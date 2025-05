Donald Trump może deportować. Chodzi o 350 tysięcy Wenezuelczyków z programu tymczasowej ochrony. Sąd Najwyższy USA unieważnił w poniedziałek decyzję sądu niższej instancji o zablokowaniu pozbawienia ich prawa do pobytu.

Prezydent USA Donald Trump / FRANCIS CHUNG / POOL / PAP/EPA

Choć nie jest to ostateczna decyzja w sprawie, otwiera drogę do deportacji legalnie dotąd przebywających migrantów.

Donald Trump może realizować swój plan

Wedle wydanej przez sąd decyzji administracja Trumpa może realizować swój plan pozbawienia ok. 350 tys. Wenezuelczyków tymczasowego statusu chronionego (temporary protected status, TPS). Decyzję poprzedniej administracji o anulowaniu wydłużeniu prawa do pobytu Wenezuelczykom do 2026 r. podjęła jeszcze w lutym szefowa ministerstwa bezpieczeństwa krajowego Kristi Noem, twierdząc, że dalszy pobyt migrantów nie jest w interesie narodowym.

Wówczas jednak sąd federalny w Waszyngtonie wstrzymał tę decyzję na czas pełnego rozpatrzenia sprawy przez sądy. Teraz Sąd Najwyższy odwrócił zarządzenie sądu niższej instancji i w praktyce pozwolił na pozbawienie Wenezuelczyków legalnego statusu pobytu, choć spór sądowy będzie toczył się dalej.

Jak podaje "Washington Post", części z Wenezuelczyków przyjętych w ramach TPS - programu chroniącego przed deportacjami migrantów ze względu na niebezpieczne warunki w ich rodzimym kraju, status kończył się już w kwietniu, a innym we wrześniu br. Podobną decyzję podjęto również wobec Kubańczyków, Haitańczyków i Nikaraguańczyków, których również przyjęto w ramach TPS.

Pomyłka w sprawie Ukraińców?

Jak dotąd los ten nie spotkał natomiast Ukraińców, mimo że w kwietniu 230 tys. z nich otrzymało e-maila - jak się później okazało, przez pomyłkę - o zakończeniu ich legalnego pobytu.

Administracja Trumpa wciąż ma rozważać jednak ten krok, choć Biały Dom podawał w kwietniu, że decyzja w ich sprawie nie została podjęta.