia negocjatorów o nieocenionej wartości ludzkiego życia muszą stanowić fundament trwałego pokoju. Jesteśmy przekonani, że prawa człowieka muszą być w centrum polityki, a najważniejsze z nich to: prawo do życia, prawo do godności i prawo do wolności" - podkreślono.

16 sygnatariuszy listu otwartego

Wśród sygnatariuszy listu otwartego znajdują się m.in.:

laureatka Nagrody Nobla w dziedzinie literatury z 2015 r., białoruska pisarka i dziennikarka Swiatłana Aleksijewicz ,

, laureat Pokojowej Nagrody Nobla z 2021 r., były redaktor naczelny dziennika "Nowaja Gazieta" Rosjanin Dmitrij Muratow ,

, szefowie organizacji, które w 2022 r. otrzymały Pokojową Nagrodę Nobla - kierownik ukraińskiego Centrum Wolności Obywatelskich Ołeksandra Matwijczuk i przewodniczący Stowarzyszenia Memoriał Jan Raczyński.

Pod listem otwartym podpisali się również laureaci Nagrody Nobla w dziedzinach: fizyki, chemii i medycyny. "Deutsche Welle" zaznacza, że lista jest otwarta i będzie poszerzana.