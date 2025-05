Europejscy przywódcy, którym Donald Trump zrelacjonował swoją rozmowę z Władimirem Putinem, byli zszokowani opisem tego, co uzgodniono - podaje w poniedziałek "Financial Times". Gazeta, powołując się na swoje źródło wskazuje, że prezydent USA nie jest gotowy do wywarcia presji na Władimira Putina.

Rozbieżne postawy Trumpa i Putina Gazeta odnotowuje rozdźwięk między chłodną relacją Putina, a entuzjastyczną reakcją Trumpa. Jak zaznacza "FT", Putin - który zapowiedział pracę z Ukrainą nad memorandum na temat przyszłych negocjacji i ewentualny rozejm na ograniczony czas - nie zrezygnował ze swoich postulatów "wyeliminowania podstawowych przyczyn kryzysu" (Kreml rozumie przez to m.in. demilitaryzację i "denazyfikację" Ukrainy). Zobacz również: Europejscy liderzy spotkają się z Putinem? Trzy możliwe lokalizacje

Tymczasem Trump ogłosił, że do rozmów między Ukrainą i Rosją dojdzie "natychmiast", lecz zdaniem FT zasygnalizował też, że może odejść od mediacji konfliktu, twierdząc, że Rosja i Ukraina muszą między sobą uzgodnić warunki porozumienia. Europejskie obawy. Trump sprzeda Ukrainę? Jak przekazuje "FT", powołując się na wtajemniczone źródło, przywódcy Ukrainy, UE, Włoch, Francji, Niemiec i Finlandii, którym Trump relacjonował swoją rozmowę z Putinem byli "zszokowani opisem tego, co zostało uzgodnione". Anonimowy rozmówca stwierdził też, że jasne jest, że Trump nie jest gotowy do wywarcia większej presji na Putina, by skłonić go do negocjacji w dobrej wierze. Według dziennika "w europejskich stolicach przywódcy obawiają się, że Trump zawrze układ z Putinem, w którym zgodzi się na jego maksymalistyczne żądania i sprzeda interesy Ukrainy w pośpiechu, by zakończyć walki".