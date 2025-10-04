Bartłomiej Morawski, aktor znany m.in. z serialu "Na Wspólnej", został objęty czerwoną notą Interpolu. Po tym, jak usłyszał prawomocny wyrok w sprawie gwałtu na nieletniej, ślad po nim zaginął.

Bartłomiej Morawski jest poszukiwany czerwoną notą Interpolu (zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Bartłomiej Morawski, znany widzom m.in. z seriali "Barwy szczęścia" i "Na Wspólnej", w 2024 roku został skazany przez Sąd Okręgowy w Warszawie na pięć lat więzienia za gwałt na 16-latce.

Po ogłoszeniu wyroku aktor zniknął, a jego nazwisko trafiło do międzynarodowej bazy osób poszukiwanych. Oprócz tego mężczyzna jest podejrzany o popełnienie kolejnych 14 przestępstw o charakterze seksualnym.

Trwają poszukiwania

Policja od kilku miesięcy prowadzi intensywne poszukiwania Bartłomieja Morawskiego. Funkcjonariusze sprawdzili zarówno jego mieszkanie w Warszawie, jak i adres zameldowania na Śląsku, jednak nie udało się go odnaleźć.

W związku z podejrzeniem, że aktor mógł opuścić kraj, sprawa została przekazana Interpolowi, który objął polskiego aktora czerwoną notą.

Czerwona nota Interpolu to najwyższy stopień międzynarodowego poszukiwania, stosowany w przypadku najpoważniejszych przestępstw. Służby ostrzegają, że aktor może posługiwać się różnymi tożsamościami, co znacznie utrudnia jego odnalezienie. Każda informacja dotycząca miejsca pobytu Polaka może być kluczowa dla śledztwa.

Próbował sił w polityce

Oprócz ról w serialach i reklamach, Bartłomiej Morawski próbował swoich sił także w polityce. W 2005 roku pojawił się w spocie wyborczym Prawa i Sprawiedliwości jako "pan Witek" i dwukrotnie bezskutecznie ubiegał się o mandat poselski z list tej partii.