Władimir Putin w godzinach porannych ma wygłosić orędzie do Rosjan. Główny dyplomata Unii Europejskiej Josep Borrell zagroził Moskwie kolejnymi sankcjami w związku z planowanymi w kilku regionach Ukrainy pseudoreferendami w sprawie przyłączenia do Rosji. Prorosyjscy separatyści ogłosili plany przeprowadzenia referendów w sprawie przyłączenia do Rosji Donbasu i części zajętych obwodów chersońskiego i zaporoskiego. Najnowsze informacje dotyczące 210. dnia rosyjskiej inwazji na Ukrainę mamy w naszej relacji z 21.09.2022.

10:39

Kontrofensywa na południu Ukrainy jest trudna, Rosjanie zaciekle bronią terenu, by utrzymać kontrolę nad drogami prowadzącymi na Krym - napisał portal telewizji Sky News.



Ukraińskie władze, zarówno cywilne jak i wojskowe, objęły niemal całkowitym embargiem informacje na temat kontrofensywy na południu, która ma na celu odbicie okupowanego przez Rosjan Chersonia, jedynego miasta obwodowego, jakie najeźdźcom udało się zdobyć - pisze Sky News. Kontrofensywa w południowych obwodach nie jest tak szybko, jak odbijanie terenów na północnym wschodzie Ukrainy, które odbyło się błyskawicznie.

10:04

Władimir Putin wygłosił pierwsze orędzie od zapoczątkowanej 24 lutego inwazji na Ukrainę. Przywódca Rosji zapowiedział w nim częściową mobilizację, która rozpocznie się już dzisiaj - 21 września. Doradca prezydenta Ukrainy, Mychajło Podoljak stwierdził, że taka decyzja jest najlepszym dowodem na to, że wojna nie idzie zgodnie z planem Kremla.

09:53

Fikcyjne referenda i mobilizacja to oznaki słabości, porażki Rosji - przekazała ambasador USA na Ukrainie Bridget Brink. Dodała, że USA będą nadal wspierały Ukrainę i nigdy nie uznają władzy Rosji nad zajętymi terytoriami.

Prezydent Rosji Władimir Putin ogłosił w środę rano częściową mobilizację w Rosji. Operacja ma rozpocząć się jeszcze w środę i objąć rezerwistów, czyli osoby, które już odbyły służbę wojskową, ale przed wysłaniem na front mają przejść dodatkowe szkolenie. Mobilizacja obejmie 300 tys. osób - poinformował w środę minister obrony Rosji Siergiej Szojgu.

09:45

"Mamy do czynienia z desperacją, która będzie realizowana politycznie poprzez pewne radykalne działania mające przyspieszyć wojnę po rosyjskiej stronie. (...) Rosjanie po aneksji obszarów okupowanych będą chcieli zmobilizować do armii Ukraińców, którzy tam mieszkają. To będzie niepewny żołnierz, ale przez wieki tak tworzone były armie" - powiedział w Porannej rozmowie w RMF FM Adam Eberahrdt, ekspert od spraw wschodnich, wiceprezes Warsaw Enterprise Institute.

09:37

55110 żołnierzy, 2227 czołgów, 4748 wozów opancerzonych i 932 dronów - to tylko część strat, jakie Rosja poniosła od początku inwazji na Ukrainę.

09:25

09:18

Prezydent Rosji Władimir Putin ogłosił częściową mobilizację. Na front mają ruszyć rezerwiści. Jak przekazał minister obrony Siergiej Szojgu, zmobilizowanych ma zostać 300 tysięcy osób.

08:49

Władimir Putin zapowiedział częściową mobilizację w Rosji. Prezydent powiedział to w orędziu, które miało być początkowo wygłoszone we wtorek wieczorem.

08:46

Siergiej Ławrow przyleciał do Nowego Jorku, gdzie weźmie udział w 77. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ.

08:42

Siły rosyjskie zabiły we wtorek sześciu cywilnych mieszkańców obwodu donieckiego na wschodzie Ukrainy - poinformował we środę na Telegramie szef władz tego regionu Pawło Kyryłenko. Rannych zostało 20 osób.

Dwie osoby zginęły w Bachmucie, po jednej w Torecku, Heorhijiwce, Drużbie i miejscowości Wełyka Nowosiłka.

Od początku wojny zginęło już w obwodzie donieckim 868 cywilów, a 2193 osoby odniosły obrażenia. Bilans ten nie uwzględnia ofiar w Mariupolu i Wołnowasze, gdyż nie ma możliwości określenia ich liczby - poinformował Kyryłenko

08:14

Władimir Putin ogłosił rozpoczęcie częściowej mobilizacji w Rosji- powiadomiły rosyjskie media państwowe.

Putin powiedział o tym w czasie wystąpienia wyemitowanego w środę rano.

Dzień wcześniej samozwańcze władze okupowanych przez Rosję regionów Ukrainy zapowiedziały pilne przeprowadzenie referendów w sprawie przyłączenia do Rosji.

08:05

W Rosji przyjmowana jest ustawa, która zwiększa kary za dezercję, niestawienie się na pobór do wojska czy niewypełnienie rozkazu dowódcy. Za poddanie się można będzie trafić do więzienia na 10 lat.



Sama ustawa, jak podkreśla ISW, nie przewiduje ogólnej mobilizacji ani rozszerzenia zasad poboru do wojska. Według ISW na razie Kreml zamierza zwiększyć liczbę ochotników przez "przymusowy wolontariat" czyli to, co lider Czeczenii Ramzan Kadyrow nazwał "samomobilizacją".

07:56

Według ISW Putin i jego otoczenie uświadomili sobie, że siły, którymi obecnie dysponuje Rosja, nie są wystarczające do zdobycia Ukrainy, zaś dotychczasowe próby pozyskiwania nowych sił do walki przez dobrowolną mobilizację nie dały wystarczających efektów.

07:50

Plany aneksyjne są skierowane przede wszystkim do odbiorców w Rosji - Putin liczy, że zwiększy możliwości tworzenia ochotniczych oddziałów poprzez używanie argumentu o "obronie" nowych ziem - uważa ISW w najnowszym raporcie.



"Kreml chce użyć sfałszowanych wyników nielegalnych "referendów", by zaanektować część Ukrainy oraz uznać ją za część rosyjskiego terytorium - pisze w najnowszym raporcie ISW.



ISW ocenia także, że Putin widzi aneksję jako możliwość powstrzymywania ukraińskiej kontrofensywy. "Ukraińskie próby wyzwolenia okupowanych terytoriów będą przedstawiane jako ataki na Rosję" - ocenił ISW.

07:27

Olena Zełenska weźmie udział w 77. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku

07:14

Ukraińskie siły zbrojne donoszą, że zestrzelili wrogi samolot szturmowy SU-25 i wyprodukowany w Iranie dron kamikaze SHAHED-136.

07:05

Przełożone wystąpienie Władimira Putina, to nie tylko dla nas, ale i Rosjan potężna zagadka. Większość państwowych rosyjskich programów telewizyjnych była wieczorem przygotowana na transmisję wystąpienia Putina i ją zapowiadała. Jednak w pewnym momencie, bez podania jakichkolwiek powodów, skończyły się programy publicystyczne na żywo i na przykład na kanale pierwszym rozpoczęto emisję filmu.

Z kolei w niezależnej telewizji internetowej Dożd eksperci przekonywali, że Putin miał ogłosić mobilizację, jednak się zreflektował, bo dotarło do niego, że to może wyprowadzić ludzi na ulice.

Wieczorem w Rosji najczęściej poszukiwanymi frazami w internecie były - "jak wyjechać z kraju" i "jak uniknąć mobilizacji". Niebotycznie wzrosły ceny na bilety lotnicze do Armenii i Turcji. Jeden z ekspertów zwrócił też uwagę na fakt, że nawet za pieniądze nie było zbyt wielu chętnych do udziału w wojnie, gdy Rosja odnosiła sukcesy. Mobilizacja w obecnej sytuacji na froncie, gdy Ukraina jest w kontrofensywie, oznaczałaby, że ludzie stają się mięsem armatnim. I to za darmo.

06:31

Sztab Generalny Ukraińskich Sił Zbrojnych: żołnierze ukraińscy odparli ataki Federacji Rosyjskiej w miejscowościach Wesele, Kurdiumjewka, Mikołajówka Druga, Bachmut, Zajcewo, Majorsk, Pierwomajsko, Marinka i Nowomyhailiwka.

06:17

Nocne eksplozje w Charkowie.

06:00

Przebywający w Nowym Jorku premier Japonii Fumio Kishida potępił na forum Zgromadzenia Ogólnego ONZ, inwazję Rosji na Ukrainę. Podkreślił, że depcze to filozofię i zasady Karty Narodów Zjednoczonych.



Kishida określił atak na Ukrainę jako destabilizujący porządek międzynarodowy. Mówił, że powinny zwyciężyć rządy prawa, a nie przymus siły.

05:32

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w swoim wieczornym orędziu zademonstrował spokój, wypowiadając się na temat pseudoreferendów, dotyczących przyłączenia do Rosji części okupowanej Ukrainy.



"Naszego zdania nie zmienia hałas ani żadne zapowiedzi" - powiedział ukraiński lider, cytowany przez agencję dpa.



"Bronimy Ukrainy, wyzwalamy nasz kraj i nie okazujemy przede wszystkim żadnej słabości" - oświadczył.





05:24

Główny dyplomata Unii Europejskiej Josep Borrell zagroził Moskwie kolejnymi sankcjami w związku z planowanymi w kilku regionach Ukrainy pseudoreferendami w sprawie przyłączenia do Rosji.

Według unijnego dyplomaty Rosja i wszyscy, którzy są zaangażowani w te głosowania, jak również w inne przypadki łamania prawa międzynarodowego muszą zostać pociągnięci do odpowiedzialności. Dalsze "środki restrykcyjne" zostaną wzięte pod uwagę - powiedział Borrell, którego wypowiedź cytuje agencja dpa.



"Unia Europejska zdecydowanie potępia planowane nielegalne "referenda"" - dodał Borrell.

05:16

Rosyjski prezydent Władimir Putin zrezygnuje ze swoich "imperialnych ambicji", tylko wtedy, gdy zrozumie, że nie może wygrać wojny - mówił kanclerz Niemiec Olaf Scholz podczas debaty generalnej 77. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku.



"Dlatego nie zaakceptujemy żadnego pokoju dyktowanego przez Rosję i dlatego Ukraina musi być w stanie odeprzeć atak Rosji" - oświadczył Scholz, cytowany przez agencję Reutera.



Niemiecki kanclerz powiedział, że nawrót imperializmu, który jest konsekwencją agresji Rosji na Ukrainę to nie tylko katastrofa dla Europy, ale dla globalnego, opartego na zasadach systemu pokojowego.

05:05

W tym roku z powodu wojny ukraińskie zbiory będą mniejsze o 35 proc. Szacuje się, że z powodu wojny w Ukrainie liczba osób cierpiących chroniczny głód wzrośnie w tym roku o około 47 mln osób - mówił prezydent Andrzej Duda podczas debaty generalnej 77. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku.

Polski przywódca zwracał uwagę, że jednym z najbardziej tragicznych globalnych skutków rosyjskiej agresji jest kryzys żywnościowy oraz widmo głodu, które zawisło nad znaczną częścią świata.