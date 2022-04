"Dialog z rosyjskim przywódcą Władimirem Putinem utknął w martwym punkcie po ujawnieniu masowych zbrodni w Ukrainie" – powiedział w wywiadzie prezydent Francji Emmanuel Macron.

Emmanuel Macron / Elyxandro Cegarra/NurPhoto /

Macron w wywiadzie na antenie telewizji France 5 potwierdził, że od czasu odkrycia masowych zbrodni w ukraińskiej Buczy jego dialog, prowadzony z Władimirem Putinem "utknął w martwym punkcie".

Od czasu masakr, które zostały ujawnione w Buczy i innych miastach Ukrainy, wojna przybrała inny obrót, dlatego od tamtej pory nie rozmawiałem z nim bezpośrednio. Jednak nie wykluczam, że zrobię to w przyszłości - powiedział Macron w wywiadzie.



Wstrząsająca zbrodnia popłeniona na cywilach

W Buczy, małym mieście na obrzeżach Kijowa, dziennikarze i obserwatorzy praw człowieka udokumentowali masowe groby i ciała cywilów pozostawione na ulicach, w piwnicach lub na podwórkach, wiele z ranami postrzałowymi głowy, niektóre ze związanymi rękami.

Dziennik "New York Times" podał, że podczas rosyjskiej okupacji snajperzy znajdujący się na wysokich budynkach strzelali do "wszystkiego, co się ruszało".

Rzeczniczka praw człowieka Ukrainy Ludmyła Denysowa poinformowała o grupie kobiet i dziewcząt, które były zamknięte w piwnicy przez prawie miesiąc, z których dziewięć z nich zaszło w ciążę w wyniku gwałtu. Z około 400 ciał cywilów znalezionych w Buczy i jej najbliższej okolicy, ponad 250 zostało zabitych kulami lub odłamkami pocisków, a wielu innych zmarło m.in. z głodu, zimna i braku lekarstw.