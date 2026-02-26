Minister kultury Francji, Rachida Dati, złożyła dymisję. Jak poinformował Pałac Elizejski, prezydent Emmanuel Macron przyjął jej decyzję. Dati rezygnuje ze stanowiska w związku z kandydowaniem na mera Paryża w marcowych wyborach.

Rachida Dati / Christophe Petit-Tesson / PAP/EPA

Minister kultury Francji, Rachida Dati, złożyła dymisję ze stanowiska, by kandydować na mera Paryża.

Dati startuje z ramienia partii Republikanie (LR), wspierana również przez centrową partię MoDem.

Kim jest Rachida Dati?

Rachida Dati powiedziała w telewizji BFMTV, że nadchodzące tygodnie będą "decydujące dla Paryża" i jej kandydatury. Zmienię Paryż i życie paryżan - zapowiedziała polityczka, która jest kandydatką prawicowej partii Republikanie (LR) na urząd mera miasta, przy poparciu centrowej partii MoDem.

Dati należy do najbardziej znanych ministrów w rządzie premiera Sebastiena Lecornu, a na czele resortu kultury stała od stycznia 2024 roku, w kolejnych gabinetach.

W latach 2007-2009, była ministrem sprawiedliwości za rządów prawicowego prezydenta Nicolasa Sarkozy’ego. Obecnie jest także merem 7. dzielnicy Paryża, w której znajduje się siedziba parlamentu, kilku ministerstw oraz ambasady obcych państw.

Wybory lokalne odbędą się we Francji w dniach 15-22 marca. Z sondażu Ifop, ogłoszonego w minioną niedzielę wynika, że w pierwszej turze niewielką przewagę nad Dati uzyska kandydat lewicy Emmanuel Gregoire (32 proc. wobec 30 proc.). Zarazem, sondaże prognozują przewagę Dati w drugiej turze, choć jej skala zależy od tego, kto z kandydatów przejdzie do tej drugiej rundy.