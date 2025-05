Ponad dwie godziny trwała rozmowa telefoniczna Donalda Trumpa z Władimirem Putinem. Rosyjski prezydent wyraził gotowość do pracy ze stroną ukraińską nad memorandum dotyczącym przyszłych rozmów pokojowych. Trump ogłosił, że "Rosja i Ukraina natychmiast rozpoczną negocjacje w sprawie zawieszenia broni".

Donald Trump i Władimir Putin / Brendan Smialowski / AFP/EAST NEWS

Ponad dwugodzinna rozmowa telefoniczna między Donaldem Trumpem a Władimirem Putinem.

Putin wyraził gotowość do pracy nad memorandum z Ukrainą dotyczącym przyszłych rozmów pokojowych.

Zawieszenie broni możliwe po osiągnięciu uzgodnień - powiedział Putin.

Donald Trump rozmawiał także z Wołodymyrem Zełenskim.

W poniedziałek po południu czasu polskiego, zgodnie z zapowiedzią, Donald Trump i Władimir Putin przeprowadzili rozmowę telefoniczną. Trwała ona ponad dwie godziny.

Putin: Jesteśmy na dobrej drodze

Prezydent Rosji poinformował, że jego rozmowa telefoniczna z Donaldem Trumpem była bardzo "pomocna". Dodał, że Rosja jest gotowa, by pracować z Ukrainą nad memorandum w sprawie przyszłych rozmów pokojowych.

Putin powiedział, że Kijów i Moskwa powinny wypracować kompromis, który będzie odpowiadał obu stronom - podał Reuters.

Podkreślił też, że zawieszenie broni jest możliwe, gdy będą "osiągnięte uzgodnienia".

Putin powtórzył jednocześnie, że "pierwotne przyczyny" konfliktu powinny być wyeliminowane. Ogólnie rzecz biorąc, jesteśmy na dobrej drodze - podsumował.

Państwowa agencja RIA Nowosti podała, że rozmowa liderów trwała ponad dwie godziny.

Trump zachwycony. "Rozmowa poszła bardzo dobrze"

"Właśnie zakończyłem dwugodzinną rozmowę z prezydentem Rosji Władimirem Putinem. Uważam, że poszła bardzo dobrze. Rosja i Ukraina natychmiast rozpoczną negocjacje w sprawie zawieszenia broni i, co ważniejsze, ZAKOŃCZENIA wojny" - oznajmił Trump we wpisie na własnym portalu Truth Social. "Warunki zostaną wynegocjowane między obiema stronami, tak jak musi być, bo znają szczegóły negocjacji, o których nikt inny by nie wiedział" - dodał.

Stwierdził przy tym, że ton i duch rozmowy były doskonałe; że Rosja chce prowadzić "handel na dużą skalę" z USA po skończeniu wojny i że jej potencjał w tym względzie jest "nieograniczony".

Dodał, że poinformował o rozmowie prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulę von der Leyen, prezydenta Francji Emmanuela Macrona, premier Włoch Giorgię Meloni, kanclerza Niemiec Friedricha Merza i prezydenta Finlandii Alexandra Stubba.

"Watykan, reprezentowany przez papieża, oświadczył, że byłby bardzo zainteresowany zorganizowaniem negocjacji. Niech proces się rozpocznie!" - napisał Trump.

Trump na konsultacjach z Zełenskim

Przed negocjacjami z Putinem Trump rozmawiał z Wołodymyrem Zełenskim. Prezydenci USA i Ukrainy rozmawiali w poniedziałek przez telefon; przywódcy omówili m.in. konkretne kroki potrzebne do zakończenia wojny Moskwy z Kijowem - powiadomił ukraiński Telewizyjny Serwis Informacyjny (TSN), powołując się na źródło.

Według informatora TSN rozmowa telefoniczna Trumpa z Zełenskim poprzedziła rozmowę amerykańskiego przywódcy z Putinem.

Podczas krótkiej rozmowy przed połączeniem z Putinem, Trump pytał Zełenskiego o to, co powinien omówić z rosyjskim przywódcą - podał "Wall Street Journal".

"Zełenski odpowiedział, że Trump powinien naciskać na Putina, aby zaakceptował 30-dniowe zawieszenie broni, zgodził się na przyszłe spotkanie Putina z Zełenskim, w którym Trump mógłby wziąć udział. (Trump miałby też) powtórzyć (Putinowi), że Stany Zjednoczone nie podejmą żadnych decyzji w sprawie Ukrainy bez udziału Kijowa" - przekazał "WSJ".