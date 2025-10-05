Polskie i sojusznicze myśliwce poderwane w polskiej przestrzeni powietrznej. Taką informację przekazało po godzinie 4:00 Dowództwo Operacyjne Rodzajów Służb Zbrojnych. Powodem są uderzenia Rosji na terytorium Ukrainy.

/ RMF24

Jak informowało na platformie X ok. godz. 4:10 Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych, "w nocy z 4 na 5 października 2025 r. Federacja Rosyjska kolejny raz wykonuje uderzenia na obiekty znajdujące sie na terytorium Ukrainy."

"W celu zapewnienia bezpieczeństwa polskiej przestrzeni powietrznej Dowództwo Operacyjne RSZ uruchomiło wszystkie niezbędne procedury.

W naszej przestrzeni intensywnie operują polskie i sojusznicze statki powietrzne, a naziemne systemy obrony powietrznej i rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan najwyższej gotowości" - zapewniono w komunikacie.

"Działania te mają charakter prewencyjny i są ukierunkowane na zabezpieczenie przestrzeni powietrznej i ochronę obywateli, zwłaszcza w rejonach przyległych do zagrożonego obszaru" - wyjaśniono we wpisie.

