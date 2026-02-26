​Zjednoczone Emiraty Arabskie sfinansują budowę osiedla dla przesiedlonych Palestyńczyków w części Strefy Gazy kontrolowanej przez Izrael - poinformowała w środę agencja Reutera. Projekt ma być sygnałem rozpoczęcia odbudowy Strefy Gazy bez czekania na wycofanie się z niej izraelskiego wojska.

Zniszczenia w Strefie Gazy (zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

W pobliżu Rafahu, przy granicy z Egiptem, firma budowlana ze Strefy Gazy ma na obszarze około 30 hektarów wybudować osiedle, które zapewni zakwaterowanie kilkudziesięciu tysiącom osób w prefabrykowanych kontenerach mieszkalnych ustawionych w kilku kondygnacjach.

Izrael nie zatwierdził planów budowy

Prace w terenie jeszcze się nie rozpoczęły, częściowo dlatego, że Izrael nie zatwierdził jeszcze planów budowy. Palestyński analityk, Reham Owda, powiedział Reuterowi, że zatrudnienie palestyńskiej firmy może być sposobem na zmniejszenie lokalnej wrogości wobec projektu. Nie jest jednak pewne, czy wielu Palestyńczyków zgodzi się mieszkać lub pracować na obszarze Strefy Gazy kontrolowanym przez Izrael.

Od czasu zawieszenia broni między Izraelem a Hamasem w październiku, Izrael utrzymał kontrolę nad ponad połową palestyńskiego terytorium, gdzie zburzył wiele budynków i wybudował fortyfikacje wojskowe. Ponad 2 miliony mieszkańców Strefy Gazy przebywa obecnie na pozostałym niewielkim obszarze wzdłuż wybrzeża, kontrolowanym przez Hamas, głównie w prowizorycznych namiotach i uszkodzonych budynkach.

Odbudowa Strefy Gazy

Rozpoczynająca się w Rafahu odbudowa Strefy Gazy jest kluczowym elementem planu prezydenta USA Donalda Trumpa mającego na celu zakończenie wojny, ale inne ważne kroki, w tym rozbrojenie Hamasu i wycofanie się Izraela, wciąż nie zostały uzgodnione.

Plan Donalda Trumpa. Deklaracja ZEA

Planem Trumpa zarządza złożona z międzynarodowych polityków Rada Pokoju oraz palestyński organ technokratyczny, który ma przejąć władzę nad Strefą Gazy od Hamasu. Zjednoczone Emiraty Arabskie zadeklarowały podczas konferencji Rady Pokoju w minionym tygodniu 1,2 mld dolarów na pomoc dla Strefy Gazy.

Po normalizacji stosunków w 2020 r. Abu Zabi utrzymuje bliskie relacje z Izraelem. Od wybuchu wojny w październiku 2023 r. ZEA przekazały niemal 3 mld dolarów wsparcia i są jednym z największych darczyńców dla Strefy Gazy.