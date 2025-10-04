W stolicy Gruzji, Tbilisi, policja użyła armatek wodnych i gazu łzawiącego, by odeprzeć demonstrantów od pałacu prezydenckiego. W Gruzji trwają wybory do władz lokalnych, a opozycja wezwała do protestów przeciw rządzącej partii Gruzińskie Marzenie.
W sobotniej demonstracji w stolicy Gruzji wzięło udział kilkadziesiąt tysięcy osób - oszacowała agencja AFP. Część protestujących, która usiłowała dostać się do pałacu prezydenckiego, została odepchnięta od budynku przez policyjne oddziały prewencji. Funkcjonariusze użyli gazu łzawiącego i armatek wodnych.