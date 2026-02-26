​Skuteczna akcja służb doprowadziła do rozbicia międzynarodowej grupy przestępczej zajmującej się praniem pieniędzy pochodzący z oszustw z pomocą kantorów kryptowalut. Na terenie sześciu województw w Polsce zatrzymano w sumie 13 osób.

Międzynarodowa grupa przestępcza rozbita. Zatrzymano 13 osób

Wspólna akcja policjantów z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości i funkcjonariuszy Krajowej Administracji Skarbowej została przeprowadzona na terenie sześciu województw. Zatrzymano 13 osób w wieku od 23 do 57 lat, w tym obywateli Polski, Ukrainy i Białorusi.

KAS przekazała, że członkowie gangu stworzyli zorganizowane zaplecze do prania pieniędzy pochodzących z oszustw finansowych, m.in. z rozbudowanej sieci kantorów kryptowalut na terytorium Polski i Unii Europejskiej. 

Ustalenia wskazują, że sieć ta stanowi element wyspecjalizowanego systemu prania pieniędzy, wykorzystywanego do legalizacji środków pochodzących z masowych oszustw finansowych, w tym oszustw phishingowych, z wykorzystaniem kodu BLIK, a także z działalności tzw. call center - zaznaczył kom. Marcin Zagórski z CBZC.

Fałszywe call center. Tak działali przestępcy

Przestępcy stworzyli również fałszywe call center. Osoby w nim zatrudnione kontaktowały się telefonicznie z wytypowanymi osobami, podszywając się pod pracowników banków. Sprawcy w trakcie rozmów informowali pokrzywdzonych o rzekomym ataku na ich rachunki bankowe. Nakłaniali do niezwłocznego przelania pieniędzy na tzw. rachunki techniczne, w celu pozornego "zabezpieczenia środków pieniężnych". W rzeczywistości środki trafiały na konta kontrolowane przez sprawców.

Śledczy ustalili, że pieniądze pochodzące z przestępstw były wprowadzane do legalnego obrotu. Wykorzystywano w tym celu rachunki bankowe zakładane na tzw. słupy oraz podmioty gospodarcze, które pod pozorem prowadzenia legalnej działalności uczestniczyły w procederze prania pieniędzy. Środki po zalegalizowaniu były przelewane na zagraniczne konta bankowe bądź lokowane w kryptowaluty.

Zatrzymania w sześciu województwach

W ubiegłym tygodniu służby na terenie 6 województw (wielkopolskie, dolnośląskie, mazowieckie, małopolskie, śląskie i pomorskie) zatrzymały 13 osób. Przeszukali blisko 40 miejsc zamieszkania podejrzanych, prowadzenia działalności gospodarczej lub biur rachunkowych prowadzących rozliczenia finansowe wskazanych podmiotów.

W sumie przedstawiono 31 zarzutów karnych, w tym udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, prania pieniędzy, a także zarzuty karne z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Sprawcy z przestępczej działalności uczynili stałe źródło dochodu.

Ujawniona została infrastruktura finansowa, która obejmowała 131 rachunków zagranicznych i 196  rachunków krajowych, a także 231 portfeli różnych kryptowalut w tym Bitcoin, Ethereum, XRP oraz Tron. Zabezpieczono gotówkę w ilości ponad 2,6 mln zł - przekazał kom. Zagórski.

Dodatkowo zabezpieczono 62 telefony komórkowe, 42 laptopy, 82 karty płatnicze. Decyzją sądu 10 zatrzymanych zostało aresztowanych. Grozi im do 15 lat więzienia. Śledczy nie wykluczają kolejnych zatrzymań. 

