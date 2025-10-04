Ukraińska policja zatrzymała w Charkowie czworo oszustów, którzy wyłudzali od ludzi pieniądze, zapewniając, że leczą na odległość podczas seansów telewizyjnych - informuje Krzysztof Zasada, reporter RMF FM.

Ukraińska policja - zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Grupa złożona z trzech mężczyzn i kobiety zorganizowała proceder polegający na leczniczych seansach w ramach popularnego programu telewizyjnego.

Podejrzani przekonywali telewidzów, by wpłacali pieniądze na numery kont podane na ekranie. W zamian oferowali swe usługi "na odległość". Chodziło przede wszystkim o leczenie poważnych chorób oraz zdejmowanie klątw.

Ofiarami oszustów, którzy podawali się za jasnowidzów, padły osoby z różnych regionów Ukrainy, w tym ciężko chorzy i ich rodziny.

Gang wyłudził w ten sposób 6 milionów hrywien. W przeliczeniu, to ponad pół miliona złotych.