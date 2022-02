Rada Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony (RBNiO) Ukrainy rekomenduje parlamentowi zaprowadzenie stanu nadzwyczajnego w całym kraju - poinformował jej sekretarz Ołeksij Daniłow. Jak dodał, chodzi również o obwody ługański i doniecki. Śledzimy napiętą sytuację na wschodzie Europy, ale także międzynarodowe reakcje – wszystko znajdziecie w naszej relacji 23.02.2022.

Aby odświeżyć stronę wciśnij F5 przeciągnij ją w dół lub włącz automatyczne odświeżanie :

Zdjęcie ilustracyjne / STRINGER / PAP/EPA

Minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kułeba w wywiadzie dla amerykańskiej telewizji Fox News powiedział, że Ukraina nie zabiega o obecność wojsk amerykańskich w celu rozwiązania kryzysu.

Zdjęcia satelitarne opublikowane przez amerykańską firmę Maxar Technologies przedstawiają rozmieszczenie ponad 100 pojazdów wojskowych oraz kilkudziesięciu namiotów wojskowych na południu Białorusi - poinformowała agencja Reutera. WIĘCEJ>>>

Sztab Operacji Połączonych Sił Zbrojnych Ukrainy poinformował dziś, że minionej doby wspierani przez Rosję separatyści w Donbasie na wschodzie Ukrainy 96 razy złamali rozejm. Zginął jeden ukraiński żołnierz.

Organizacja Powróć żywym: 478 pocisków wystrzelono w kierunku miejscowości Nowotoszkiwskie w obwodzie ługańskim na wschodzie Ukrainy.

Sejm podjął uchwałę ws. agresji na Ukrainę. Wezwał też do nałożenia sankcji na Rosję. WIĘCEJ>>>

Rada Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy rekomenduje wprowadzenie stanu nadzwyczajnego w kraju. WIĘCEJ>>>

Rosyjska FSB twierdzi, że udaremniła zamach na anektowanym Krymie.

CZY UKRAINIE GROZI WOJNA Z ROSJĄ? SPRAWDŹ NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE!

14:53

Ukraińcy mają zaufanie do ukraińskich sił zbrojnych, a polegają przede wszystkim na sobie i na policji - wykazał sondaż przeprowadzony przez ośrodek Info Sapiens.

Armii ufa 79 proc. respondentów, czyli o 9 pkt proc. więcej niż w ubiegłym roku. Na drugim miejscu pod względem zaufania znaleźli się z niemal takim samym wynikiem (79 proc.) ochotnicy. Wzrosło też zaufanie do Cerkwi, organów samorządowych, policji, biznesu i mediów.

14:51

Wielka Brytania udzieli Ukrainie dalszego wsparcia wojskowego, w tym przekazując śmiercionośną broń defensywną - zapowiedział w środę premier Boris Johnson. Poinformował on też, że regulator rynku mediów wszczął dochodzenie w sprawie rosyjskiej stacji RT.

14:48

14:45

14:42

14:35

Polska i Litwa są wielkimi przyjaciółmi Ukrainy, którzy wspierają ją w tym trudnym czasie; doceniamy działania naszych przyjaciół z Polski i Litwy, aby wzmocnić obronność naszego kraju - powiedział w środę prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.



14:33

Ukraina zasługuje na status państwa kandydującego do UE - stwierdził Andrzej Duda po spotkaniu prezydentów Polski, Litwy i Ukrainy w Kijowie.

14:29

"Przybyliśmy z prezydentem Litwy do Kijowa na znak solidarności z Ukrainą; powinna obowiązywać zasada - "nic o Ukrainie bez Ukrainy"; apelujemy do Rosji o pokój i spokój - powiedział w Kijowie prezydent Andrzej Duda.

Załamuje się system bezpieczeństwa w Europie; to test dla jedności UE i NATO; musimy powiedzieć stop neoimperialnej polityce Rosji - dodał.

14:25

14:19

Przywódca prorosyjskich separatystów w Donbasie Denys Puszylin zapewnił w środę, że wraz z poparciem Rosji "nie mają oni prawa przegrać ani też wątpić w zwycięstwo" w konfrontacji z Ukrainą. Na konferencji prasowej w Doniecku Puszylin zapewnił: "zwyciężymy".

Zwyciężymy. Z takim krajem, z wielką Rosją, którą szanujemy i cenimy za to, że właśnie tak się do nas odnosi, nie mamy prawa przegrać, ani nawet wątpić w nasze zwycięstwo - powiedział Puszylin.

14:11

Wzywamy partnerów do nałożenia już teraz większych sankcji na Rosję - zaapelował w środę minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kułeba. "Uderzcie w gospodarkę i kumpli (Władimira Putina) (...) uderzcie teraz" - dodał.

14:01

13:42

W Kijowie trwa spotkanie prezydentów Polski, Ukrainy i Litwy: Andrzeja Dudy, Wołodymyra Zełenskiego i Gitanasa Nausedy po uznaniu przez Rosję samozwańczych republik - poinformowała Kancelaria Prezydenta.

Spotkanie prezydentów: Polski, Ukrainy i Litwy / UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERVICE HANDOUT HANDOUT / PAP/EPA

"Pilne spotkanie Prezydentów Andrzeja Dudy, Gitanasa Nausedy i Wołodymyra Zełenskiego w formacie Trójkąta Lubelskiego w Kijowie. Pierwsza wizyta zachodnich przywódców na Ukrainie po uznaniu przez Rosję samozwańczych republik" - podała na Twitterze Kancelaria Prezydenta, informując o rozpoczęciu spotkania.



13:38

13:13

Rzecznik ds. edukacji Ukrainy Serhij Horbaczow opublikował listę przedmiotów, które uczniowie powinni mieć w plecaku na wypadek ewakuacji. Na liście jest m.in. butelka wody, zdjęcie rodzinne i komplet bielizny na zmianę.



We wpisie opublikowanym na Facebooku, który przytacza agencja Interfax Ukraina, Horbaczow zaapelował do rodziców, by wyposażyli swoje dzieci w "minimalny zestaw" na wypadek krytycznej sytuacji w szkole.

13:12

Ukraina otrzymała kolejną partię sprzętu wojskowego z Kanady dla ukraińskich sił zbrojnych - poinformował w środę minister obrony Ukrainy Ołeksij Reznikow na Facebooku.

Reznikow podziękował rządowi Kanady za jasne i konsekwentne stanowisko oraz osobiście minister obrony tego kraju Anicie Anand za pomoc.

Umocnienie potencjału obronnego Ukrainy to umocnienie całej Europy - oświadczył .

13:08

Niemcy byli "zbyt łatwowierni", nie doceniali "brutalności i bezwzględności (prezydenta Rosji Władimira) Putina" - ocenił wieloletni doradca byłej kanclerz Niemiec Angeli Merkel ds. polityki zagranicznej, Christoph Heusgen.

12:59

Wraz z eskalacją konfliktu wokół Ukrainy zmniejsza się majątek najbogatszych rosyjskich oligarchów - informuje Bloomberg. Najbogatsi Rosjanie stracili w tym roku w sumie 32 mld dolarów. Wraz z wprowadzeniem zachodnich sankcji ich majątki mogą się dalej skurczyć.

Przeczytaj więcej na ten temat: Zachodnie sankcje na Rosję. Oligarchowie stracili już 32 mld dolarów

12:57

Rosja ewakuuje wszystkie swoje placówki dyplomatyczne na Ukrainie - informuje Russia Today, powołując się na agencję TASS.

12:42

"Z zadowoleniem przyjmuję decyzję rządu niemieckiego, że wstrzymuje certyfikację gazociągu Nord Stream 2" - powiedział szef NATO Jens Stoltenberg. Z drugiej strony słyszymy Dmitrija Pieskowa, rzecznika Kremla: "Rosja ma nadzieję, że wstrzymanie przez Niemcy oddania do użytku Nord Stream 2 jest tylko tymczasowe".

Co dalej z tym gazociągiem? Jak wiele znaczy on dla Niemców? Ile więcej wkrótce zapłacimy za rachunki za gaz? Tomasz Weryński rozmawiał o tym z Jakubem Kajmowiczem, redaktorem naczelnym portalu Energetyka24.

Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Kajmowicz: Surowce są energetycznym ramieniem Kremla, który służy do wymuszania ustępstw

12:35

Na Ukrainie jest 36 tys. rezerwistów - poinformował sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony (RBNiO) Ukrainy Ołeksij Daniłow.

"W zdecydowanej większości są to ludzi, którzy byli na froncie, rozumieją, w czym rzecz, w zależności od tego, gdzie będzie trzeba ich wykorzystać" - oświadczył Daniłow po posiedzeniu RBNiO.

12:29

Rosyjska Federalna Służba Bezpieczeństwa (FSB) podała, że na anektowanym Krymie zatrzymała sześć osób, które przygotowywały zamach bombowy w świątyni prawosławnej oraz że zatrzymani to osoby związane z ukraińskim ugrupowaniem nacjonalistycznym Prawy Sektor.

FSB nie podała szczegółów zatrzymania ani nazwisk zatrzymanych osób. Zapewniła, że przejęła materiały wybuchowe i inne elementy ładunku, które przechowywał jeden z ujętych. Znalazła też ulotki i instrukcje. Do zamachu miało dojść w świątyni w Symferopolu - twierdzi FSB.

12:27

Wielka Brytania udzieli Ukrainie gwarancji kredytowych w wysokości do 500 milionów dolarów, aby pomóc jej złagodzić gospodarcze skutki rosyjskiej agresji - ogłosiło brytyjskie ministerstwo spraw zagranicznych.

Jak wyjaśniono, gwarancje te dotyczą kredytów udzielanych Ukrainie przez wielostronne banki rozwoju, czyli takie instytucje jak Bank Światowy, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, na projekty, które będą wspierać stabilność gospodarczą i istotne reformy, takie jak walka z korupcją.

12:23

"Teraz Putin już nie zwali sytuacji na separatystów, teraz to już wojska rosyjskie są odpowiedzialne za to, co tam się dzieje. Każdy z aktualnych scenariuszy zakłada konflikt otwarty. Ja nie chcę straszyć. Ja szukałem możliwości, jak to pokojowo może się zakończyć, ale realnie trzeba widzieć pełen arsenał, jakim dysponuje Putin. Konwencjonalnie Ukraina może bronić się długo, ale przy takich ograniczonych uderzeniach nuklearnych wszystko może się wydarzyć"- mówi dr Maciej Milczanowski, były żołnierz, uczestnik misji zagranicznych obecnie wykładowca w rozmowie z Tomaszem Weryńskim w Radiu RMF24.

Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Milczanowski: Wojna trwa cały czas. Ta odsłona może być najbardziej brutalna

12:19

"Gdyby doszło do eskalacji konfliktu zbrojnego na Ukrainie, jesteśmy przygotowani w szkolnictwie podstawowym, ponadpodstawowym i w wyższym, by zapewnić możliwość edukacji w Polsce uchodźcom i Polakom, którzy studiują na Ukrainie" - zapewnił minister edukacji nauki Przemysław Czarnek.

12:14

Włoski minister obrony Lorenzo Guerini oświadczył, że dyplomatyczne rozwiązanie kryzysu na Ukrainie jest najlepsze. Ale potrzebna jest też "stanowcza odpowiedź" pod adresem Rosji - dodał w wywiadzie dla dziennika "La Stampa".

Stwierdził także: "Spójność, jaką pokazaliśmy do tej pory, trzeba potwierdzić tak na poziomie Unii Europejskiej poprzez system sankcji, jak i na poziomie NATO przez zachowanie narzędzi odstraszania".

12:13

Na terenie konsulatu Federacji Rosyjskiej we Lwowie jego pracownicy palą jakieś przedmioty - podał portal Zaxid.net, który wyraża przypuszczenie, że są to dokumenty. Mieszkańcy zaniepokojeni płomieniami wezwali straż pożarną.

Po przyjeździe straż pożarna nie zidentyfikowała pożaru. Okazało się, że pracownicy konsulatu niszczą coś w ogniu. Zaxid.net podał, że są to dokumenty, ale przyznał też, że nie wiadomo, co dokładnie spalano. Strażaków nie wpuszczono na teren konsulatu. Pracownik placówki zapewnił ich, że wszystko jest w porządku.

12:00

Jak informuje nasz specjalny wysłannik do Kijowa Mateusz Chłystun, mieszkańcy ukraińskiej stolicy przyglądają się rosnącemu napięciu. W codziennych rozmowach można usłyszeć, że sporo ludzi wyjechało ze stolicy do swoich rodzinnych miast i małych miejscowości. Ci, którzy mogą - pracują zdalnie, z domów. Dla tych, którzy jednak nie mają możliwości wyjazdu dokądkolwiek - antidotum na niepewność i strach jest normalne, codzienne życie.

"Osiem lat żyjemy w strachu, bo tam, na wschodzie mam rodziców, brata i babcię. Nie mogę do nich pojechać, bo nie wiem, czy wrócę. W ciągłym strachu żyjemy. Chciałbym, żeby to wszystko się skończyło. Patrząc na to, jak mówi Putin o naszym narodzie, że jesteśmy braćmi, że oni tak naprawdę nas bronią - jako osobie, która uczy się historii - jest mi po prostu przykro. Mam dzieci, starszych rodziców, dlatego rozważam ewentualny wyjazd z nimi" - usłyszał Mateusz Chłystun od Tarasa Szewczenki.

11:28

Rada Najwyższa (parlament Ukrainy) poparła w pierwszym czytaniu projekt ustawy przewidującej zezwolenie osobom cywilnym na noszenie broni. Z przepisów, proponowanych "ze względu na obecne zagrożenia", ma być wyłączona broń krótka. "Przyjęcie tej ustawy jest w pełni zgodne z interesami państwa i społeczeństwa" - oświadczyli autorzy.

Projekt przewiduje zdefiniowanie prawa do posiadania cywilnej broni ostrej i reguł dotyczących otrzymania zezwolenia na broń, jak również opracowanie rejestru tej broni. Przewidziane jest wykorzystanie broni w celach samoobrony. Projekt mówi też o uregulowaniu zasad wwożenia broni i amunicji oraz handlu nimi.

11:19

Rada Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony (RBNiO) Ukrainy rekomenduje parlamentowi zaprowadzenie stanu nadzwyczajnego w całym kraju - poinformował jej sekretarz Ołeksij Daniłow.

RBNiO rekomenduje Radzie Najwyższej wprowadzenie nadzwyczajnego stanu na całym terytorium kraju, wraz z obwodami ługańskim i donieckim - oznajmił Daniłow na briefingu po posiedzeniu rady bezpieczeństwa. Stwierdził, że wprowadzenie stanu nadzwyczajnego nie wpłynie "kardynalnie" na codzienne życie Ukraińców.

Lokalnie mogą być podejmowane decyzje o zaprowadzeniu godziny policyjnej. "Stan wojenny w kraju będzie wprowadzony tylko, jeśli będzie taka konieczność" - dodał Daniłow.

11:16

Pobór rezerwistów w szeregi Sił Zbrojnych Ukrainy rozpoczyna się dziś. Mobilizacji podlegają osoby w wieku 18-60 lat, przede wszystkim wojskowi; Za niestawienie się na wezwanie może grozić odpowiedzialność administracyjna i karna - informuje ukraińska armia.

Do operacyjnej rezerwy pierwszego stopnia należą m.in. wojskowi kontraktowi, którzy odeszli ze służby, i weterani wojny w Donbasie. "To zarówno oficerowie, jak i szeregowi, sierżanci. Maksymalny termin służby to jeden rok" - napisano w komunikacie.

11:14

W ukraińskich regionach graniczących z Rosją, Białorusią, niekontrolowanym przez rząd w Kijowie terytorium Ukrainy i na terytorium nadmorskim obowiązują dodatkowe ograniczenia - poinformowała ukraińska straż graniczna.

Dotyczą one m.in. przebywania na terytorium przygranicznym w nocy, ruchu transportu drogami, które nie występują w rejestrze dróg i prowadzą do granicy (nie dotyczy to pojazdów wojska, struktur siłowych, pojazdów rolniczych). Tymczasowe restrykcje obejmują też przebywanie w pasie przygranicznym cudzoziemców, a także m.in. korzystanie ze stacji radiowych, a także lotów dronów, nagrywania i fotografowania składu osobowego i obiektów straży granicznej.

11:06

Ambasador Ukrainy w Niemczech Andrij Melnyk ostrzegł przed drastycznym rozszerzeniem konfliktu na Ukrainie. "Niebezpieczeństwo wybuchu w Europie nowej wojny światowej jest bardzo realne" - powiedział gazetom grupy medialnej Funke.

Zdaniem ambasadora uznanie przez Moskwę "republik ludowych" w Doniecku i Ługańsku jest "otwartym wypowiedzeniem wojny". Nie tylko Ukrainie, ale także Niemcom, całemu wolnemu światu".

Ambasador oczekuje od Niemiec pakietu pomocy wartego miliardy oraz dostaw broni defensywnej dla Ukrainy.

10:55

Prezydenci Polski i Litwy: Andrzej Duda oraz Gitanas Nauseda przybyli do Kijowa, aby wspierać Ukraińców i prezydenta Wołodymyra Zełenskiego w walce o niepodległość i integralność terytorialną ich kraju - poinformował na Twitterze szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Jakub Kumoch.

"Spotkanie odbędzie się w formacie Trójkąta Lubelskiego" - informował we wtorek rzecznik litewskiego prezydenta Tomas Berżinskas.

10:54

Służby Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) zaobserwowały koncentrację wojsk rosyjskich na granicy z obwodem charkowskim - poinformował dowódca SBU w obwodzie charkowskim Roman Dudin.

"Obserwujemy intensywne manewry i przemieszczanie wojsk Federacji Rosyjskiej wzdłuż naszych granic. Stopniowo zwiększana jest obecność militarna. Nie ma żadnych oznak wycofywania wojsk od granicy państwowej Ukrainy po tak zwanych manewrach" - oświadczył.

10:44

Sejm podjął uchwałę, w której "z całą mocą" potępił "wszelkie działania Federacji Rosyjskiej, których celem jest zamach na suwerenność Ukrainy". Wezwał też społeczność międzynarodową do wprowadzenia dotkliwych sankcji ekonomicznych i dyplomatycznych przeciwko Rosji.

W uchwale, przyjętej przez aklamację, podkreślono m.in., że "Ukraina jest niepodległym, suwerennym i demokratycznym państwem". "Przyjęcie przez Rosję konstytucji samozwańczych tzw. republik ługańskiej i donieckiej oznacza w istocie zamiar opanowania terytorium Ukrainy, a więc jest to działanie o czysto wojennym charakterze" - napisano w uchwale.

10:40

Ukraiński parlament podjął decyzję o nałożeniu sankcji na rosyjskich urzędników i polityków, którzy przyczynili się do uznania niepodległości tzw. republik ludowych Doniecka i Ługańska - poinformowała agencja informacyjna Interfaks Ukraina.

Na liście osób objętych sankcjami personalnymi znalazło się 351 deputowanych rosyjskiej Dumy Państwowej, którzy głosowali za uznaniem niepodległości DLR i ŁLR. Restrykcje zostały nałożone na 10 lat.

10:24

"Niech Królowa Pokoju uchroni świat przed szaleństwem wojny" - powiedział papież Franciszek. Zaapelował do stron zaangażowanych w konfliktu na Ukrainie o powstrzymanie się przed działaniami, które doprowadziłyby do dalszych cierpień ludności. Ogłosił Środę Popielcową dniem postu i modlitwy w intencji pokoju.

To pierwsza oficjalna reakcja papieża, odkąd w poniedziałek prezydent Rosji Władimir Putin wydał dekret o uznaniu niepodległości separatystycznych, samozwańczych "republik ludowych" na wschodzie Ukrainy.

10:22

Wicepremier Ukrainy Olha Stefaniszyna powiedziała, że destabilizacja ukraińskiej gospodarki nie jest jedynie efektem ubocznym rosyjskiego zagrożenia, ale stanowi główny filar rosyjskiej wojny hybrydowej.

Jak przekazała Stefaniszyna, cytowana przez agencję AP, poprzez działania wymierzone w krajową ekonomię, Rosja podkopuje wiarę obywateli w ukraiński rząd i odwraca jego uwagę od wprowadzania koniecznych reform.

"To bardzo ważne, że jesteśmy bardziej odporni niż kiedykolwiek i robimy, co tylko możemy, aby utrzymać stabilizację. Jednak im bardziej przedłużają się napięcia i dochodzi do eskalacji, tym słabsza staje się ukraińska gospodarka" - skomentowała wicepremier.

10:20

Sejm podjął uchwałę w sprawie agresji Rosji na Ukrainę, w której m.in. "potępia wszelkie działania Federacji Rosyjskiej, których celem jest zamach na suwerenność Ukrainy".

10:15

Węgry reprezentują wspólne unijne stanowisko i nie zawetują sankcji przeciw Rosji, tak samo jak nigdy dotąd tego nie zrobiły - oświadczył szef dyplomacji węgierskiej Peter Szijjarto w nagraniu zamieszczonym na Facebooku.

"Stanowisko Węgier jest jasne: jak zawsze popieramy suwerenność i integralność terytorialną Ukrainy i nie złamiemy jedności europejskiej odnośnie do reakcji, tak samo jak nigdy dotąd tego nie zrobiliśmy" - zapewnił.

09:58

478 pocisków wystrzelono w kierunku miejscowości Nowotoszkiwskie w obwodzie ługańskim na wschodzie Ukrainy. 120 z nich to radzieckie pociski "Grad" - poinformowała organizacja Powróć żywym (Powernys żywym).

"Nikt z żołnierzy Sił Zbrojnych Ukrainy nie został ranny w wyniku ostrzału" - zaznaczyła fundacja.

Wczoraj zajmująca się pomocą walczącym w Donbasie żołnierzom ukraińskim organizacja informowała o walkach toczonych w okolicy miasta Szczastia znajdującego się pod kontrolą rządu w Kijowie. Ukraińskie MSW podało wówczas, że ostrzał przeprowadzono z terenów kontrolowanych przez separatystów.

09:53

Ministerstwo spraw zagranicznych Ukrainy zaapelowało do obywateli kraju o jak najszybsze opuszczenie Rosji z powodu ryzyka eskalacji działań militarnych przez ten kraj.

"Ministerstwo zaleca obywatelom ukraińskim unikanie wszelkich wyjazdów do Rosji, a tym, którzy już się tam znajdują, natychmiastowe opuszczenie jej terytorium" - napisał resort w komunikacie.

W razie konieczności skorzystania z pomocy konsularnej Ukraińcy w Rosji mogą się zwrócić do ambasady Ukrainy, a także do konsulatów w Petersburgu, Rostowie nad Donem, Jekaterynburgu i Nowosybirsku.

09:45

"Chiny nigdy uznawały sankcji za najlepszą metodę rozwiązywania problemów" - oświadczyła rzeczniczka chińskiego MSZ Hua Chunying w odpowiedzi na pytanie, czy Chiny przyłączą się do państw Zachodu i nałożą sankcje na Rosję w związku z jej działaniami wobec Ukrainy.

Hua wyraziła przy tym nadzieję, że zainteresowane strony rozwiążą problemy poprzez dialog i zachowają powściągliwość - przekazała agencja Reutera.

09:43

Przewodnicząca litewskiego parlamentu Viktorija Czmilyte-Nielsen proponuje wykluczenie Rosji ze Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy (ZPRE). Jej zdaniem, naruszając integralność terytorialną Ukrainy, Rosja rażąco naruszyła statut Rady Europy.

Szefowa litewskiego Sejmu przypomina, że "ZPRE w przyjętej w 2014 roku rezolucji zastrzegło sobie prawo do wypowiedzenia mandatu Rosji, jeżeli będzie ona nadal eskalować napięcia w regionie i nie wycofa się z Krymu".

Według Czmilyte-Nielsen Rosja nie tylko nie wycofała się Krymu, ale "przez całe osiem lat od rozpoczęcia agresji na sąsiednią Ukrainę konsekwentnie prowadziła działania destabilizujące oraz groziła i nadal grozi użyciem siły wobec tego kraju".

09:41

Lewica złożyła projekt uchwały ws. wprowadzenia dotkliwych sankcji wobec Rosji. Jak powiedział poseł Maciej Konieczny, który jest wyznaczony na przedstawiciel wnioskodawcy, Lewicy zależy, aby "był jednoznaczny głos Sejmu w kwestii sankcji, które powinny obejmować tak elity polityczne, jak biznesowe".

"Jesteśmy gotowi na wypracowanie wspólnej propozycji" - dodał.

09:39

"Sankcje wobec Rosji powinny być dużo bardziej dotkliwe, żeby powstrzymać dalszą agresję. Potrzebne jest także wzmocnienie wschodniej flanki NATO - powiedział na konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki.

09:38

Policja ukraińska rozpoczyna dziś kontrolę obiektów kluczowej infrastruktury w kraju. Ponad 100 z nich zostanie objętych policyjną ochroną - poinformował portal rbc.ua, powołując się na zastępcę komendanta policji Ołeksandra Facewycza.

Jak dodał, jest to związane z tym, że w najbliższym czasie Ukraina zostanie próbnie odłączona od systemów energetycznych Białorusi i Rosji. "Policja będzie gotowa w razie ataków dywersyjnych lub jakichkolwiek innych na te obiekty" - oznajmił.

09:19

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wydał dekret o mobilizacji rezerwistów w wieku od 18 do 60 lat - poinformowały siły zbrojne w oświadczeniu. Maksymalny okres służby ma wynosić rok.

"Mówimy wyłącznie o obywatelach przydzielonych do rezerwy operacyjnej. (...) Musimy zwiększyć gotowość armii ukraińskiej w związku z wszelkimi możliwymi zmianami w środowisku operacyjnym" - powiedział Zełenski, cytowany przez agencję informacyjną Interfax Ukraina.

"Dziś nie ma potrzeby ogólnej mobilizacji; musimy szybko uzupełnić personel armii ukraińskiej i innych formacji wojskowych" - dodał.

09:14

"Prezydent Rosji Władimir Putin chce zmienić ‘geografię Europy’" - ocenił kanclerz Niemiec Olaf Scholz w programie telewizji ARD, mówiąc o "bardzo groźnej" sytuacji w obliczu zaostrzenia się konfliktu na Ukrainie.

Szef niemieckiego rządu nie był zaskoczony ostatnimi posunięciami rosyjskiego przywódcy. "Jestem zawiedziony, ale nie nieprzygotowany" - powiedział w kontekście zapowiedzi Putina o wysłaniu wojsk na wschodnią Ukrainę. Jak dodał, Rosja zgromadziła wystarczającą liczbę wojsk na granicy ukraińskiej, aby zająć cały kraj.

09:10

Były prezes PZPN Michał Listkiewicz, delegat UEFA i FIFA, powiedział PAP, że w związku z napiętą sytuacją polityczną najlepszym wyjściem byłoby rozegranie półfinału barażowego z Rosją o awans na mundial na neutralnym terenie. "Ale uważam, że na 80 procent odbędzie się w Moskwie" - dodał.

"FIFA (Międzynarodowa Federacja Piłkarska - przyp. red.) raczej nie podejmie szybkich działań. Jak wiemy, sygnał z UEFA, czyli z europejskiej centrali, jest taki, że będzie monitorować sytuację i na razie nie przewiduje zmiany miejsca finału Ligi Mistrzów, planowanego w Sankt Petersburgu. Ale ten mecz jest dopiero 28 maja, więc zostało trochę czasu. My gramy z Rosją znacznie wcześniej" - przyznał Listkiewicz.

09:05

Ukraińskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych zaapelowało dziś do społeczności międzynarodowej o niezwłoczną i ostrą reakcję na decyzję rosyjskiej Rady Federacji o użyciu sił zbrojnych poza granicami kraju.

"Ukraina wzywa społeczność międzynarodową do przyjęcia przeciw agresorowi niezwłocznych i ostrych kroków. Brak zdecydowanych działań ze strony społeczności międzynarodowej tylko rozwiązuje Kremlowi ręce. Jeśli nie uda nam się powstrzymać rosyjskiej agresji na Ukrainie dziś, jutro militarna siła Rosji zostanie użyta w dowolnym regionie świata" - napisało MSZ w oświadczeniu.

08:44

"W kwestii sankcji nic nie jest wykluczone, a Wielka Brytania użyje wszelkich dostępnych środków, aby powstrzymać prezydenta Rosji Władimira Putina przed dalszą agresją na Ukrainę" - zapewniła w artykule na łamach dziennika "The Times" szefowa dyplomacji Liz Truss.

Wskazała, że rząd ma "długą listę osób współodpowiedzialnych za działania rosyjskiego przywództwa" i zapewniła, że jeśli Putin odmówi wycofania wojsk, Wielka Brytania może "nadal zwiększać presję", biorąc na celownik kolejne banki, zamożne osoby i znaczące firmy.

08:40

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej analizuje scenariusze, które mogą być wprowadzone w przestrzeniach powietrznych państw graniczących z Polską z powodu konfliktu rosyjsko-ukraińskiego. "Wariant pesymistyczny to całkowite zamknięcie przestrzeni powietrznej Ukrainy i Białorusi. Dla Polski oznacza to utratę ruchu na poziomie 330 operacji dziennie" - poinformowała PAŻP.

Agencja przekazała, że inne rozważane warianty to decyzja o zamknięciu przestrzeni powietrznej Ukrainy, co dla Polski oznacza utratę ruchu na poziomie 150 operacji dziennie lub zamknięciu przestrzeni Ukrainy z wyłączeniem przestrzeni nad Lwowem (utrata 100 operacji dziennie).

08:33

"Jest jakieś poczucie zagrożenia i związane z tym emocje, natomiast generalnie Ukraińcy zachowują spokój" - tak były ambasador Polski na Ukrainie Jan Piekło opisywał w Porannej rozmowie w RMF FM nastroje panujące obecnie u naszych sąsiadów.

"Obawiam się, że to nie jest koniec, bo nie po to zostały zgromadzone tak potężne siły wojska rosyjskiego na granicy Ukrainy i na terenie Białorusi, żeby teraz Putin mógł powiedzieć: 'Aha, uznałem dwie nowe republiki, które wykroiłem z terytorium Ukrainy i załatwiłem wszystko, co chcę i pójdę sobie do domu'. Nie, tak nie będzie" - podkreślał gość Roberta Mazurka.

Przeczytaj więcej na ten temat: Jan Piekło o orędziu Putina: To była furia, wystąpienie małego gangstera, który próbuje straszyć świat

08:31

Departament bezpieczeństwa krajowego Stanów Zjednoczonych ostrzega, że amerykańskie organizacje na wszystkich szczeblach mogą wkrótce zmierzyć się z rosyjskimi cyberatakami. W oświadczeniu departamentu cytowanym przez serwis informacyjny Axios, podano, iż ostrzeżenie wynika z "możliwości rosyjskiego rządu do rozszerzenia swoich destabilizujących działań" poza Ukrainę.

Agencja ds. cyberbezpieczeństwa i bezpieczeństwa infrastruktury CISA zachęca firmy, agencje i inne organizacje do zapewnienia ochrony ich "najważniejszych zasobów cyfrowych".

08:27

Wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej Vera Jourova powiedziała w wywiadzie dla czeskiej prasy, że wykluczenie Władimira Putina z proponowanych unijnych sankcji jest błędem.

07:49

Pierwsza transza amerykańskich sankcji objęła dwa powiązane z Kremlem banki, WEB i PSB i zakaz obrotu rosyjskimi obligacjami; nałożono je także na synów trzech znaczących postaci z otoczenia Putina. Według eksperta Briana O'Toole'a, jest to "dość mocny ruch otwierający", który pozostawia jednak duże pole manewru na wypadek dalszej eskalacji.

Pełna lista sankcji.

07:31

Wspierani przez Rosję separatyści w Donbasie na wschodzie Ukrainy 96 razy złamali rozejm minionej doby - poinformował dziś sztab Operacji Połączonych Sił Zbrojnych Ukrainy. Jeden ukraiński żołnierz zginął. "22 lutego ze strony zbrojnych formacji Federacji Rosyjskiej zarejestrowano 96 ostrzałów, 81 z nich przy wykorzystaniu ciężkiego uzbrojenia" - napisał w komunikacie sztab. M.in. osiem razy ostrzelano miasto Szczastia.

Na skutek ostrzałów jeden żołnierz zginął, jeden został ranny, a sześciu jest rannych.

W kilku przypadkach ucierpiały też domy cywilów - mówi naszemu specjalnemu wysłannikowi na Ukrainę Mateuszowi Chłystunowi obecny tuż przy linii frontu ukraiński aktywista polskiego pochodzenia Marian Prysiażniuk.

07:28

Premier Izraela Naftali Benet poprosił ministrów o niekomentowanie rosyjskich działań na Ukrainie. Minister spraw zagranicznych Jair Lapid powiedział, że Izrael "wyznaje liberalne wartości", jednak znajduje się w "podobnej sytuacji do państw bałtyckich", w związku z czym nie podjęto jeszcze decyzji o izraelskiej odpowiedzi na konflikt w Europie.

"Dzielimy swego rodzaju granicę z Rosją, ważną siłą w Syrii" - wyjaśnił Lapid cytowany przez "The Jerusalem Post". Dziennik przypomina też, że Izrael zawsze uprzedza rosyjską armię zanim uderzy w irańskie cele.

07:05

Na liście przedstawicieli Rosji, których Unia Europejska ma objąć sankcjami jest minister obrony Rosji Siergiej Szojgu i duża grupa wojskowych, rzeczniczka MSZ Maria Zacharowa oraz szefowa prokremlowskiej telewizji RT Margarita Simonjan - twierdzi Radio Swoboda.

Rozgłośnia powołuje się na źródła w Komisji Europejskiej.

Wśród osób objętych sankcjami są też - według tego źródła - szef administracji (kancelarii) prezydenta Władimira Putina - Anton Wajno, wiceprzewodniczący Dumy Państwowej (niższej izby parlamentu Rosji) Piotr Tołstoj oraz dziennikarz telewizyjny Władimir Sołowjow, znany z propagandowych programów w telewizji państwowej. Listę sankcji oficjalnie UE ogłosi dzisiaj.

06:10

150 miliardów rubli, czyli prawie 2 miliardy dolarów - to straty budżetu Krymu spowodowane ukraińską blokadą wodną. Takie dane publikują rosyjskie rządowe media.

Jak informuje nasz reporter Krzysztof Zasada, Rosjanie w związku z tym zapowiadają pozew przeciwko Ukrainie, który ma być złożony w tamtejszym resorcie środowiska. Twórcy skargi zaznaczają, że to straty dla budżetu, a do pozwu mogą się dołączać firmy i osoby fizyczne, które są poszkodowane z powodu zablokowania dostaw wody na Krym.

Po aneksji tych ukraińskich terytoriów władze w Kijowie zdecydowały o zablokowaniu kanału północno-krymskiego, łączącego półwysep z Dnieprem. Od początku okupacji te straty mają sięgać 18 miliardów dolarów.

06:00

Ponad sto osób pojawiło się wczoraj przed ambasadą Rosji w Kijowie, aby zaprotestować przeciwko działaniom Putina na wschodzie Ukrainy. Jak informuje nasz specjalny wysłannik na Ukrainę Piotr Bułakowski, przed budynkiem ustawiono kilka beczek, które uderzane, nadawały rytm okrzykom skierowanym wprost do Putina. Powiewały ukraińskie, a także unijne flagi. Odegrany został też hymn Ukrainy. "Pracownicy ambasady na pewno słyszeli protest" - informuje Piotr Bułakowski.

Z drugiej strony na ulicach Kijowa widać chęć wzajemnego wspierania się. Wczoraj na jednym z mostów znany ukraiński zespół Okean Elzy dał mini koncert akustyczny, aby dodać otuchy mieszkańcom Kijowa.

05:35

"Na obecnym etapie nie planujemy spotkania prezydenta Joe Bidena z prezydentem Rosji Władimirem Putinem; aby przywódcy mogli się spotkać, konieczna jest deeskalacja konfliktu na Ukrainie" - oświadczyła rzeczniczka Białego Domu.

"Dziś, kiedy Putin forsuje inwazję na suwerenny kraj, nie jest na to odpowiedni czas (na spotkanie)" - powiedziała Jen Psaki. "Nigdy jednak nie zamkniemy całkowicie drzwi dla działań dyplomatycznych" - podkreśliła rzeczniczka Białego Domu.

Przeczytaj więcej na ten temat: Biały Dom: Obecnie nie ma planów ws. spotkania Biden - Putin

05:23

Decyzja rosyjskiego prezydenta Władimira Putina o uznaniu "niepodległości" parapaństw w Donbasie była "genialna", a Putin jest "bardzo sprytny" - ocenił w wywiadzie były prezydent USA Donald Trump. Zapewnił jednocześnie, że gdyby on był u władzy, byłoby to "nie do pomyślenia".

05:15

Kanada nałożyła we wtorek na Rosję pierwszą część sankcji. "Wyślemy też do 460 dodatkowych żołnierzy na Łotwę, gdzie w ramach operacji Reassurance stacjonuje grupa wojskowa NATO, znajdująca się pod kanadyjskim dowództwem" - ogłosił premier Justin Trudeau.

Sankcje to m.in. zakaz wszelkich finansowych relacji z samozwańczymi republikami Doniecka i Ługańska, które Rosja uznała za niezależne państwa. Dotyczą również parlamentarzystów, którzy poparli decyzje prezydenta Rosji Władimira Putina. Wprowadzony został zakaz kupowania rosyjskich rządowych papierów wartościowych przez Kanadyjczyków. Sankcje będą też dotyczyć banków państwowych lub działających ze wsparciem państwa.

5:10

Australia dołączyła w środę do innych zachodnich państw nakładając sankcje na Rosję po tym, jak Moskwa wysłała wojska do separatystycznych regionów na wschodzie Ukrainy i uznała ich niepodległość.

Niezwłocznie rozpoczniemy stosowanie sankcji wobec przedstawicieli rosyjskich elit, które są odpowiedzialne za działania tego kraju wobec Ukrainy - oświadczył premier Scott Morrison.

05:00

W konflikcie wokół Ukrainy komunistyczne władze Kuby stanęły po stronie Rosji. "Kreml działa bardzo powściągliwie i apeluje o pokojowe rozwiązanie konfliktu, podczas gdy Europa roznieca płomienie i podsyca pożar" - napisał dziennik "Granma", organ Komunistycznej Partii Kuby.

Działania Rosji poparli także autorytarni przywódcy Wenezueli i Nikaragui. "Wenezuela potwierdza pełne poparcie dla prezydenta Władimira Putina w obronie pokoju w Rosji, w obronie pokoju w regionie i narodu rosyjskiego" - powiedział prezydent Nicolas Maduro w wystąpieniu telewizyjnym.

04:03

Portugalskie media, szeroko podejmując we wtorek temat gospodarczych sankcji unijnych i amerykańskich nałożonych na władze Rosji, wskazują, że imperialnych zapędów Kremla mogą one nie powstrzymać. Wskazują, że szybciej stanie się to za sprawą zmiany pogody.

Tym, co teraz naprawdę może powstrzymać Rosję przed operacją zbrojną przeciwko Ukrainie, to nadchodząca wiosna i roztopy. Błotnisty, grząski teren bardzo utrudnia bowiem prowadzenie szybkiej ofensywy militarnej - ocenia telewizja RTP.



03:11

Premier Japonii Fumio Kishida ogłosił nałożenie sankcji na Rosję, a także wezwał do powrotu do kontaktów dyplomatycznych. Japoński rząd zdecydował o wprowadzeniu zakazu emisji rosyjskich obligacji i zamrożeniu aktywów należących do przedstawicieli rosyjskich elit.

02:15

Zdjęcia satelitarne opublikowane przez amerykańską firmę Maxar Technologies przedstawiają rozmieszczenie ponad 100 pojazdów wojskowych oraz kilkudziesięciu namiotów wojskowych na południu Białorusi - poinformowała agencja Reutera. Na fotografiach widać również, że w garnizonie wojskowym w zachodniej Rosji, blisko granicy z Ukrainą, powstał nowy szpital polowy.

Jak informuje Maxar, w pobliżu granicy z Ukrainą w zachodniej Rosji widoczne były pojazdy używane do przewożenia czołgów, dział i innego ciężkiego sprzętu. Ponadto poinformowano o rozmieszczeniu nowych jednostek wojskowych.

Przeczytaj więcej na ten temat: Kolejne rosyjskie wojska w okolicy Ukrainy. Są nowe zdjęcia

01:30

Decyzja prezydenta USA Joe Bidena o nałożeniu pierwszej transzy sankcji na Rosję była mocnym "pierwszym ruchem" - powiedział minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kułeba w wywiadzie dla amerykańskiej telewizji Fox News.

Kułeba dodał, że Ukraina nie zabiega o obecność wojsk amerykańskich w celu rozwiązania kryzysu.

00:40

Sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres powiedział we wtorek, że żadne rosyjskie wojska rozmieszczone na wschodzie Ukrainy nie będą "siłami pokojowymi", jak twierdzą władze w Moskwie.