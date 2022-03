Od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę w wyniku działań zbrojnych zginęło tam co najmniej 1035 cywilów, w tym 90 dzieci - poinformowało w czwartek Biuro Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Praw Człowieka (OHCHR).

Kijów, Ukraina - luty 2022 r. / Shutterstock

W komunikacie prasowym przekazano, że na skutek wywołanej przez Rosję wojny 1650 osób cywilnych zostało rannych.

Poprzedni, środowy bilans mówił o 977 cywilnych ofiarach śmiertelnych rosyjskiej inwazji.

W związku z utrudnionym procesem weryfikacji zgonów i opóźnieniami w przekazywaniu informacji rzeczywista liczba ofiar jest prawdopodobnie dużo wyższa - zastrzegło OHCHR.

Ponad 10 mln Ukraińców opuściło swoje domy

Z powodu wywołanej rosyjską inwazją wojny na Ukrainie 10 mln ludzi musiało opuścić swoje domy - poinformował w niedzielę na Twitterze Wysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców (UNHCR) Filippo Grandi.

Cytat Ci, którzy gdziekolwiek na świecie wywołują wojny, odpowiedzialni są za cierpienie cywilów zmuszonych do opuszczenia swoich domów - napisał w sieci społecznościowej szef UNHCR.

Ponad 3,5 mln osób wyjechało z Ukrainy

Od rozpoczęcia rosyjskiej inwazji na Ukrainę opuściło ten kraj ponad 3,5 mln osób - poinformowało we wtorek biuro Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców (UNHCR). Ponad 2 mln z nich trafiło do Polski.

Uchodźcy wojenni z Ukrainy przybywają też do Rumunii (prawie 550 tys. osób), Mołdawii (prawie 370 tys. osób), na Węgry (prawie 320 tys. osób) i na Słowację (ponad 250 tys. osób). Ok. 250 tys. osób uciekło również do Rosji, a trochę ponad 4 tys. - na Białoruś.

Rosyjska inwazja na Ukrainę rozpoczęła się 24 lutego. Według szacunków ONZ kraj opuścić może nawet 5 mln osób.