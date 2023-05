Oryx, opierając się na danych ze źródeł oficjalnych i poufnych, ustalił, że w ramach podjętych zobowiązań Zachód obiecał przekazać Ukrainie ponad 760 czołgów. Dotychczas Kijów otrzymał co najmniej 575 maszyn.

Liderem dostaw czołgów jest Polska, która walczącej z rosyjską agresją armii ukraińskiej dostarczyła 325 wozów. Dokładne wyliczenie autorów bloga Oryx pokazuje, że Warszawa wysłała Kijowowi ponad 250 czołgów T-72M(R) i T-72M1(R). Ponadto na Ukrainę trafiły z Polski 60 wozów PT-91 oraz 14 leopardów 2A4.

Według bloga Oryx, drugim dostawcą czołgów jest Holandia, która zaopatrzyła Kijów w 45 zakupionych w Czechach czołgów T-72EA. Ponadto Holendrzy obiecali wysłać Ukraińcom 40 leopardów - modele 1A5 i 2A4 - zakupionych z Niemiec.

Niemcy z ok. 80 czołgami są trzecim co do wielkości dostawcą tych wozów dla Ukrainy. To m.in. 28 wozów M-55" przejętych z zasobów armii słoweńskiej, T-72M1 zakupiony od Czechów i 18 leopardów 2A6 dostarczonych armii ukraińskiej w marcu br. Dodatkowo Niemcy wyślą ponad 30 leopardów pierwszej generacji.

Kolejne na liście dostawców czołgów dla Ukrainy są Stany Zjednoczone z 76 wozami i Czechy z ok. 50 maszynami.

Jeżeli chodzi o wspomaganie ukraińskiego lotnictwa, to według Oryksa, Polska wysłała Kijowowi 14 myśliwców MiG-29 na 45 w ogóle obiecanych przez Zachód. Tyle samo, 14 maszyn Su-25 zakupionych w Bułgarii, wyekspediowały na Ukrainę wspólnie inne państwa NATO. Pod tym względem Kijów został jeszcze wsparty przez Słowację (10 samolotów) i Mołdawię (4 maszyny).