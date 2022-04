Nad ranem w Odessie słychać było serię silnych eksplozji. Rosyjskie ministerstwo obrony twierdzi, że ostrzelało rafinerię i trzy składy paliwa. Rosjanie otworzyli ogień z broni automatycznej podczas demonstracji w Kachowce w obwodzie chersońskim. Mieszkańcy wyszli tam z ukraińskimi flagami, by wyrazić poparcie dla swego państwa. Rosjanie po raz kolejny przeprowadzili też ostrzał rakietowy miasta Wasylków w obwodzie kijowskim na Ukrainie - informuje ukraińskie dowództwo powietrzne "Centrum". Są ranni. Z kolei 23 osoby, w tym dzieci, zostały ranne w niedzielę w ostrzale Charkowa na wschodzie Ukrainy - poinformował szef władz obwodu charkowskiego Ołeh Syniehubow. Do Rosji i tzw. Donieckiej Republiki Ludowej Rosjanie siłą wywieziono prawie 40 tys. mieszkańców oblężonego przez wojska rosyjskie Mariupola - przekazała ukraińska rzeczniczka praw człowieka Ludmyła Denisowa. Najważniejsze wydarzenia związane z rosyjską agresją na Ukrainę znajdziecie w naszej relacji z 03.04.2022 r.

Ukraińscy żołnierze kontrolują spalony rosyjski czołg w pobliżu miasta Irpień / ATEF SAFADI / PAP/EPA

Nad ranem w Odessie słychać było serię silnych eksplozji. Rosyjskie ministerstwo obrony twierdzi, że rosyjska armia ostrzelała rafinerię i trzy składy paliwa .

Rosjanie otworzyli ogień z broni automatycznej podczas demonstracji w Kachowce w obwodzie chersońskim. Mieszkańcy wyszli tam z ukraińskimi flagami, by wyrazić poparcie dla swego państwa.

Wojsko ukraińskie odzyskało kontrolę nad obszarem miasta Prypeć na północy Ukrainy oraz odcinkiem granicy państwowej z Białorusią.

Po wyparciu wroga, Ukraińcy w Buczy, Irpieniu czy Hostomelu natrafili na zbiorowe mogiły i ciała mieszkańców na ulicach .

. Rosyjska armia kupiła 45 tys. worków na zwłoki i przywiozła na Ukrainę mobilne krematoria, zaplanowała ludobójstwo na największą skalę od II wojny światowej - twierdzi pracujący w Berlinie ekspert ds. Europy Wschodniej Sergej Sumlenny .

Do Rosji i tzw. Donieckiej Republiki Ludowej Rosjanie siłą wywieziono prawie 40 tys. mieszkańców oblężonego przez wojska rosyjskie Mariupola - przekazała ukraińska rzeczniczka praw człowieka Ludmyła Denisowa.

Rosjanie po raz kolejny przeprowadzili też ostrzał rakietowy miasta Wasylków w obwodzie kijowskim na Ukrainie - informuje ukraińskie dowództwo powietrzne "Centrum". Są ranni.

W rosyjskim mieście Biełgorod w pobliżu granicy z Ukrainą słychać było w niedzielę dwie eksplozje, których przyczyna nie jest znana - poinformował Reuters, powołując się na dwóch świadków.

23 osoby, w tym dzieci, zostały ranne w niedzielę w ostrzale Charkowa na wschodzie Ukrainy - poinformował szef władz obwodu charkowskiego Ołeh Syniehubow.

Wydarzenia związane z 38. dniem rosyjskiej inwazji na Ukrainę znajdziecie w zapisie naszej relacji i w podsumowaniu dnia .





19:38

Zbrodnie, których Rosjanie dopuścili się w Buczy i w innych miastach wokół Kijowa, trzeba nazwać ludobójstwem i jak ludobójstwo rozliczyć - stwierdził w niedzielę premier Mateusz Morawiecki. Dodał, że domaga się jak najszybszego zwołania Rady Europejskiej w sprawie zbrodni rosyjskich i skutecznych sankcji.

19:36

Obwód ługański na wschodzie Ukrainy jest coraz intensywniej ostrzeliwany, a Rosjanie koncentrują siły, by przejąć jego całe terytorium - przekazał szef władz obwodowych Serhij Hajdaj w wypowiedzi dla ukraińskiej telewizji, cytowanej przez agencję Reutera.

19:26

W odróżnieniu od położonego na zachodzie Ukrainy Lwowa Kijów od razu robi wrażenie miasta wojennego - w centrum co 500 metrów ustawione są betonowe barykady, na chodnikach niemal nie ma przechodniów, zaś wojskowe patrole są wszechobecne. Gdy zawyją syreny alarmowe, po chwili słychać głuche odgłosy eksplozji.

Każdy, kto po pobycie we Lwowie przyjeżdża do Kijowa, od razu zauważa zasadnicze różnice między tymi miastami. Lwów, poza wojskowymi rogatkami i wojskową ochroną najważniejszych instytucji, jest w zasadzie miastem, w który toczy się normalne życie.

19:23

Czternaście osób zostało poszkodowanych w ostrzale Mikołajowa na południu Ukrainy, jedna osoba zmarła - poinformował szef władz obwodu mikołajowskiego Witalij Kim. Przekazał też, że są ranni i zabici w mieście Oczaków.

19:15

"Zrobię wszystko, co w mojej mocy, aby zagłodzić machinę wojenną Putina. Zwiększamy nasze sankcje i wsparcie wojskowe, a także wzmacniamy nasz pakiet wsparcia humanitarnego, aby pomóc potrzebującym na miejscu" - dodał Johnson, podkreślając, że Wielka Brytania aktywnie wspiera również dochodzenie Międzynarodowego Trybunału Karnego w sprawie zbrodni popełnianych na Ukrainie.

19:12

Ataki na cywilów Irpieniu i Buczy są kolejnym dowodem na to, że reżim prezydenta Rosji Władimira Putina dopuszcza się na Ukrainie zbrodni wojennych - oświadczył w niedzielę brytyjski premier Boris Johnson.

18:50

23 osoby, w tym dzieci, zostały ranne w niedzielę w ostrzale Charkowa na wschodzie Ukrainy - poinformował szef władz obwodu charkowskiego Ołeh Syniehubow, cytowany przez portal Suspilne. Wśród poszkodowanych są osoby w bardzo ciężkim stanie - powiedział Syniehubow.

18:44

Na jeden rosyjski czołg na Ukrainie "przypada lub wkrótce będzie przypadać" ponad 10 systemów przeciwpancernych - zapewnił sekretarz stanu USA Antony Blinken w opublikowanym w niedzielę wywiadzie dla stacji CNN.

Blinken odmówił potwierdzenia doniesień, że Stany Zjednoczone organizują transfery czołgów produkcji sowieckiej na Ukrainę. Dodał jednak, że USA i kraje NATO pomagają Ukrainie w zdobyciu potrzebnej broni, w tym systemów przeciwpancernych.

18:42

Miasta pod Kijowem, które przyjęły na siebie uderzenie sił rosyjskich chcących przedrzeć się do stolicy, trzeba będzie budować praktycznie od nowa - przekazał w niedzielę mer Kijowa Witalij Kliczko.

"Uwolnione od orków (Rosjan - przyp. red.) przedmieścia Kijowa wyglądają strasznie... W połowie zniszczone, rozgrabione, przepełnione śmiercią, bólem, smutkiem" - napisał Kliczko na Telegramie.

Telegram

18:26

Dotychczas w celach śledczych z wyzwolonej części obwodu kijowskiego wywieziono 410 ciał cywilów - poinformowała w niedzielę ukraińska prokurator generalna Iryna Wenediktowa. "Zakatowany obwód kijowski" to miejsce zbrodni - dodała.

18:20

Papież Franciszek podczas spotkania z migrantami w niedzielę na Malcie mówił o losie uchodźców wojennych z Ukrainy, a wojnę w tym kraju nazwał "niesprawiedliwą i bestialską". Przywołał słowa św. Jana XXIII, który po kryzysie kubańskim w okresie zimnej wojny napisał: "niech Bóg oświeci swym światłem umysły przywódców narodów, aby zapewniali obywatelom - wraz z należnym im dobrobytem - także i wspanialszy dar bezpiecznego pokoju".

17:55

Mimo zbrodni popełnionych przez Rosję Ukraina jest gotowa do rozmów - przekonywał szef MSZ Ukrainy Dmytro Kułeba. Zaznaczył, że trudno ocenić szanse spotkania prezydentów obu państw, nie można też jeszcze mówić o warunkach układu pokojowego, które Rosja byłaby gotowa przyjąć.

17:50

Zabójstwa cywilów w Buczy dowodzą, że wojna na Ukrainie musi się zakończyć, a za jej powstrzymanie jest odpowiedzialny przywódca Rosji Władimir Putin - przekazał w niedzielę sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg w wywiadzie udzielonym stacji CNN.

17:46

Zdjęcia ukraińskich cywilów zabitych przez rosyjską armię w podkijowskiej Buczy muszą nas zmienić, ten wstrząs musi przejść przez Niemcy, a zwłaszcza przez rząd w Berlinie - pisze w komentarzu redaktor naczelny dziennika "Bild" Johannes Boie.

17:43

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski odwiedził rannych pograniczników w Głównym Wojskowym Centrum Klinicznym.

17:35

"Masowe zabójstwa cywilów to oznaka ludobójstwa. Wszystko, co można zobaczyć teraz w obwodzie kijowskim, w Mariupolu i innych miastach i wsiach Ukrainy, świadczy o tym, że rosyjski tyran, naród, który go popiera, i ich wojsko przyszli na naszą ziemię, by 'uwolnić' Ukrainę od Ukraińców" - napisał na Twitterze zwierzchnik Cerkwi Prawosławnej Ukrainy metropolita Epifaniusz.

17:33

"Zobaczcie, jakich łajdaków wychowałyście" - zwrócił się do matek rosyjskich żołnierzy prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, publikując zdjęcia z podkijowskiej Buczy, na których widać zwłoki zabitych przez rosyjskie wojska cywilów.

17:31

Siły rosyjskie wycofały się z całego obwodu kijowskiego i kontynuują zmasowane ataki rakietowe na bazy paliw, co ma wywołać kryzys paliwowy i unieruchomić siły ukraińskie - informują eksperci Ośrodka Studiów Wschodnich (OSW) po 38 dniach inwazji Rosji na Ukrainę.

17:11

To jest ludobójstwo, w którym chodzi o wyeliminowanie całego kraju i całego narodu - powiedział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w wywiadzie dla amerykańskiej telewizji CBS. Skomentował w ten sposób zbrodnie na cywilach, które wyszły na jaw po wycofaniu się Rosjan spod Kijowa.

17:09

Okrucieństwa popełnione przez Rosjan w podkijowskiej Buczy mogą stanowić zbrodnie wojenne i Francja będzie pracować z Ukrainą nad ukaraniem sprawców - przekazał w niedzielę szef MSZ Jean-Yves Le Drian.

Sekretarz stanu USA Antony Blinken w wywiadzie dla CNN określił zdjęcia z Buczy jako "cios w żołądek" i zapowiedział dokumentowanie tej i innych rosyjskich zbrodni wojennych na Ukrainie.

16:53

Horror antyczłowieczeństwa w Buczy, Hostomlu i Irpieniu jest wynikiem polityki "nieprowokowania Rosji" - w tak sposób głos w sprawie masakry setki cywilów w podkijowskich miejscowościach zabrał doradca ukraińskiego prezydenta Mychajło Podolak. Po wyparciu wroga, Ukraińcy w tych miejscach natrafili na zbiorowe mogiły i ciała mieszkańców na ulicach. Mowa o setkach zabitych. Kijów oficjalnie powiadomił o sprawie Międzynarodowy Trybunał Karny.

16:43

Rosjanie po raz kolejny przeprowadzili w niedzielę rakietowy ostrzał miasta Wasylków w obwodzie kijowskim na Ukrainie - informuje ukraińskie dowództwo powietrzne "Centrum". Część rakiet zestrzeliła ukraińska obrona przeciwlotnicza. Są ranni.

16:42

Płock (Mazowieckie) organizuje zbiórkę darów dla Charkowa, o którą poprosił w dramatycznym apelu mer tego ukraińskiego miasta Ihor Terechov. Transport z pomocą humanitarną ma wyruszyć tam w najbliższy wtorek. Potrzebne są m.in. żywność, w tym dla dzieci oraz leki.

16:31

Podczas niedzielnego Motobazaru w Toruniu, imprezy świetnie znanej miłośnikom zabytkowych aut, studenci dziennikarstwa na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu prowadzili zbiórkę charytatywną dla Ukrainy. Całość zebranych środków przekazali Toruńskiemu Sztabowi Pomocy Ukrainie.

16:23

Mimo zbrodni popełnionych przez Rosję Ukraina jest gotowa do rozmów - powiedział szef MSZ Ukrainy Dmytro Kułeba. Zaznaczył, że trudno ocenić szanse spotkania prezydentów obu państw, nie można też jeszcze mówić o warunkach układu pokojowego, które Rosja byłaby gotowa przyjąć.

16:20

Ukraińska delegacja w Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie inicjuje specjalne posiedzenie Stałej Rady OBWE w związku z masowymi zabójstwami i torturami wobec cywilów dokonanymi przez rosyjskich wojskowych w obwodzie kijowskim - podaje w niedzielę agencja Ukrinform.

16:18

W rosyjskim mieście Biełgorod w pobliżu granicy z Ukrainą słychać było w niedzielę dwie eksplozje, których przyczyna nie jest znana - podała w niedzielę agencja Reutera, powołując się na dwóch świadków. Kilka dni wcześniej władze rosyjskie oskarżyły siły ukraińskie o ostrzelanie magazynu paliw w tym mieście.

16:15

Rosyjscy żołnierze rozstrzelali w podkijowskim Irpieniu kobiety i dziewczęta, a potem przejechali czołgami po ich ciałach - powiedział mer miasta Ołeksandr Markuszyn w nagraniu dla niemieckiego nadawcy Deutsche Welle, które w niedzielę zostało udostępnione przez serwis Nexta.



15:42

Ukraińskie siły przejęły rosyjski transporter opancerzony, wewnątrz którego znaleziono skradzione przez żołnierzy wroga laptopy i hrywny - podaje 128. Zakarpacka Samodzielna Brygada Górsko-Szturmowa.

Jak czytamy w komunikacie brygady, załoga transportera opancerzonego, przejętego później przez Ukraińców, uciekła, gdy granaty uszkodziły koła pojazdu.

15:30

"Gwałt to narzędzie wojny. Chociaż nie znamy jeszcze pełnego zakresu jego wykorzystania na Ukrainie, jest już jasne, że stanowił część rosyjskiego arsenału" - napisała na Twitterze ambasador Wielkiej Brytanii na Ukrainie Melinda Simmons.

Dodała, że kobiety na Ukrainie "były gwałcone na oczach dzieci, dziewczynki - na oczach rodzin".

"Gwałt to zbrodnia wojenna" - podkreśliła Simmons.

15:26

Obrazy z podkijowskiej Buczy są nie do zniesienia, odpowiedzialni za te zbrodnie wojenne muszą zostać pociągnięci do odpowiedzialności - napisała na Twitterze minister spraw zagranicznych Niemiec Annalena Baerbock. Także prezydent Niemiec Frank-Walter Steinmeier mówi o "zbrodniach wojennych".

15:21

23 tysiące kilometrów dróg zostało zniszczonych w Ukrainie od początku rosyjskiej inwazji z 24 lutego - podaje rządowa agencja drogowa w Kijowie. Podczas działań wojennych uszkodzonych zostało też 273 różnych konstrukcji drogowych, jak mosty i wiadukty.

Ukrawtodor podsumował, że łączne szkody wyrządzone przez Rosjan wynoszą blisko 900 miliardów hrywien. Największe zniszczenia są na obszarach, w których trwały, albo trwają walki, a więc na północy, na wschodzie i południu kraju.

15:20

Mieszkańcy okupowanego przez Rosjan Chersonia na południu Ukrainy wyszli w niedzielę na demonstrację przeciwko rosyjskiej agresji - relacjonuje agencja Ukrinform.

Ludzie, którzy przyszli na manifestację z ukraińskimi flagami państwowymi i plakatami, skandowali m.in.: "Chersoń to Ukraina!", "Chwała Ukrainie! Bohaterom chwała!". Akcja odbyła się obok pomnika ukraińskiego wieszcza narodowego Tarasa Szewczenki.

15:18

Jako członkowie Unii Europejskiej i NATO musimy działać natychmiast, by zapobiec kolejnym tysiącom ofiar rosyjskiej wojny na Ukrainie - napisał wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński w sobotę na Twitterze.

15:16

Do Rosji i tzw. Donieckiej Republiki Ludowej Rosjanie siłą wywieźli prawie 40 tys. mieszkańców oblężonego przez wojska rosyjskie Mariupola na południowym wschodzie Ukrainy - przekazała w niedzielę ukraińska rzeczniczka praw człowieka Ludmyła Denisowa, powołując się na dane mariupolskich władz.

15:07

W wyniku rosyjskich ataków Czernihów na północy Ukrainy jest zniszczony w 70 procentach - szacuje mer Władysław Atroszenko, cytowany w niedzielę przez portal Suspilne. Ocenił, że miasto pod względem zniszczeń przypomina Charków, a w niektórych miejscach Mariupol.

Ludzie przestali interesować się tym, "ile min przyleciało, 20 czy 30" - powiedział mer. Jak dodał, mieszkańcy zastanawiają się, jak dożyć do następnego dnia.

14:48

Do Rosji i tzw. Donieckiej Republiki Ludowej Rosjanie siłą wywieziono prawie 40 tys. mieszkańców oblężonego przez wojska rosyjskie Mariupola na południowym wschodzie Ukrainy - przekazała ukraińska rzeczniczka praw człowieka Ludmyła Denisowa, powołując się na dane mariupolskich władz.

Denisowa podkreśliła, że dokładne oszacowanie liczby wywiezionych osób jest utrudnione przez to, że ludziom zabierane są ukraińskie dokumenty.

14:45

Dla prezydenta Niemiec Franka-Waltera Steinmeiera stosunki z Rosją były i są czymś fundamentalnym, wręcz świętym, bez względu na to, co się wydarza - powiedział ambasador Ukrainy w Niemczech Andrij Melnyk w opublikowanym dziśwywiadzie dla "Tagesspiegel". Zdaniem dyplomaty prezydent "od dziesięcioleci tkał pajęczą sieć kontaktów z Rosją".

Ambasador odwołał ostatnio swój udział w koncercie z udziałem rosyjskich solistów w Pałacu Bellevue, berlińskiej siedzibie prezydenta Niemiec. Pytany o to Melnyk odpowiedział, że "wrażliwość to dla Steinmeiera słowo obce, przynajmniej w odniesieniu do Ukrainy. Sprawa z koncertem nie była błędem. To była świadoma decyzja".

14:29

Nie da się wygrać ze złem bez poświęceń, ale dobro zawsze zwycięży; nie mam cienia wątpliwości, że Ukraina zatriumfuje - powiedział w Warszawie szef MSZ Ukrainy Dmytro Kułeba. Ocenił, że Rosja jest gorsza niż ISIS, jeśli chodzi o skalę i okrucieństwo zbrodni, jakiej się dopuszcza.

Szef ukraińskiego MSZ odwiedził Muzeum Powstania Warszawskiego. Jestem przekonany, że przesłanie tego muzeum jest takie, że nie da się wygrać ze złem bez poświęceń, ale dobro zawsze zwycięży. Płaci się za to cenę, ale dobro zawsze zwycięży - mówił dziennikarzom Kułeba.

14:15

Prezydent Wołodymyr Zełenski odznaczył Orderem za Odwagę fotoreportera Maksyma Łewina. Dziennikarz otrzymał pośmiertne odznaczenie "za osobistą odwagę i zaangażowanie podczas przygotowania reportażu o rosyjskiej agresji". Według ukraińskiej prokuratury dziennikarz został zabity przez rosyjskie wojsko dwoma strzałami z broni ostrej. Dziennikarz nie był uzbrojony.

41-letni Łewin był fotoreporterem i dokumentalistą. Współpracował m.in. z agencjami Reuters i Associated Press, a także BBC, turecką korporacją medialną TRT World i ukraińską telewizją internetową Hromadske.

14:03

Siły ukraińskie zestrzeliły rosyjski samolot myśliwsko-bombowy Su-34 nad obwodem charkowskim - poinformowało dowództwo sił powietrznych Ukrainy.

W komunikacie dowództwa na Facebooku zamieszczono także nagranie wideo.

Poinformowano również, że dziś siły ukraińskie zestrzeliły na południu kraju dwie rosyjskie rakiety manewrujące wystrzelone z okrętów.

13:54

Prowadzone na oślep ataki rosyjskich sił przeciw ukraińskiej ludności cywilnej muszą zostać zbadane jako zbrodnia wojenna - oświadczyła brytyjska minister spraw zagranicznych Liz Truss. Dodała, że w pełni popiera śledztwo Międzynarodowego Trybunału Karnego.

"Nie pozwolimy Rosji na ukrywanie swojego udziału w tych okrucieństwach poprzez cyniczną dezinformację i zapewnimy, że realia działań Rosji wyjdą na światło dzienne. (...) Nie spoczniemy, dopóki osoby odpowiedzialne za okrucieństwa, w tym dowódcy wojskowi i osoby z reżimu (prezydenta Władimira) Putina, nie staną przed wymiarem sprawiedliwości" - dodała Truss.



13:14

Atak rakietowy na most w Mikołajowie na południu Ukrainy. Informację przekazał mer miasta Ołeksandr Sienkewycz.

Mer przekazał, że w kierunku mostu wystrzelono kilka rakiet.

12:56

Przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel oskarżył armię rosyjską o popełnienie "okrucieństw" w obwodzie kijowskim Ukrainy, i wezwał do nałożenia dalszych sankcji wobec Moskwy.

"Jestem zszokowany przejmującymi obrazami okrucieństw popełnionych przez armię rosyjską w wyzwolonym rejonie Kijowa" - napisał Michel na Twitterze, dołączając hasztag "masakra w Buczy".

Według mera Buczy Anatolija Fedoruka, po wyjściu Rosjan z miasta w masowych mogiłach trzeba było pochować ciała 280 osób. Dziennikarze agencji AFP informowali, że wśród ofiar było wielu cywilów, niektórzy z nich mieli związane z tyłu ręce.



12:54

Rosyjskie wojska celowo dokonały masakry ludności cywilnej w Buczy pod Kijowem - ocenił szef MSZ Ukrainy Dmytro Kułeba, apelując do państw grupy G7 o nałożenie nowych stanowczych sankcje na Rosję, w tym embarga na rosyjską ropę, gaz i węgiel.

"Masakra buczańska była zamierzona. Celem Rosjan jest wyeliminowanie tylu Ukraińców, ilu będą mogli. Musimy ich powstrzymać i wyrzucić. Żądam nowych niszczycielskich sankcji G7 natychmiast" - napisał Kułeba na Twitterze.

Wśród sankcji wymienił embargo na rosyjską ropę, gaz i węgiel, zamknięcie portów dla rosyjskich statków i towarów oraz odłączenie wszystkich rosyjskich banków od systemu SWIFT.

Kułeba dołączył do wpisu zdjęcia przestawiające zabitych przez rosyjskie wojska cywilów z Buczy, podkijowskiej miejscowości wyzwolonej w piątek przez siły ukraińskie.

12:52

Świat powinien zobaczyć dowody rosyjskich zbrodni w Buczy, Irpieniu i Hostomlu - powiedział doradca prezydenta Ukrainy Ołeksij Arestowycz.

W tych miastach widać postapokaliptyczne obrazy z horroru. Wśród już znalezionych ofiar zbrodni wojennych są zgwałcone kobiety, które próbowano spalić, zabici przedstawiciele władz lokalnych, dzieci, starsi ludzie, mężczyźni, wiele osób ma związane ręce, ślady tortur. Zostali zabici strzałami w tył głowy - powiedział Arestowycz w niedzielę w krótkim wystąpieniu, które nazwał "specjalnym apelem".

Więcej informacji nie będzie - dodał, prosząc o uczczenie pamięci ofiar minutą ciszy. Nagranie zamieszczono na jego kanale na Telegramie.

Telegram

12:46

Premier Węgier Viktor Orban jest praktycznie jedynym politykiem w Europie, który otwarcie popiera Putina, wydaje się, że w kontaktach z Moskwą zgubił swoją uczciwość - powiedział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

12:43

Rosyjska armia kupiła 45 tys. worków na zwłoki i przywiozła na Ukrainę mobilne krematoria, zaplanowała ludobójstwo na największą skalę od II wojny światowej - twierdzi pracujący w Berlinie ekspert ds. Europy Wschodniej Sergej Sumlenny. Z materiałów, które udostępnił ekspert wynika, że Rosjanie zaplanowali ludobójstwo na skalę niespotykaną od II wojny światowej.

12:38

Wojsko ukraińskie odzyskało kontrolę nad obszarem miasta Prypeć na północy Ukrainy oraz odcinkiem granicy państwowej z Białorusią - podała agencja Ukrinform, cytując komunikat dowództwa lądowych sił zbrojnych Ukrainy.

Miasto Prypeć leży w bezpośrednim sąsiedztwie Czarnobylskiej Elektrowni Atomowej, która została przejęta przez Rosjan na początku inwazji na Ukrainę. Wojska rosyjskie w czwartek wieczorem opuściły teren elektrowni.

11:48

Modlimy się o pokój "myśląc o tragedii humanitarnej umęczonej Ukrainy" - powiedział papież Franciszek na Malcie na zakończenie mszy, którą odprawił w mieście Floriana.

Po odmówieniu modlitwy Anioł Pański po mszy na Placu Spichlerzy papież mówił wiernym: "Niech Pan wam towarzyszy, a Matka Boża niech was strzeże. Teraz modlimy się do niej o pokój, myśląc o tragedii humanitarnej umęczonej Ukrainy, wciąż jeszcze bombardowanej podczas tej świętokradczej wojny".

Nie przestawajmy modlić się i pomagać tym, którzy cierpią - dodał.

11:47

Niemcy, podobnie jak Francja, mają silną skłonność do Moskwy - powiedział w wywiadzie dla niemieckiej gazety "Welt am Sonntag" Jarosław Kaczyński. Jak dodał polski wicepremier, jego zdaniem rząd niemiecki "przez lata nie chciał widzieć, co robi Rosja pod przywództwem Putina".

11:39

Ukraińska rafineria w Krzemieńczuku w obwodzie połtawskim została całkowicie zniszczona po ataku wojsk rosyjskich - powiedział w telewizji gubernator obwodu Dmytro Łunin. Do ostrzału rafinerii doszło wczoraj.

Pożar w rafinerii został ugaszony. Podczas ataku rannych zostało kilka osób, ich stan jest poważny, są poparzeni, ale ich życie nie jest zagrożone. Dodał, że atak na rafinerię nie spowodował zagrożenia ekologicznego, a służby ratunkowe kontrolują sytuację.

11:36

Rosjanie otworzyli ogień z broni automatycznej podczas demonstracji w Kachowce w obwodzie chersońskim. Mieszkańcy wyszli tam z ukraińskimi flagami, by wyrazić poparcie dla swego państwa.

Miejscowe media mówią o poszkodowanych, ale na razie nie ma dokładniejszych informacji.

11:18

Od początku inwazji na Ukrainę wojsko rosyjskie straciło już około 18 tys. żołnierzy, a także 644 czołgi, 325 systemów artyleryjskich, 143 samoloty i 134 śmigłowców - napisano w komunikacie Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy.

Od 24 lutego do 3 kwietnia Rosja straciła również 1830 pojazdów opancerzonych, 105 wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych, 54 systemy przeciwlotnicze, 1249 samochodów, siedem jednostek pływających, 76 cystern z paliwem, 89 bezzałogowych statków powietrznych i cztery mobilne systemy rakiet balistycznych krótkiego zasięgu - wyliczono.



11:08

6,8 tys. budynków mieszkalnych zniszczyli Rosjanie od początku inwazji na Ukrainę. Takie dane przedstawiło ukraińskie ministerstwo rozwoju. Wstępnie ministerstwo podało, że aby przywrócić podstawową infrastrukturę po zakończeniu wojny, Ukraina będzie potrzebować kilkudziesięciu miliardów dolarów.

Największe zniszczenia są w Mariupolu, gdzie na podstawie różnych szacunków mowa o zniszczeniu nawet 80 proc. zabudowy mieszkalnej. Władze 50-tysięcznego miasta Izjum w obwodzie charkowskim podały, że tam także zniszczonych jest 80 procent domów. Ponad tysiąc budynków uszkodzonych jest w Charkowie. Miejscowa administracja podliczyła też, że po rosyjskich ostrzałach trzeba naprawić ponad 300 dachów bloków mieszkalnych. Koło Kijowa, po wycofaniu okupantów także liczone są straty materialne - na przykład w 60-tysięcznym Irpieniu 50 proc. budynków nie nadaje się do zamieszkania.

11:07

W rosyjskiej niewoli jest 11 szefów ukraińskich władz lokalnych; domagamy się uwolnienia merów, księży, dziennikarzy, aktywistów i innych uprowadzonych cywilów - powiedziała wicepremier Ukrainy Iryna Wereszczuk.

10:51

Mer Berysława Aleksander Szapowałow odzyskał wolność. Rosjanie przetrzymywali go w niewoli niemal dwa tygodnie.

Jestem w domu. Wszystko jest w porządku - poinformował mer.

10:48

W Iziumie Rosjanie zniszczyli ponad 80 proc. budynków mieszkalnych.

10:47

Wielka Brytania naciska na sojuszników, by przekazać Ukrainie pociski przeciwokrętowe, które dałyby jej możliwość odparcia rosyjskiej inwazji od strony morza, w tym ataku na Odessę - podał "The Sunday Times" powołując się na źródła rządowe.

Według gazety, premier Boris Johnson powiedział ministrom, że chce dostarczyć broń, która zadziała na morzu tak skutecznie, jak przekazane przez Wielką Brytanię lekkie wyrzutnie pocisków przeciwczołgowych NLAW zadziałały na lądzie, powstrzymując rosyjskie natarcie na Kijów.

10:29

Najnowsza mapa działań wojennych:

10:21

Od dziesiątek lat Finlandia wykorzystuje całe społeczeństwo, by przygotować się na możliwość konfliktu z Rosją. Jeśli wojna na Ukrainie rozprzestrzeni się na innych sąsiadów Rosji, Finlandia będzie gotowa - opisuje "Financial Times".

10:19

Litewski reżyser filmów dokumentalnych Mantas Kvedaravicius zginął wczoraj w oblężonym przez siły rosyjskie Mariupolu na południowym wschodzie Ukrainy, gdzie od dawna pracował - podała agencja Reutera, cytując jego znajomych i media.

"Nasz przyjaciel i uczestnik Artdocfestu, litewski dokumentalista Mantas Kvedaravicius został dziś zamordowany w Mariupolu z kamerą w dłoniach" - napisał na Facebooku rosyjski reżyser Witalij Manski, założyciel festiwalu filmów dokumentalnych Artdocfest.

O śmierci Kvedaraviciusa poinformowała również litewska publiczna stacja LRT, zaznaczając, że doniesienia te nie zostały jeszcze oficjalnie potwierdzone.

10:16

Siedem autobusów wraz z asystą Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża podejmie dziś próbę zbliżenia się do okrążonego przez Rosjan Mariupola i wywiezienia mieszkańców - poinformowała wicepremier Ukrainy Iryna Wereszczuk. Planowana jest także ewakuacja z obwodu ługańskiego.

Wereszczuk przekazała również, że korytarzem humanitarnym z Mariupola do Zaporoża będzie można wyjechać prywatnymi samochodami.

Pozostałe dziesięć z 17 ukraińskich autobusów, które dotarły wcześniej pod Berdiańsk, ma zabrać z tego miasta ludzi wcześniej ewakuowanych z Mariupola.

Planujemy na dzisiaj ewakuację ludzi z Siewierodoniecka, Popasnej, Lisiczańska, Rubiżnego i Niżnego w obwodzie Ługańskim. By zacząć, oczekujemy przerwania ognia ze strony okupantów - zapowiedziała również Wereszczuk w opublikowanym na Telegramie wystąpieniu.

10:03

Rosyjskie ministerstwo obrony twierdzi, że nad ranem rosyjskie wojsko ostrzelało rafinerię i trzy składy paliwa w Odessie.

09:35

Rosja zmieniła strategię i skupia się na próbie przejęcia kontroli nad Donbasem i innymi obszarami wschodniej Ukrainy, by ogłosić sukces podczas obchodów Dnia Zwycięstwa 9 maja - podała stacja CNN, cytując źródła zaznajomione z ustaleniami wywiadu USA.

Po ponad miesiącu wojny rosyjskie siły lądowe nie były w stanie utrzymać kontroli nad obszarami, na których walczyły. Prezydent Władimir Putin jest pod presją, by zademonstrować zwycięstwo, a na wschodzie Ukrainy ma największe szanse, by je szybko osiągnąć - twierdzą źródła.

09:30

Projekt porozumienia pokojowego nie jest gotowy, na razie za wcześnie na spotkanie Putin-Zełenski - mówi szef rosyjskich negocjatorów Władimir Miedinski. Zaprzecza tym samym informacjom strony ukraińskiej, przedstawionym wczoraj przez stojącego na czele ukraińskiej delegacji Dawida Arachamię.

08:44

Od 24 lutego do Polski wjechało z Ukrainy 2,461 mln osób - poinformowała rano Straż Graniczna. Minionej doby funkcjonariusze odprawili 23,8 tys. podróżnych, o 13 proc. więcej niż w piątek.

W komunikacie na Twitterze dodano, że w niedzielę do godz. 7.00 do kraju dotarło 4,3 tys. osób.

Z danych Straży Granicznej wynika, że od 24 lutego z Polski do Ukrainy wyjechało 442 tys. osób.

08:00

Rosjanie nasili ataki w obwodzie ługańskim na wschodzie kraju. To tam przerzucają siły po wycofaniu się z okolic Kijowa. Jak podają miejscowe władze po ostrzale Siewierodoniecka, Rubieżnego i Lisiczańska zapaliło się 13 wielopiętrowych bloków.

Rosjanie praktycznie bez przerwy ostrzeliwali i ostrzeliwują miasta i mniejsze miejscowości. Są bardzo duże zniszczenia, głównie w dzielnicach mieszkalnych - mówił szef ługańskiej administracji obwodowej Sierhij Gajdaj.



07:59

Rosja wciąż ma zdolność do przeprowadzenia desantu na wybrzeże ukraińskie, ale taka operacja staje się dla niej coraz bardziej ryzykowna, ponieważ siły ukraińskie miały czas na przygotowanie się do obrony - oceniło rano brytyjskie ministerstwo obrony.

Dodano, że miny na Morzu Czarnych, o których informowano, stanowią poważne ryzyko dla działań na morzu. "Chociaż pochodzenie tych min jest niejasne i kwestionowane, ich obecność jest niemal na pewno związana z rosyjską aktywnością morską w tym obszarze i pokazuje, jak rosyjska inwazja na Ukrainę wpływa na neutralne i cywilne działania" - przekazano w komunikacie

07:56

Siły rosyjskie zaatakowały rano Odessę z powietrza - poinformował portal Suspilne, powołując się na dowództwo operacyjne Południe. Część rakiet miała zostać zestrzelona przez obronę przeciwlotniczą.

Suspilne powołuje się na miejscowego radnego Petro Obuchowa, który podał, że rakietą zaatakowano m.n. "obiekt infrastruktury". Władze nie chcą podać konkretnego celu ataku. Zaapelowano jednak do mieszkańców, by nie otwierali okien. Na razie nie ma doniesień o rannych.

07:28

Część rosyjskich dowódców i żołnierzy odmawia udziału w wojnie przeciwko Ukrainie - informuje Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

Według porannego raportu Sztabu Generalnego dowódcy różnego szczebla w rosyjskiej 3. Dywizji Zmechanizowanej 20. Armii odmawiają udziału w działaniach bojowych. Wojskowi mają "masowo pisać wnioski o zwolnienie" - przekazał Sztab w komunikacie na Facebooku.

07:13

Od wybuchu wojny istotnym elementem toczących się w jej tle jest sprawa surowców. Politycy rozmawiają o gazie, ropie i węglu - trzech kluczowych elementach każdej gospodarki. Dla Polski istotne są także dostawy soli potasowo-magnezowych ważnych dla produkcji nawozów i surowców kaolinowych, szczególnie istotnych w przemyśle płytek ceramicznych. W przyszłości cenne surowce mogą być zupełnie inne. Marlena Chudzio rozmawiała z Karolem Zglinickim z Państwowego Instytutu Geologicznego m.in. o tym, jakie cenne złoża są w Donbasie, o który toczą się zaciekłe walki.

07:10

To nasza Srebrenica - tak doradca ukraińskiego ministra spraw wewnętrznych Wadym Denysenko określa mordy na cywilach, których w okolicach Kijowa mieli się dopuścić rosyjscy żołnierze. Po wyparciu wroga, Ukraińcy w Buczy, Irpieniu, czy Hostomelu natrafili na zbiorowe mogiły i ciała mieszkańców na ulicach. Mowa o setkach zabitych.

07:09

W ten sposób ochraniane są zabytki w Kijowie:

07:08

Tak teraz wygląda zniszczony przez Rosjan Irpień:

06:44

Siły ukraińskie nadal stanowią poważne wyzwanie dla rosyjskich operacji powietrznych i rakietowych, a niezdolność Rosji do przejęcia kontroli w powietrzu znacząco wpłynęła na jej możliwości wspierania operacji lądowych - oceniło brytyjskie ministerstwo obrony.

06:31

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oświadczył w nagraniu wideo, że siły rosyjskie postawiły sobie za cel opanowanie całej wschodniej i południowej Ukrainy. Zełenski dodał, że zawiodła cała światowa struktura bezpieczeństwa - informuje agencja Ukrinform.

06:24

Rosyjskie siły inwazyjne próbują osiągnąć granice administracyjne obwodów ługańskiego, donieckiego i chersońskiego - zakomunikował w sobotę Sztab Generalny sił zbrojnych Ukrainy we wpisie na Facebooku. Intensywność ataków lotniczych i rakietowych wroga nieco zmniejszyła się a Rosja przegrupowuję część wojsk na Białoruś.

06:15

Seria silnych eksplozji rano w Odessie, portowym mieście na południu Ukrainy - poinformował Reuter powołując się na miejscowych świadków. Dotychczas brak oficjalnych, bardziej szczegółowych, informacji na ten temat.

06:06

Po wyzwoleniu rejonu Kijowa znaleziono zwłoki zamordowanej naczelnik wsi Motyzin Olhi Suchenko i jej rodziny, którzy zostali uprowadzeni przez żołnierzy rosyjskich - poinformowała agencja Ukrinform powołując się na naczelnika wsi Makariw Vadyma Tokara.

06:00

Siły powietrzne Ukrainy zniszczyły w ciągu ostatnich 24 godzin, według wstępnych danych, osiem nieprzyjacielskich celów, w tym myśliwce bombardujące Su-34, jeden śmigłowiec, jeden operacyjno-taktyczny samolot bezzałogowy i cztery pociski manewrujące - poinformowało w nad ranem Dowództwo Sił Powietrznych Ukrainy na Facebooku.