Jeśli Zachód chce nas pokonać na polu bitwy, to niech to zrobi - mówił Władimir Putin na spotkaniu z przedstawicielami partii parlamentarnych. Jak zapowiedział, im dłużej będzie trwał konflikt w Ukrainie, tym trudniejsze będą negocjacje ws. pokoju.

Władimir Putin / MIKHAEL KLIMENTYEV/SPUTNIK/KREMLIN POOL / PAP/EPA

Słyszymy dziś, że chcą nas pokonać na polu walki. Cóż można na to powiedzieć - niech spróbują - drwił Władimir Putin. Wielokrotnie słyszeliśmy, że Zachód chce z nami walczyć do ostatniego Ukraińca. To tragedia dla Ukraińców, ale wszystko wskazuje na to, że to do tego zmierza - stwierdził rosyjski prezydent.

Jednocześnie nie odrzucamy rozmów pokojowych. Ale ci, którzy je odrzucają, powinni zdawać sobie sprawę, że im dalej to zajdzie, tym trudniej będzie z nami negocjować - dodał Putin.

Rosyjski prezydent stwierdził też, że Zachód przez dekady był agresywny w stosunku do Rosji. Jak mówił, Zachód zmierza w kierunku totalitaryzmu.

24 lutego Rosja najechała na Ukrainę. Prezydent Władimir Putin ogłosił wtedy, że celem "operacji specjalnej" jest "denazyfikacja i demilitaryzacja" Ukrainy. Po nieudanym ataku w obwodzie kijowskim, Rosjanie kontynuują inwazję na terenie Donbasu oraz obwodów zaporoskiego i chersońskiego.