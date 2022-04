Co najmniej 400 osób zginęło w Buczy podczas rosyjskiej okupacji - poinformował doradca ministra spraw wewnętrznych Ukrainy Wadym Denysenko. Według najnowszych informacji rosyjska armia przygotowuje się do ofensywy na wschodzie Ukrainy. Rosjanie zaminowali 80 tys. km kwadratowych terytorium Ukrainy. Najważniejsze wydarzenia związane z wojną w Ukrainie śledzimy w naszej relacji z 04.04.2022 r.

Ukraińscy żołnierze na ulicach zniszczonego przez Rosjan Czernichowa / NATALIIA DUBROVSKA / PAP/EPA

Co najmniej 400 osób zginęło w Buczy podczas rosyjskiej okupacji - poinformował doradca ministra spraw wewnętrznych Ukrainy Wadym Denysenko w Radiu Swoboda.

Według najnowszych informacji rosyjska armia przygotowuje się do ofensywy na wschodzie Ukrainy .

Wojska rosyjskie próbowały w nocy wedrzeć się do miasta Rubiżne w obwodzie ługańskim, ale atak został odparty - poinformował szef władz obwodowych Serhij Hajdaj w ukraińskiej telewizji. Według niego zabito dziesiątki rosyjskich żołnierzy i zniszczono kilka rosyjskich czołgów .

- . Siedem osób zginęło, a 34 zostały ranne na skutek rosyjskiego ostrzału Charkowa

Wojska rosyjskie, w tym pododdziały najemników, są przenoszone do Donbasu - poinformowało rano brytyjskie ministerstwo obrony.

Zbrodnie wojenne w Buczy to wierzchołek góry lodowej, obawiam się, że w Mariupolu zostało ich popełnionych jeszcze więcej - powiedział minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kułeba, który w Warszawie spotkał się ze swoją brytyjską odpowiedniczką Liz Truss.

Wszystko, co robimy w związku z Ukrainą jest przyspieszane, w tym dostawy broni - powiedział wysoki rangą przedstawiciel Pentagonu. Jak dodał, w ciągu ostatniej doby USA koordynowały dostawę pomocy wojskowej z sześciu krajów.



Szefowa dyplomacji Niemiec Annalena Baerbock poinformowała, że niemiecki rząd uznał 40 rosyjskich dyplomatów za osoby niepożądane, a ponadto podjął decyzję o zwiększeniu wsparcia dla sił ukraińskich i wzmocnieniu wschodniej flanki NATO.

"Obrazy z Buczy dają świadectwo niewiarygodnej brutalności rosyjskiego przywództwa oraz tych, którzy postępują zgodnie z jego propagandą" - głosi komunikat Baerbock.

Ukraińskie ministerstwo sprawiedliwości poinformowało, że jednemu z nowo narodzonych chłopców w rejonie Winnicy rodzice dali imię Jan Javelin, a dziewczynka w Kijowie otrzymała imię Javelina. To oczywiste odniesienie rodziców dzieci do wojennej sytuacji w Ukrainie. Javelin to amerykański ręczny przeciwpancerny pocisk kierowany, który na szeroką skalę używany jest przez ukraińskich żołnierzy przeciwko Rosjanom.

Rosyjskie pojazdy militarne zniszczone w regionie Charkowa.

Mer Kijowa Witalij Kliczko zaapelował do mieszkańców ukraińskiej stolicy, którzy opuścili miasto z powodu wojny, by wstrzymali się z powrotem przynajmniej do końca tego tygodnia.

"Jeśli macie taką możliwość, odłóżcie swój powrót do Kijowa o kilka dni. Prośba, by odłożyć powrót do końca tego tygodnia. Później będziemy mogli jasno powiedzieć (kiedy można wrócić)" - powiedział Kliczko cytowany przez portal informacyjny Ukrainska Prawda.

W okupowanym przez Rosjan Chersoniu na południu Ukrainy kończą się jedzenie, leki, paliwo - alarmuje rada miejska.

"Chersoń jest otoczony przez okupantów. Nie możemy wyjechać. Do nas nikt nie może wjechać" - czytamy na stronie internetowej miejscowych władz.

Kolejna rosyjska ciężarówka z paliwem przechwycona przez ukraińskie wojsko.

Gubernator leżącego na północy Ukrainy obwodu żytomierskiego Witalij Buneczko poinformował, że w regionie nie ma już wojsk rosyjskich.

"Wyjechali, zostawiając za sobą pojazdy i część amunicji" - podał Buneczko we wpisie w mediach społecznościowych, który cytuje Reuters.

Obwód żytomierski, który leży przy granicy z Białorusią, był w ostatnich tygodniach celem rosyjskich ataków bombowych i rakietowych.

Ukraińcy nie wybaczą Rosjanom okrucieństw popełnionych w Buczy - powiedział mer tego ukraińskiego miasta Anatolij Fedoruk. W wywiadzie dla CNN szczegółowo opisał zniszczenia dokonane przez Rosjan.

"Połowa miasta jest zniszczona" - powiedział Fedoruk i zaznaczył, że obecnie prowadzone są prace mające na celu odminowanie ulic i domów oraz odbudowę podstawowej infrastruktury. "Miasto przechodzi ze stanu wojennego do życia w czasie pokoju" - ocenił.

"Pracujemy również nad identyfikacją ciał osób, które zostały zastrzelone w naszym mieście. Zostali oni masowo zabici przez rosyjskich okupantów. Wielu z nich to ludzie starsi" - mówił mer Buczy.

Minister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ławrow nazwał masakrę cywilów w Buczy "fejkowym atakiem", który "ma na celu uderzenie w Moskwę". Również rzecznik prasowy Kremla Dmitrij Pieskow stwierdził, że "fakty i chronologia wydarzenia w Buczy nie potwierdzają ukraińskiej wersji". Wezwał także przywódców międzynarodowych, aby "nie wydawali pospiesznych osądów".

Od początku wojny na Ukrainie zginęło 18 dziennikarzy. Spośród nich 15 osób to mężczyźni, a 3 - kobiety. Oprócz tego, 8 przedstawicieli mediów zostało porwanych, a 13 - rannych. Dane te opublikowało ukraińskie ministerstwo kultury i polityki informacyjnej.

UE powołała wspólny zespół dochodzeniowo-śledczy z Ukrainą w celu gromadzenia dowodów i prowadzenia dochodzeń w sprawie zbrodni wojennych i zbrodni przeciwko ludzkości - poinformowała szefowa KE Ursula von der Leyen. Od kilku dni świat obiegają drastyczne filmy i nagrania z miast i wsi odbitych przez ukraińską armię. Ukazują ogrom bestialstwa, jakiego dopuścili się Rosjanie na ludności cywilnej.

Mer Mariupola Wadym Bojczenko poinformował, że w Mariupolu nadal przebywa ok. 130 tys. osób, które nie mogą wyjechać z powodu działań armii rosyjskiej.

"13 marca udało nam się otworzyć korytarz, żeby ludzie mogli przynajmniej opuścić miasto prywatnymi samochodami i dojechać do Berdiańska. Dziś ta trasa działa, ale z przerwami. Korytarz z Berdiańska do Zaporoża też działa, ale bardzo trudno jest tamtędy przejechać" - wyjaśnił mer Mariupola.

Autobusy, które miały ewakuować ludność cywilną z Mariupola, nie dotarły do oblężonego miasta - potwierdziła wicepremier Ukrainy Iryna Wereszczuk.

W wypowiedzi dla państwowej telewizji Wereszczuk oskarżyła siły rosyjskie o blokowanie wysiłków ewakuacyjnych Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża (MKCK) i dodała, że w Mariupolu wciąż jest uwięzionych 100 obywateli tureckich.

Wereszczuk powiedziała też, że Ukraińcy przetrzymują obecnie ok. 600 rosyjskich jeńców wojennych.

Rosyjskie wojska przygotowują się do zajęcia Charkowa i zaatakowania ukraińskich sił w Donbasie - powiedział rzecznik ukraińskiego ministerstwa obrony Ołeksandr Motuzianyk, cytowany przez portal Ukrainska Prawda.

Rosjanie tworzą szlaki zabezpieczenia logistycznego, robią zapasy amunicji, rakiet, paliwa, przygotowują placówki medyczne do przyjęcia dużej liczby rannych - poinformował Motuzianyk.

Ukraińska prokurator generalna Iryna Wenediktowa oświadczyła, że wiele czynów popełnionych przez Rosjan na Ukrainie można uznać za zbrodnie przeciw ludzkości i pod tym kątem prowadzone są śledztwa w regionie kijowskim, m.in. w Buczy.

Najtragiczniejsza sytuacja jest w Borodziance, miejscowości położonej na północny zachód od Kijowa - powiedziała Wenediktowa, nie podając dodatkowych informacji.

Prezydent USA Joe Biden: Potrzebujemy procesu ws. rosyjskich zbrodni w Buczy. To była zbrodnia wojenna.

Władze oblężonego przez Rosjan Mariupola opublikowały zdjęcia przedstawiające wnętrze ostrzelanego, zniszczonego teatru dramatycznego, w którym przed bombardowaniem chroniły się setki ludzi.

Teatr w Mariupolu znalazł się pod ostrzałem 16 marca. Szacuje się, że w ataku zginęło ok. 300 osób. Do tej pory nie jest znana dokładna liczba ofiar w związku z trwającymi w mieście walkami.

"Na własne oczy zobaczyłem Buczę, Irpień i Stojankę po okupacji. Zrobimy wszystko, by jak najszybciej przywrócić je do życia" - zapowiedział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski po tym, jak odwiedził miejscowości w obwodzie kijowskim, z których wycofały się wojska rosyjskie.

"Klucz do drzwi otwierających twarde sankcje jest dzisiaj w Berlinie" - powiedział wiceszef MSZ Szymon Szynkowski vel Sęk. Dodał, że to w rękach niemieckich polityków jest "powstrzymanie dalszych cierpień ludności cywilnej na Ukrainie".

"Takich zdecydowanych działań domagamy się od tygodni. Tego, aby przyjąć decyzje o twardszych sankcjach, które obejmą też sektor energetyczny, przyjąć decyzje o zamknięciu dla Rosji europejskich portów. Postulujemy też zamknięcie granicy. Postulujemy zamrożenie i konfiskatę majątków oligarchów. Postulujemy, aby zaprzestać wydawania wiz dla Rosjan poza sytuacjami humanitarnymi" - mówił.

Wyjaśnił, że zakaz wydawania wiz miałby nie dotyczyć obywateli rosyjskich sprzeciwiających się polityce Władimira Putina, którzy chcą znaleźć schronienie w państwach UE.

Ministerstwo spraw socjalnych wyczarterowało prom pasażersko-samochodowy M/S Isabelle dla potrzeb tymczasowego zakwaterowania uchodźców z Ukrainy - poinformował estoński przewoźnik Tallink.

Do liczącej ok. 1,3 mln mieszkańców Estonii, od początku rosyjskiej agresji przybyło dotychczas ok. 27 tys. uchodźców z Ukrainy. Lokalne władze od dłuższego czasu poszukiwały - w związku z brakiem tymczasowych ośrodków pobytu w Tallinie - możliwości zakwaterowania uchodźców w innych miejscach.

Holenderski reporter wojenny Robert Dulmers został aresztowany na Ukrainie i wydalony z kraju. Dziennik “Nederlands Dagblad" informuje, że dziennikarz, który opublikował w internecie zdjęcia z ataku rakietowego na Odessę, został oskarżony o ujawnienie tajemnicy państwowej.

Rosyjskie wojsko znów użyło zabronionej amunicji kasetowej do ostrzału Mikołajowa na południu Ukrainy - poinformował mer Ołeksandr Senkewycz w komunikatorze Telegram.

"Znowu pociski kasetowe. Trzymajcie się z dala od okien. Wszystkich informacji udzielę później. Nie publikujmy zdjęć i filmów! Nie pomagajmy wrogowi!" - napisał Senkewycz.

Wspólnie z wojskowymi doprowadziliśmy do utworzenia bezpiecznego korytarza ewakuacyjnego z Czernihowa. To rozwiązanie tymczasowe, ale dzięki otwarciu nowej trasy można wyjeżdżać z miasta i dostarczać pomoc humanitarną - przekazał w poniedziałek szef władz obwodu czernihowskiego Wiaczesław Czaus.

Przewodniczący regionalnej administracji ostrzegł, by mieszkańcy obwodu, którzy wyjechali z okolic Czernihowa, powstrzymali się jeszcze z powrotem w rodzinne strony. "W szczególności nie należy tego robić dzisiaj, w poniedziałek. Jest to uwarunkowane względami bezpieczeństwa" - przekazał Czaus, cytowany przez gazetę internetową Ukrainska Prawda.

Ursula von der Leyen po telefonicznej rozmowie z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełeńskim poinformowała, że Unia Europejska powołała wspólny zespół dochodzeniowo-śledczy z Ukrainą. Jak przekazała szefowa Komisji Europejskiej - celem tej grupy ma być gromadzenie dowodów w sprawie zbrodni wojennych i zbrodni przeciwko ludzkości.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski odwiedził miasteczko Bucza pod Kijowem, gdzie rosyjskie wojska popełniły masowe zbrodnie na ludności cywilnej. "Codziennie znajdujemy ofiary rosyjskiego bestialstwa w tym mieście. To ludobójstwo" - powiedział Zełenski.

Powracający z niewoli ukraińscy żołnierze uważają, że sposób traktowania jeńców przez Rosjan łamie konwencje genewskie - poinformowała rzeczniczka praw obywatelskich Ukrainy Ludmyła Denisowa.

Denisowa powiedziała, że niektórzy byli więźniowie zeznali, że byli przetrzymywani w piwnicach, odmawiano im jedzenia i zmuszano do bezczeszczenia mundurów.

Reuters zaznacza, że Rosja nie odpowiedziała na zarzuty Denisowej.

Wicepremier Ukrainy Olha Stefaniszyna wyraziła przekonanie, że Komisja Europejska pozytywnie zaopiniuje kandydaturę jej kraju do członkostwa w Unii Europejskiej. Zdaniem wiceszefowej ukraińskiego rządu nastąpi to do końca kwietnia.

"Spodziewamy się, że do końca kwietnia Komisja Europejska zakończy procedury wewnętrzne i potwierdzi, że Ukraina spełnia kryteria uzyskania statusu kandydata. Następnie jest decyzja polityczna o przyznaniu Ukrainie statusu kandydata" - powiedziała Stefaniszyna, cytowana przez portal informacyjny Ukrainska Prawda.

Wicepremier poinformowała też, że KE ma wysłać w tym tygodniu do Kijowa specjalny kwestionariusz, na podstawie którego przygotuje swoją rekomendację dla krajów unijnych.

To nie jest wycofywanie się, to przegrupowanie sił, potrzebne do osiągnięcia ograniczonego celu operacji. Tak działania rosyjskich wojsk w Ukrainie ocenia gen. Mirosław Różański.

Zdaniem byłego Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych w wyniku przebiegu wojny - Rosjanie musieli ograniczyć swoje plany do minimum.

Źle zaplanowana i prowadzona inwazja doprowadziła do ogromnych strat w rosyjskim wojsku.

W czterdziestym dniu ataku Rosji na Ukrainę, w jej stolicy Kijowie otwiera się coraz więcej sklepów, restauracji, kawiarni i punktów usługowych. Powoli w przeszłość odchodzą kolejki, które zniknęły również sprzed aptek. Coraz rzadsze są alarmy przeciwlotnicze, ponownie otwierane są kolejne odcinki metra.

Od poniedziałku została uruchomiona jedna z dwóch linii metra, łącząca prawo- i lewobrzeżną część Kijowa. Ponownie otwarto dla pasażerów również ważną stację przesiadkową - Złotą Bramę, łączącą dwie linie metra.

Litwa wydala ambasadora Rosji i wzywa swego ambasadora z Moskwy - litewskie MSZ.

Ze względów bezpieczeństwa zespół Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża (MKCK) w poniedziałek ponownie nie zdołał dotrzeć do oblężonego Mariupola, gdzie miał pomóc w ewakuacji ludności cywilnej - przekazał agencji Reutera rzecznik MKCK Jason Straziuso.

Konwój MKCK zmierzający do Mariupola został już wielokrotnie zmuszony do odwrotu z powodu ostrzału lub zaminowania dróg. Liczne próby otworzenia tzw. zielonych korytarzy i dostarczenia pomocy do oblężonego miasta kończyły się niepowodzeniem - przypomina Reuters.

"Polska i Japonia będą nadal współpracować, aby pomóc uchodźcom wojennym" - napisał na Twitterze premier Mateusz Morawiecki.

"Japonia wesprze Polskę i inne kraje pomagające Ukrainie kwotą 100 milionów dolarów" - przekazał premier. "Chociaż nasze kraje dzielą tysiące kilometrów, łączy nas wspólny cel: świat bez wojny" - dodał szef polskiego rządu.

Wszystkie rosyjskie czołgi i działa nie złamią ducha Ukraińców, ani nie zdołają podbić ich ojczyzny, a Wielka Brytania nigdy nie przestanie wspierać swoich ukraińskich przyjaciół - zapewnił premier Boris Johnson w opublikowanym na Twitterze wideo.

"Od momentu, w którym rosyjska inwazja się zaczęła, a żołnierze i czołgi przedarły się przez granicę, Ukraińcy bronią swojej ojczyzny z niezwyciężoną odwagą i wytrwałością, a nam w Wielkiej Brytanii brakuje słów podziwu dla ich dzielności i patriotyzmu. Naszym zadaniem jest zrobić wszystko, co możliwe, by ich wspierać" - powiedział Johnson, wyliczając dotychczas udzieloną pomoc Ukrainie.

Bucza przed i po rosyjskiej inwazji.

84 procent osób, które opuściły Ukrainę po wybuchu wojny, to kobiety - podaje portal N-TV. Taki wynik przyniosła ankieta, przeprowadzona na zlecenie federalnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Niemiec, w której wzięli udział uchodźcy, również ci, którzy nie zostali oficjalnie zakwaterowani.

58 procent ankietowanych stwierdziło, że uciekło z Ukrainy wraz ze swoimi dziećmi.

Dochodzenie w sprawie masakry w podkijowskiej Buczy musi ruszyć jak najszybciej, powiedział w rozmowie z PAP Vicente Diaz de Villegas, generał dywizji hiszpańskiej piechoty w stanie spoczynku i uczestnik misji pokojowych m.in. na Bałkanach.

Gen. Diaz de Villegas zaznaczył, że trybunał międzynarodowy powinien zająć się zdarzeniami takimi, jak masakra w Buczy, ale również zbrodni, do których doszło w innych ukraińskich miastach, m.in. w oblężonym przez rosyjskie wojska Mariupolu.

Szef MEiN Przemysław Czarnek poinformował, że chęć przystąpienia do matury zgłosiło 26 uczniów ukraińskich w całej Polsce. Termin składania deklaracji w tej sprawie minął 31 marca.

"Jeśli chodzi o egzamin ósmoklasisty, to na ten moment, bo jeszcze jest czas na składania deklaracji, kilka dni (do 11 kwietnia - red.), zgłosiło się ponad 6,6 tys. uczniów w całej Polsce" - przekazał minister.

"Ostatni raz robiło to SS" - tak szef ukraińskiego resortu obrony Ołeksyj Reznikow mówi o rosyjskiej masakrze cywilów w podkijowskiej Buczy. Minister zapewnił, że wszyscy winni zbrodni wojennych zostaną rozliczeni: To zwyczajni raszyści, a raczej faszyści. To nie są ludzie. Teraz czeka ich nowy norymberski proces. On odbędzie się albo w Hadze, albo w Charkowie, albo Buczy, albo Irpieniu. Albo staną przed sądem, albo zostaną skazani zaocznie, ale ich dostaniemy. Mówię to wam, jako prawnik.

Ponad 1100 firm zlokalizowanych na czasowo okupowanych terytoriach lub na terenach, na których toczą się działania wojenne, zgłosiło się, a my pomagamy im przenieść się w bezpieczne miejsca - powiedział cytowany przez agencję Ukrinform premier Ukrainy Denys Szmyhal.

"Ponad 350 firm jest w trakcie transferu, a 90 rozpoczęło już pracę" - dodał.

"Przemysł ukraiński doznał pierwszego szoku, tak jak my wszyscy. Dziś wszyscy wracają tam, gdzie to możliwe: na produkcję, do pracy, o to apelujemy" - powiedział ukraiński premier.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski odwiedził Bucze, gdzie doszło do masowych mordów cywili przez rosyjskie wojska.

Jestem przerażona obrazami ciał martwych cywilów w Buczy na Ukrainie. Dobiegające nas informacje wskazują na to, że mogło tam dojść do zbrodni wojennych i poważnych naruszeń prawa międzynarodowego - powiedziała Wysoka Komisarz NZ ds. Praw Człowieka Michelle Bachelet

Komisarz dodała, że wszystkie ciała muszą zostać ekshumowane i zidentyfikowane, tak by można było powiadomić rodziny zmarłych i ustalić przyczynę śmierci. Uzupełniła, że należy podjąć wszelkie środki w celu zabezpieczenie dowodów.

Rosyjscy okupanci zdewastowali cmentarz w Czernihowie. Pochowano tam ukraińskich żołnierzy, którzy od 2014 roku walczyli z agresją Kremla - przekazała wiceminister spraw zagranicznych Ukrainy Emine Dżaparowa.

"Groby zostały zniszczone w nieludzki sposób" - poinformowała wiceminister.

24 marca rosyjskie siły zbrojne zrzuciły bomby kasetowe na Cmentarz Ofiar Totalitaryzmu w Charkowie-Piatichatkach. Jest to miejsce pochówku ofiar stalinowskiej czystki z lat 1937-38, a także oficerów Wojska Polskiego rozstrzelanych podczas zbrodni katyńskiej w 1940 r.

Z powodu malejącego zainteresowania otrzymaniem numeru PESEL przez uchodźców z Ukrainy opolski ratusz skraca czas otwarcia utworzonego w tym celu punktu - poinformował rzecznik Urzędu Miasta Opola. Czynny jest teraz od godziny 8.00 do 16.00.

Wnioski o nadanie polskiego numeru PESEL uchodźcy z Ukrainy mogą składać od połowy marca. W pierwszych dniach do utworzonego w opolskim urzędzie miasta ustawiały się długie kolejki. Pojawiały się nawet informacje o staczach, którzy za opłatą oferowali miejsce w kolejce.

Hayashi wskazał, że "Japonia nie może uznawać, że cała sytuacja jej nie dotyczy". Chcemy współpracować z Polską, naszym partnerem strategicznym dla obrony wolnego i otwartego porządku na świecie i jednym z elementów tych działań będą dotkliwe sankcje wobec Rosji - dodał.

13:51

Od czasu rozpoczęcia przez Rosję inwazji na Ukrainę, do 4 kwietnia tego roku z Polski wyjechały 932 pociągi z uchodźcami z Ukrainy do Niemiec i Czech - poinformowało w poniedziałkowym komunikacie Ministerstwo Infrastruktury (MI).

Ministerstwo poinformowało też, że łącznie, od wybuchu wojny na Ukrainie, tj. od 24 lutego br. do 4 kwietnia br. ze stacji Chełm, Hrubieszów, Dorohusk, Przemyśl, Krościenko, Hrebenne i Jarosław odprawiono ponad 452 tys. pasażerów w różnych kierunkach Polski, w tym ponad 290,5 tys. pociągami stałego kursowania i ponad 162 tys. pociągami specjalnymi.



Rosyjskie siły zbrojne nie okupują już żadnego miasta ani wsi w obwodzie sumskim na północy Ukrainy. Większość wojsk okupanta wycofała się z tego regionu - poinformował szef administracji obwodu sumskiego Dmytro Żywycki na antenie jednej z ukraińskich stacji telewizyjnych.

"Ukraińscy żołnierze oczyszczają teren z ostatnich rosyjskich formacji, które jeszcze znajdują się na terenie obwodu. Rosjanie pozostawili po sobie dużo sprzętu wojskowego" - relacjonował Żywycki, cytowany przez agencję Reutera.W niedzielę wieczorem szef regionalnej administracji zamieścił nagranie na Facebooku i Telegramie, w którym przekazał, że rosyjskie siły zbrojne "od soboty masowo opuszczają obwód sumski", ale "na razie jest jeszcze za wcześnie, by mówić, że region został wyzwolony".

Hiszpańska policja poszukuje od 30 do 40 dzieci-uchodźców z Ukrainy, które w ubiegłym tygodniu miały być przewiezione promem z południa kraju do gminy La Oliva na Wyspach Kanaryjskich - poinformował dziennik "El Pais". Do tej pory nie jest znane miejsce pobytu nieletnich oraz trojga ich opiekunów.

Według gazety, przewóz dzieci był prawdopodobnie zorganizowany bez wiedzy i zgody władz Wysp Kanaryjskich przez Ukrainkę mieszkającą w gminie La Oliva na Fuerteventurze. Kobieta jednak zaprzecza, by brała udział w przewożeniu dzieci.

Od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę do Hiszpanii przybyło prawie 14 tys. ukraińskich dzieci.

Powiatowy Urząd Pracy w Kaliszu zwrócił się do 94 pracodawców z prośbą o wskazanie liczby miejsc pracy z przeznaczeniem dla obywateli Ukrainy.

"Na naszą prośbę zareagowali wszyscy. Dostaliśmy łącznie 285 ofert" - powiedział yrektor urzędu pracy Artur Szymczak. Wyrażono wolę zatrudnienia m.in. szwaczek, sprzątaczek, fryzjerek, pracowników drogowych, kierowców, pielęgniarek, kucharzy, murarzy i fizjoterapeutów.

Dodał 155 Ukraińców już zostało zatrudnionych, a nowe oferty ciągle spływają.

13:27

Ukraiński sztab informuje również, że pododdziały rosyjskiego Dalekowschodniego Okręgu Wojskowego i wojska powietrznodesantowe są przemieszczane z Białorusi na terytorium Rosji koleją i drogą lotniczą. Część pododdziałów 35. i 36. armii ogólnowojskowych przebywa obecnie w rejonach białoruskich Rzeczycy i Jampola w obwodzie homelskim.

13:23

Rosjanie prowadzą działania zwiadowcze w południowo-wschodniej części obwodu charkowskiego, próbują odbudować most na rzecе Doniec w okolicach Iziumu. Siły rosyjskie przygotowują się do ofensywy w kierunku Słowiańska.

Na południowym wschodzie przeciwnik skupia się na działaniach w rejonie Rubiżnego i Popasnej (obwód ługański), przygotowuje ofensywę na Siewierodonieck i próbuje uzyskać pełną kontrolę nad Mariupolem. Miasto jest atakowane z powietrza, toczą się w nim walki.

Według sztabu w obwodzie chersońskim siły ukraińskie wypierają wroga.

13:18

W woj. lubuskim został przedłużony okres obowiązywania bezpłatnych przejazdów pociągami regionalnymi dla uchodźców z Ukrainy. Spółka Polregio postanowiła o przedłużeniu go do końca kwietnia br. - poinformował w poniedziałek rzecznik Lubuskiego Zakładu Polregio Paweł Nijaki.

Do bezpłatnego korzystania z oferty połączeń regionalnych są uprawnieni uchodźcy posiadający obywatelstwo ukraińskie tj.: dzieci i młodzież do 18. roku życia, kobiety, mężczyźni powyżej 60. roku życia oraz mężczyźni w wieku 18-60 lat z niepełnosprawnością.

Dokumentami potwierdzającymi możliwość nieodpłatnego przejazdu są: paszport, który potwierdza przekroczenie granicy po 24 lutego 2022 r. lub dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość wraz z powiadomieniem o nadaniu numeru PESEL.

Autostrada w kierunku Kijowa po ostrych walkach w Żytomierzu.

Do tej pory do dolnośląskich szkół przyjęto ponad 17 tys. dzieci uchodźców z Ukrainy - poinformowała wiceminister edukacji Marzena Machałek. Do tej pory do szkół w całej Polsce przyjęto 160 tys. uczniów z Ukrainy.

Do Polski przyjechało z Ukrainy kilkaset tysięcy dzieci, a część z nich, starsze, uczą się w systemie zdalnym w ukraińskich szkołach - powiedziała wiceminister.

12:56

Według najnowszych informacji rosyjska armia przygotowuje się do ofensywy na wschodzie Ukrainy. Na wschodzie kraju gromadzone są liczne oddziały, obserwowane jest też intensywne ściąganie wojskowego sprzętu.

Na Ukrainę kierowane są dodatkowe jednostki nie tylko przerzucane z obszarów, w których jeszcze niedawno toczyły się walki, ale także świeże oddziały z terytorium Rosji.

Jeśli chodzi o tereny na północy, z których żołnierze rosyjscy się wycofali, sztab ostrzega o dużym zagrożeniu atakami rakietowymi i nalotami z terytorium Białorusi. Podobnie wciąż zagrożony jest Charków. Stałym zapalnym punktem jest Mariupol.

Co najmniej 400 osób zginęło w Buczy w obwodzie kijowskim podczas rosyjskiej okupacji - poinformował doradca ministra spraw wewnętrznych Ukrainy Wadym Denysenko w Radiu Swoboda.

W dalszym ciągu sprawdzamy piwnice, domy. Ludzie chowali zabitych bezpośrednio na terenie przylegającym do budynków, na placach zabaw dla dzieci. Dlatego liczba (zabitych) jest aktualizowana - powiedział Denysenko.

Zaznaczył, że proces rozminowywania Buczy potrwa kilka dni.



Unia Europejska potępia okrucieństwa dokonane przez rosyjskie wojska na Ukrainie i pilnie dyskutuje na temat nowych sankcji przeciwko Rosji - przekazał szef unijnej dyplomacji Josep Borrell.

Zniszczenia po rosyjskim ostrzale na oddziale ginekologicznym szpitala w Mikołajowie.

Angela Merkel podtrzymuje swoją decyzję o nieprzyjmowaniu Ukrainy do NATO - podała agencja dpa, która poprosiła byłą kanclerz Niemiec o skomentowanie krytycznych słów ukraińskiego prezydenta Wołodymyra Zełenskiego po ujawnieniu rosyjskich zbrodni wojennych w Buczy.

Była kanclerz federalna dr Angela Merkel podtrzymuje swoje decyzje podjęte w związku ze szczytem NATO w Bukareszcie w 2008 roku - poinformowała rzeczniczka Merkel w odpowiedzi na prośbę dpa. Podkreśliła jednocześnie, że "była kanclerz wspiera międzynarodowe wysiłki na rzecz zakończenia rosyjskiej agresji na Ukrainie".

W związku z okrucieństwami, które ujawniono w Buczy i innych miejscowościach na Ukrainie, wszystkie wysiłki rządu federalnego i społeczności międzynarodowej, aby stanąć po stronie Ukrainy i położyć kres barbarzyństwu i wojnie Rosji przeciwko Ukrainie, mają pełne poparcia byłej kanclerz - wyjaśniła rzeczniczka.



"Ideologia "rosyjskiego miru" jest tym samym, co ideologia nazizmu. Usprawiedliwia przemoc, morderstwa, wojny i ludobójstwo, dlatego musi być odrzucona i potępiona w taki sam sposób, jak potępiany jest nazizm, jego ideolodzy i jego zbrodnie" - napisał na Twitterze zwierzchnik Cerkwi Prawosławnej Ukrainy metropolita Epifaniusz.

"Współtwórcami tej zbrodniczej ideologii są szef Patriarchatu Moskiewskiego Cyryl Gundiajew i jego współpracownicy. On i jego podwładni nie tylko rozniecili ten ogień, ale także otwarcie pobłogosławili oprawców i morderców" - dodał Epifaniusz.



Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow kategorycznie zaprzecza informacjom o masakrze w Buczy. Nasi eksperci mówią, że filmy zostały sfałszowane - mówił Pieskow. Stanowczo zaprzeczamy jakimkolwiek oskarżeniom - dodał.

Sytuacja jest bez wątpienia poważna, ale prosimy wszystkich międzynarodowych przywódców, by nie spieszyli się z wydawaniem oświadczeń, z nieuzasadnionymi oskarżeniami, zasięgnęli informacji w innych źródłach i wysłuchali naszych wyjaśnień - mówił Pieskow .

Ukraiński wywiad identyfikuje rosyjskich żołnierzy i ich dowódców, którzy odpowiadają za masakrę cywilów w obwodzie kijowskim - mówi szef ukraińskiego resortu obrony. Ołeksyj Reznikow poinformował o tym w mediach społecznościowych, podsumowując sytuację na froncie. Od rana w Buczy, Irpieniu czy Hostomlu pracują specjalne ekipy śledcze, których celem jest wyjaśnienie okoliczności masakry miejscowych mieszkańców.

Doradca prezydenta Ukrainy Ołeksij Arestowycz opublikował na Facebooku listę rosyjskich formacji wojskowych, które - w ocenie strony ukraińskiej - dokonały masakr ludności cywilnej w miejscowościach Bucza, Irpień i Hostomel pod Kijowem.

Wśród sprawców zbrodni miały znaleźć się zarówno formacje rosyjskich wojsk lądowych, Gwardii Narodowej (Rosgwardii), jak też Floty Oceanu Spokojnego.



W ciągu minionej doby w wyniku ostrzałów Charkowa, na północnym wschodzie Ukrainy, zginęło siedem osób, a 34 są ranne. Trzy osoby zginęły, a siedem zostało rannych w wyniku ostrzału miasta Dergacze - poinformował szef obwodu charkowskiego Ołeh Syniehubow.

Wśród 34 rannych w Charkowie jest troje dzieci w stanie ciężkim.

Wielka Brytania będzie wzmacniać sankcje na reżim prezydenta Rosji Władimira Putina i naciskać na innych, by zrobili to samo - oświadczyła minister spraw zagranicznych Liz Truss.

Putin jeszcze nie pokazał, że poważnie podchodzi do dyplomacji. Twarde podejście ze strony Wielkiej Brytanii i naszych sojuszników jest niezbędne, aby wzmocnić pozycję Ukrainy w negocjacjach. Wielka Brytania pomogła wytyczyć drogę sankcjom mającym sparaliżować machinę wojenną Putina. Zrobimy więcej, aby wzmóc presję na Rosję i będziemy nadal naciskać na innych, aby robili więcej - zapewniła szefowa brytyjskiej dyplomacji.

Po tym, gdy rosyjskie wojska wycofały się z okolic Czernihowa, niektóre oddziały wroga pozostały na terenie otaczającego go obwodu - przekazał szef władz tego położonego na północy Ukrainy obwodu Wjaczesław Czaus, cytowany przez agencję Reutera.

Czaus informował w piątek o wycofywaniu się sił rosyjskich z obwodu czernihowskiego.



Skończył się miesiąc miodowy i zaczęła się szara rzeczywistość. Zaczynamy dostrzegać problemy. Teraz dojrzałość nasza pokaże, czy będziemy potrafili sprostać wyzwaniu dalej - tak o wsparciu obywateli Ukrainy, którzy uciekli przed wojną, mówi psycholog Anna Tyralik z Centrum Integracji Międzypokoleniowej Bezpieczna Twierdza w Katowicach, które koordynuje działania Społecznego Centrum Pomocy Uchodźcom z Ukrainy. Jak dodaje, powinniśmy się przygotowywać do tego, żeby powoli wygaszać pomoc, bo ona nie może trwać wiecznie.

Tak zmieniła się sytuacja na froncie od 28 marca do dziś:

Nawet 100 rosyjskich dyplomatów, podejrzewanych o szpiegostwo, ma zostać wydalonych z Niemiec decyzją kanclerza Olafa Scholza; postanowienia w tej sprawie mają zapaść w tym tygodniu - informuje gazeta "Bild".

Kancelaria chce wydalić dyplomatów ambasady Rosji, którzy działają jako szpiedzy w Niemczech. Kanclerz Scholz jest obecnie w trakcie procedury wydalenia - przekazuje "Bild".

Wojska rosyjskie zaminowały 80 tys. km kwadratowych terytorium Ukrainy - poinformowało ukraińskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych na swojej oficjalnej stronie internetowej.

Wizyta papieża Franciszka na Ukrainie w czasie wojny byłaby historyczna - ocenił szef gabinetu prezydenta Ukrainy Andrij Jermak, cytowany przez agencję Interfax-Ukraina.

Wiemy, że taka decyzja jest "na stole", papież powiedział o tym oficjalnie . Powiedział bardzo ważne słowa - że jest gotów przyjechać właśnie w czasie, gdy toczy się wojna - oświadczył Jermak.

W wyniku ostrzelania wczoraj przez wojska rosyjskie Mikołajowa i Oczakowa zginęło osiem osób, a 34, w tym dziecko, zostały ranne - poinformowało biuro Prokuratora Generalnego Ukrainy.



Jak podano w komunikacie prokuratury zniszczone zostały budynki mieszkalne, infrastruktura cywilna, samochody.

Forma i sposób udzielenia pomocy Ukrainie będzie głównym tematem czwartkowego spotkania w Londynie prezydenta Andrzeja Dudy z brytyjskim premierem Borisem Johnsonem - poinformował PAP szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Jakub Kumoch.

Cztery osoby zginęły, a 30 zostało rannych na skutek rosyjskiego ostrzału Charkowa na północnym wschodzie Ukrainy - poinformowała policja obwodu charkowskiego na Facebooku.

Wśród rannych jest troje dzieci - w wieku 3, 5 i 17 lat. Wszystkie zostały przewiezione do szpitali w Charkowie.

"Rosja w swej zwierzęcej nienawiści do niepokonanej Ukrainy chce wszystkie ukraińskie miasta przeobrazić w Buczę i Mariupol" - napisała policja.

Wojska rosyjskie miały ze sobą mobilne krematoria, w których mogły spopielać zwłoki cywilów, by ukryć w ten sposób zbrodnie na ludności cywilnej - poinformowało na Telegramie ukraińskie rządowe Centrum Przeciwdziałania Dezinformacji.

Powstrzymaliśmy rosyjski atak rakietowy na Tarnopol. Nasze siły zbrojne w porę zneutralizowały zagrożenie, nikt nie zginął i nie ma też osób rannych - przekazał szef tarnopolskiej obwodowej administracji wojskowej Wołodymyr Trusz.

Odłamki trafiły w obiekt infrastruktury krytycznej, który w wyniku ostrzału nie nadaje się do użytkowania. Na miejscu pracują służby i policja - dodał Trusz, cytowany przez gazetę internetową Ukrainska Prawda.

Tarnopol to 225-tysięczne miasto, około 200 km od granicy z Polską.

Na Ukrainie mogło dojść do ludobójstwa - powiedział premier Hiszpanii Pedro Sanchez.

Zrobimy wszystko co w naszej mocy, by sprawcy tych zbrodni wojennych nie pozostali bezkarni i mogli zostać właściwie osądzeni, w tym konkretnym przypadku przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym, przed którym odpowiedzą na zarzuty zbrodni przeciwko ludzkości, zbrodni wojennych i - dlaczego o tym również nie mówić - ludobójstwa - stwierdził Sanchez, komentując doniesienia o masakrze ludności cywilnej w Buczy.



Zainteresowanie Szwecją rosyjskich służb wzrosło w ostatnich latach. Teraz - po inwazji na Ukrainę - jest jeszcze większe. Co trzeci rosyjski dyplomata w Sztokholmie może być agentem Kremla.

10:12

Minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kułeba zaapelował do Międzynarodowego Trybunału Karnego oraz organizacji międzynarodowych o wysłanie do Buczy i innych podkijowskich miejscowości misji w celu zebrania dowodów rosyjskich zbrodni popełnionych na cywilach.



Dzisiaj mamy bardzo wyraźne przesłanki wskazujące na to, że doszło do zbrodni wojennych. Jest mniej więcej ustalone, że odpowiedzialna za nie jest armia rosyjska - powiedział prezydent Francji Emmanuel Macron w radiu France Inter.



To, co wydarzyło się w Buczy, wymaga nowego pakietu sankcji i bardzo wyraźnych środków - zapowiedział francuski prezydent. Nowe restrykcje powinny być uzgodnione z europejskimi sojusznikami, przede wszystkim z Niemcami, i dotyczyć węgla oraz ropy naftowej - doprecyzował Macron.



Zdecydowanie potępiamy akty okrucieństwa, których dopuściły się rosyjskie wojska w Buczy i innych miejscach na Ukrainie. Dążymy do pociągnięcia do odpowiedzialności sprawców tych czynów - oświadczył na Twitterze sekretarz stanu USA Antony Blinken.

"Wykorzystujemy wszelkie dostępne środki (aby ukarać winnych zbrodni wojennych na Ukrainie), dokumentujemy te czyny i przekazujemy informacje na ich temat" - dodał Blinken.

Krwawe masakry, których dopuszczają się rosyjscy żołnierze, zasługują na nazwanie ich po imieniu: to jest ludobójstwo; ta zbrodnia musi być osądzona jak zbrodnia ludobójstwa - powiedział premier Mateusz Morawiecki. Dziś widzimy, że tworzy się mapa ludobójstwa XXI wieku. Wniosek jest taki, że Rosja jest już dzisiaj państwem totalitarno-faszystowskim - mówił szef polskiego rządu. Zaapelował o powołanie międzynarodowej komisji badającej rosyjskie zbrodnie wojenne w Ukrainie.

Ponad 600 tys. uchodźców z Ukrainy zarejestrowało się w bazie PESEL. W Polsce przebywa ok. 1, 5 mln uciekinierów wojennych z tego kraju - poinformował w Polsat News wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Paweł Szafernaker.



Wojska rosyjskie próbowały w nocy wedrzeć się do miasta Rubiżne w obwodzie ługańskim, ale atak został odparty - poinformował szef władz obwodowych Serhij Hajdaj w ukraińskiej telewizji.

Według Hajdaja w trakcie odbijania ataku zabito dziesiątki rosyjskich żołnierzy i zniszczono kilka rosyjskich czołgów.

09:18

W wyzwolonej przez ukraińskie wojska Buczy na północny zachód od Kijowa pochowano już ciała około 330-350 cywilów. Dokładna liczba zamordowanych przez wojska rosyjskie osób wciąż jest ustalana - przekazały rano służby pogrzebowe tego 36-tysięcznego miasta, cytowane przez gazetę Ukrainska Prawda.



Dziś będzie działać korytarz humanitarny z Mariupola do Zaporoża dla samochodów prywatnych - poinformowała wicepremier Ukrainy Iryna Wereszczuk. Planowana jest również ewakuacja ludności z miejscowości w obwodzie ługańskim.

Rosyjscy żołnierze uprowadzili i wywieźli w nieznanym kierunku co najmniej czworo uczestników niedzielnego protestu w okupowanym mieście Kachowka w obwodzie chersońskim na południu Ukrainy - podała gazeta internetowa Ukrainska Prawda, powołując się władze hromady (gminy) Kachowki.

W niedzielę mieszkańcy Kachowki po raz kolejny zgromadzili się na pokojowej demonstracji. Rosyjskie wojska rozpędziły protest. Zaczęli strzelać z broni automatycznej. Prawdopodobnie strzelano w powietrze, ponieważ nie było informacji o rannych.

Władze obwodu donieckiego i ługańskiego wzywają wszystkich mieszkańców do ewakuowania się w bezpieczne miejsce.

TW regionie gromadzą się znaczne siły rosyjskiej armii, które - według prognoz ukraińskiego dowództwa - niebawem ruszą z wielką ofensywą na Donbasie.

Od początku inwazji Rosji na Ukrainę 24 lutego, do północy z soboty na niedzielę w efekcie działań wojennych na Ukrainie zginęło 1417 cywilów, a 2038 zostało rannych - przekazało Biuro Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Praw Człowieka (OHCHR).

Główne zadanie, które stawia sobie teraz Rosja, to otoczenie sił ukraińskich na wschodzie; kluczowe walki będą się toczyć w Mariupolu, Kreminnej, Rubiżnem i Popasnej, a także na linii Izium-Wołnowacha - ocenił doradca szefa MSW Ukrainy Wadym Denysenko.

Denysenko, którego cytuje agencja Interfax-Ukraina, powiedział, że "od tych walk będzie zależał wynik obecnego etapu, a może nawet całej wojny ukraińsko-rosyjskiej 2022 roku".

08:43

Od 24 lutego do Polski wjechało z Ukrainy 2,481 mln osób - poinformowała na Twitterze Straż Graniczna. W niedzielę funkcjonariusze SG odprawili 22,3 tys. podróżnych - to spadek o 6,4 proc. względem soboty.

Siły rosyjskie ostrzelały miejscowości na granicy obwodów dniepropietrowskiego i chersońskiego na południowym wschodzie Ukrainy - poinformował szef władz obwodu dniepropietrowskiego Mykoła Łukaszuk na Facebooku.

"Obeszło się bez ofiar. Generalnie sytuacja w regionie według stanu na rano jest pod kontrolą. Na terytorium obwodu dniepropietrowskiego nie ma wroga" - napisał Łukaszuk.

Zdjęcia cywilów zabitych w ukraińskiej Buczy to prowokacja - twierdzi rzeczniczka rosyjskiego MSZ Maria Zacharowa. Jej zdaniem, za przygotowaniem tych fotografii stoją Stany Zjednoczone i NATO.

Wczoraj ukraińskie władze i dziennikarze opublikowali wstrząsające zdjęcia i nagrania z przedmieść Kijowa, z których wyparto rosyjskie wojska. Widać na nich dziesiątki ciał na ulicach, masowe groby, zastrzelonych ludzi ze związanymi rękoma. Kijów oficjalnie powiadomił o sprawie Międzynarodowy Trybunał Karny.

Wojska rosyjskie, w tym pododdziały najemników, są przenoszone do Donbasu na wschodzie Ukrainy, gdzie Rosja koncentruje teraz swoją ofensywę - poinformowało rano brytyjskie ministerstwo obrony.

"Siły rosyjskie nadal się konsolidują i reorganizują, koncentrując swoją ofensywę w regionie Donbasu na wschodzie Ukrainy. W rejon ten przerzucane są oddziały rosyjskie, w tym najemnicy z powiązanej z państwem rosyjskim prywatnej firmy wojskowej Grupa Wagnera" - napisano w codziennej aktualizacji wywiadowczej.

W jednej z poprzednich aktualizacji poinformowano, że gotowych do wysłania do Donbasu jest około tysiąca najemników z Grupy Wagnera.

08:29

Rosja nadal koncentruje sprzęt wojskowy i uzbrojenie, w tym rakiety, na granicy Białorusi i Ukrainy, w Homlu - oświadczył mer Czernihowa na północy Ukrainy Władysław Atroszenko na Telegramie.

"Już drugą noc nie mieliśmy ostrzału moździerzowego ani artyleryjskiego, ale po północy w przestrzeni powietrznej słychać było samoloty.(...) Dla mieszkańców nie ma znaczenia, czy zrzucano pociski, bo miasto jest i tak doszczętnie zniszczone, więc nie ma wielkiej różnicy" - napisał.

Co najmniej 161 dzieci zginęło, a 264 zostało rannych w wyniku działań wojsk rosyjskich na Ukrainie - poinformowała ukraińska Prokuratura Generalna na Telegramie.

Podkreślono, że nie są to pełne dane, gdyż w niektórych miejscach trwają intensywne działania wojenne, jak np. w Mariupolu w obwodzie donieckim, a inne niedawno zostały wyzwolone, jak obszary obwodu kijowskiego i czernihowskiego, czy są okupowane jak w obwodzie ługańskim.

Rosyjski atak rakietowy na Mikołajów na południu Ukrainy. Jak informuje tamtejszy mer Ołeksandr Sienkiewycz, rano Rosjanie wystrzelili w stronę miasta kilka rakiet. Na razie nie ma informacji o poszkodowanych i zniszczeniach, ani o tym, co było celem ataku.

Prawie 400 ciał cywilów odnaleziono już w podkijowskich miejscowościach - poinformował doradca ukraińskiego ministra spraw wewnętrznych Wadym Denysenko. Od rana w Buczy, Irpieniu czy Hostomlu pracują specjalne ekipy śledcze, których celem jest wyjaśnienie okoliczności masakry miejscowych mieszkańców.

Dwoje wolontariuszy zginęło w wyniku rosyjskich ostrzałów miasteczka Nowodrużesk w obwodzie ługańskim na wschodzie Ukrainy - poinformował szef władz obwodowych Serhij Hajdaj na Telegramie w poniedziałek.

"Podczas moździerzowego ostrzału Nowodrużeska zginęło dwoje wolontariuszy.(...) Jedna z zabitych uratowała życie koleżanki, przykrywając ją swoim ciałem, gdy zaczął się rosyjski ostrzał miasta" - napisał Hajdaj.

Dodał, że w ciągu ostatniej doby z powodu rosyjskich ataków wybuchł pożar w dwóch wielopiętrowych budynkach w Siewierodoniecku, a także w kilku domach prywatnych w Nowodrużesku.

Jest to typowa wojna zastępcza; w gruncie rzeczy to jest wojna wydana Zachodowi; Zachód musi Ukrainie pomóc; stawką tej wojny jest także Polska - tak o inwazji Rosji na Ukrainę mówi wicepremier ds. bezpieczeństwa i prezes PiS Jarosław Kaczyński w wywiadzie dla tygodnika "Sieci".

W przypadku agresji obcego państwa co czwarty Polak starałby się wyjechać za granicę, a tylko co piąty stawiłby się w wojsku, formacji paramilitarnej lub w szpitalu - wynika z sondażu IBRiS opublikowanego w "Rzeczpospolitej".

W nocy Rosjanie zaatakowali rakietami Odessę, na południu Ukrainy - poinformował przedstawiciel władz obwodowych Serhij Bratczuk, cytowany przez agencję Interfax-Ukraina. Kilka rakiet wystrzelono w jedną z dzielnic, jeden obiekt został trafiony - powiedział Bratczuk w telewizji ukraińskiej. Informacje na temat ofiar są ustalane.

Rosjanie ostrzelali Odessę również w niedzielę rano - uszkodzono rafinerię i magazyn ropy.

Według Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy w Rosji trwa tajna mobilizacja, a rezerwiści są zachęcani do niej głównie możliwością wzbogacenia się dzięki wojnie.

Nie ma ofiar wieczornych i nocnych ostrzałów rakietowych na Ukrainie - to wstępne informacje przekazane przez władze tego kraju.

Rosjanie zaatakowali między innymi zachodnią cześć kraju. Pocisk spadł w Tarnopolu. Nad obwodem chmielnickim obrona powietrzna zestrzeliła kilka rakiet.

Rosyjska armia na cel wzięła też Odessę - ostrzelano ją rakietami z okrętów stacjonujących w okolicach Sewastopola na Krymie.

Blisko 82 tysiące wojennych uchodźców z Ukrainy przybyło dotąd do Włoch - podało ministerstwo spraw wewnętrznych w Rzymie. Ukraińcy kierują się przede wszystkim do wielkich miast: Rzymu, Mediolanu, Neapolu i Bolonii.



Podczas ceremonii rozdania nagród muzycznych Grammy w Las Vegas prezydent Wołodymyr Zełenski wystąpił z przesłaniem o wsparcie dla Ukrainy. W nagraniu wideo apelował o pomoc w rozpowszechnianiu prawdziwej historii o inwazji Rosji na jego kraj.

Porównał on rosyjską inwazję do śmiertelnej ciszy, która zagraża zgaszeniem marzeń i życia narodu ukraińskiego, w tym dzieci.

Nasi muzycy noszą pancerze zamiast smokingów. Śpiewają dla rannych w szpitalach, nawet dla tych, którzy ich nie słyszą. Ale muzyka i tak się przebije - podkreślił ukraiński przywódca podczas ceremonii rozdania najważniejszych amerykańskich wyróżnień muzycznych.



Naszą relacją zaczynamy od podsumowania najważniejszych doniesień z nocy:

- Rosyjskie wojska wycofują się z regionu sumskiego na północnym wschodzie Ukrainy - poinformował Dmytro Żywycki, szef administracji obwodowej w nagraniu wideo, które przekazała agencja Unian. Żywycki podkreślił jednak, że na razie jest jeszcze za wcześnie, by mówić, że region jest już wolny.



- Rosyjska armia przeprowadziła atak lotniczy na Tarnopol w zachodniej części Ukrainy. W mieście było słuchać eksplozję - poinformował portal Ukraińska Prawda, cytując mera tego miasta, Serhija Nadała. Nie podano więcej informacji na temat tego ataku.

Serhij Nadał zaapelował do mieszkańców Tarnopola, by udali się do schronów.

- Jak podały lokalne media, serię eksplozji słychać było w okupowanym przez wojska rosyjskie mieście portowym Chersoń na południu Ukrainy. Nie było oficjalnych informacji o ataku. Wcześniej ukraińskie media informowały o odgłosach eksplozji słyszanych w miastach położonych na zachodzie kraju: Iwano-Frankiwsku, Równem i Kołomyi.

- Mimo ciężkich walk i prowadzonego na oślep intensywnego ostrzału Mariupola siły ukraińskie nadal utrzymują kontrolę nad centrum miasta - podało brytyjskie ministerstwo obrony. "Mariupol jest niemal na pewno kluczowym celem rosyjskiej inwazji, ponieważ zapewni korytarz lądowy z Rosji do okupowanego terytorium Krymu" - napisano w codziennej aktualizacji wywiadowczej.

- Triumfujący po zwycięstwie w wyborach parlamentarnych premier Węgier Victor Orban mówił , że podczas tych wyborów koalicja rządząca musiała walczyć z najsilniejszymi wiatrami przeciwnymi: "lewicą w kraju, międzynarodową lewicą dookoła, brukselskimi biurokratami, wszystkimi pieniędzmi i organizacjami (finansisty) Gyoergya Sorosa, międzynarodowymi mediami głównego nurtu, i wreszcie z prezydentem Ukrainy. Nigdy dotąd nie mieliśmy tylu przeciwników na raz".