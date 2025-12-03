Pożar w bazie paliwowej w obwodzie tambowskim na zachodzie Rosji wybuchł w nocy z wtorku na środę po ataku ukraińskich dronów. Poinformowały o tym lokalne władze, na które powołuje się agencja Reutera.

Zdj. poglądowe / Shutterstock

Po ataku ukraińskich dronów doszło do pożaru w bazie paliwowej w obwodzie tambowskim w Rosji. Gubernator obwodu Jewgienij Pierwyszow przekazał, że spadające odłamki spowodowały pożar, lecz nie podał nazwy konkretnej bazy paliwowej, która była celem ataku. Nie powiadomił również, czy są zabici bądź ranni.

Według ukraińskich mediów celem dronów był skład ropy naftowej Nikiforowskaja we wsi Dmitriewka położonej ok. 45 km od Tambowa.

Znajdująca się tam baza paliwowa składa się z 14 zbiorników o łącznej pojemności 10,4 tys. metrów sześciennych, w których przechowywany jest olej napędowy. Obiekt należy do objętego zachodnimi sankcjami koncernu Rosnieft.