„Wzywam Radę Bezpieczeństwa, by zrobiła wszystko, co w jej mocy, aby zatrzymać agresję Rosji na Ukrainę" - apelował na forum Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau. Jego zdaniem Rosja użyła rozmów dyplomatycznych, by kupować czas i przygotować swój atak.

Minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau wychodzi z siedziby Biura Bezpieczeństwa Narodowego w Warszawie / Paweł Supernak / PAP Rosja miała pełne spektrum możliwości, by pokojowo i dyplomatycznie odpowiedzieć na swoje obawy dotyczące bezpieczeństwa. Ale okazało się, że zamiast tego po prostu grała na czas, by przygotować swoją nieuzasadnioną i zaplanowaną agresję - powiedział Rau w wystąpieniu przed Radą. Odniósł się w ten sposób do rozmów zainicjowanych przez Polskę na forum Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE) w ramach Odnowionego Dialogu na temat bezpieczeństwa europejskiego. Rau dodał jednocześnie, że droga do znalezienia rozwiązań poprzez dyplomację nie jest zamknięta. Wzywam Rosję, by zaangażowała się w znaczący i merytoryczny dialog, by znaleźć pokojowe rozwiązanie obecnego kryzysu - dodał minister. "Dymiące ruiny Charkowa i Mariupola i śmierć tysięcy niewinnych pokazują nam cenę obojętności wobec użycia siły" Działania Rosji skierowane przeciwko ludności cywilnej i mające na celu złamanie ducha Ukraińców stanowią akt państwowego terroryzmu - stwierdził szef polskiego MSZ. Rosja uczyniła z Karty Narodów Zjednoczonych okrutny żart za sprawą wojskowej operacji, źle przeprowadzonej, która okazała się być strategiczną i taktyczną porażką. (...) Zamiast zapobiegać niepotrzebnej śmierci w swoich własnych szeregach, Kreml zaczął brać za cel ludność i infrastrukturę cywilną, by złamać ducha Ukraińców, co stanowi akt państwowego terroryzmu - powiedział Rau w wystąpieniu przed Radą. Biuro Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Praw Człowieka (OHCHR) poinofmowało dziś, że w wyniku wywołanego przez Rosję konfliktu na Ukrainie zginęło dotąd co najmniej 636 cywilów, w tym 46 dzieci. W sobotę informowano o co najmniej 579 ofiarach cywilnych wojny. OHCHR zaznacza, że liczba ofiar wśród ludności cywilnej na Ukrainie jest prawdopodobnie znacznie wyższa, ale nie jest ujęta w bilansie z powodu opóźnienia dochodzących do Biura informacji i wydłużonego procesu weryfikacji tych doniesień. Na Ukrainie obecnie pracuje około 50 pracowników misji monitorujących OHCHR - przekazano w komunikacie. Zobacz również: Grupa RMF wzięła udział w akcji charytatywnej na rzecz Ukrainy – radiowcy uzbierali aż 300 tys. zł

