Czy nadchodzące dni upłyną pod znakiem śniegu i mrozu? Jaką temperaturę zobaczymy na termometrach? Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej opublikował tygodniową prognozę, która przynosi odpowiedzi na te pytania. Wynika z niej dość jednoznacznie, że powinniśmy wyciągnąć z szaf zimowe kurty i buty.

Intensywne opady śniegu w Przemyślu / Darek Delmanowicz / PAP

Jaki będzie ten weekend?

Dziś na północy i wschodzie Polski pada deszcz, deszcz ze śniegiem i śnieg. Na południowym wschodzie trzeba przygotować się na opady śniegu o umiarkowanym lub silnym natężeniu.

Temperatura maksymalna wyniesie od -2 do 4 stopni. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, na wybrzeżu dość silny (w porywach do 70 km/h). W górach możliwe są zawieje i zamiecie śnieżne.

W sobotę będzie pochmurno na południowym wschodzie. Tam prognozowane są opady śniegu, które będą chwilami intensywne.

Na pozostałym obszarze Polski ma być pogodnie. Temperatura minimalna wyniesie od -7 do 0, a maksymalna od -5 do 3 stopni.

W niedzielę we wschodniej połowie kraju ma być pochmurno z opadami śniegu. Na pozostałym obszarze prognozowane są rozpogodzenia.

Temperatura minimalna wyniesie od -6 do 0, a maksymalna od -5 do 3 stopni.

Jaką pogodę przyniesie nowy tydzień?

Jak informuje IMGW, poniedziałek przyniesie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami.

Na południu będzie padał deszcz ze śniegiem i śnieg, lokalnie marznący i powodujący gołoledź. Temperatura minimalna wyniesie od -9 do 0. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 2 stopnie.

Wiatr będzie słaby i umiarkowany, na wybrzeżu i południu kraju porywisty.

We wtorek pogoda również nie będzie nas rozpieszczać. Przyniesie chmury, deszcz, deszcz ze śniegiem i śnieg. Termometry pokażą od -3 do 5 stopni.

W środę i czwartek prognozowane jest zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Na południu i południowym wschodzie będzie padał deszcz i śnieg. Na termometrach zobaczymy od -4 do 6 stopni. Wiatr ma być słaby i umiarkowany, w czwartek na wybrzeżu dość silny i porywisty.