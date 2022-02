​Ludowe republiki na wschodzie Ukrainy na razie "nie są na tym etapie", by odbić obszary obwodów, w których się proklamowały - powiedział szef Donieckiej Republiki Ludowej Denis Puszylin na konferencji prasowej. Stwierdził także, że w Doniecku i Ługańsku nie ma wojsk rosyjskich, ale ich obecność jest możliwa.

Denis Puszylin / ALEXEI NIKOLSKY / PAP/EPA

W poniedziałek prezydent Rosji Władimir Putin uznał niepodległość Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej. To separatystyczne byty na wschodzie Ukrainy, od kilku lat walczące z Kijowem. Początkowo niejasne było, w jakich granicach zostały uznane - obie samozwańcze republiki nie kontrolują nawet całych obwodów donieckiego i Ługańskiego. Putin jednak wyjaśnił, że Rosja uznaje te quasipaństwa w granicach, w których się proklamowały - a więc uważa, że także tereny kontrolowane przez Ukrainę (np. Mariupol) należą administracyjnie do Doniecka i Ługańska.

Na konferencji prasowej w Doniecku dziennikarze zapytali lidera samozwańczej republiki Denisa Puszylina o to, czy wraz z rosyjską armią zamierzają odbić resztę obwodu donieckiego. Ukraińska Prawda zwraca uwagę, że na konferencji był także sekretarz rady generalnej Jednej Rosji Andrij Turczak. Przy pytaniu o rosyjskie wojska miał się uśmiechnąć.

Nie jesteśmy jeszcze na tym etapie. Jesteśmy na etapie, kiedy wojska wroga są na linii kontaktu i mogą w każdej chwili przejść do ofensywy. Jeszcze nic z tym nie zrobiliśmy - powiedział Puszylin.

Tereny kontrolowane przez separatystów / RMF FM

Lider separatystów dodał, że obecnie na terenach ludowych republik nie ma wojsk rosyjskich, ale mogą się tam pojawić. Dokumenty, które podpisaliśmy, pozwalają nam ubiegać się o taką pomoc - powiedział.

Przypomnijmy, że wczoraj Rada Federacji (wyższa izba parlamentu rosyjskiego) zezwoliła na wykorzystanie wojsk poza granicami kraju . W domyśle chodziło właśnie o ewentualną interwencję w Doniecku i Ługańsku.

Puszylin zaznaczył także, że chciałby rozwiązać kwestie granic separatystycznych republik w sposób pokojowy.

Mobilizacja w Donbasie

Szef donieckiej republiki ogłosił także, że w ramach powszechnej mobilizacji każde przedsiębiorstwo zobowiązane jest do wysłania do ćwiczeń połowy pracowników w wieku wojskowych.

Mobilizacja obejmuje mężczyzn w wieku wojskowym o odpowiednim stanie zdrowia od 18. do 55. roku życia. Naszym zadaniem również nie jest rujnowanie gospodarki i życia codziennego naszymi pochopnymi krokami. Dlatego każde przedsiębiorstwo jest zobowiązane do zapewniania mobilizacji 50 proc. osób w wieku wojskowych, które pasują do parametrów i pochodzą z populacji męskiej - wyjaśniał Puszylin.

"Nowaja Gazieta" rozmawiała z jednym z mieszkańców Donbasu i pytała go właśnie o powszechną mobilizację. Rozmówca mówi, że w jego mieście mobilizacja doprowadziła do "paraliżu" jego miasta, gdyż zmobilizowano np. pracowników firm transportowych oraz kierowców komunikacji miejskiej. Mężczyźni w wieku wojskowym mają także ponoć zakaz opuszczania terenów samozwańczych republik .

Od listopada przy granicy z Ukrainą Rosjanie gromadzili wojska. Sytuacja zaostrzyła się na początku tego tygodnia, gdy Rosja uznała separatystyczne republiki Doniecka i Ługańska, które od 2014 roku prowadzą wojnę z Ukrainą. Unia Europejska, Stany Zjednoczone oraz Wielka Brytania wczoraj ogłosiły sankcje na rosyjskie banki oraz elity.