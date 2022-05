Komisja Europejska podjęła w środę decyzję o udostępnieniu 248 mln euro 5 państwom członkowskim - Polsce, Rumunii, Węgrom, Słowacji i Czechom - które poniosły największe koszty od początku wojny w związku z przyjmowaniem uchodźców.

Ursula von der Leyen / STEPHANIE LECOCQ / POOL / AFP / PAP/EPA

Decyzja jest to następstwo globalnego wydarzenia z 9 kwietnia "Stand Up for Ukraine", podczas którego Komisja zobowiązała się do przeznaczenia do 400 mln euro wsparcia dla uchodźców z Ukrainy w najbardziej dotkniętych państwach członkowskich.

"Pa członkowskie mogą wykorzystać te fundusze, aby zapewnić natychmiastową pomoc, taką jak żywność, transport i tymczasowe zakwaterowanie dla osób uciekających przed niesprowokowaną inwazją Rosji na Ukrainę, jednocześnie zwiększając swoją zdolność do zarządzania zewnętrznymi granicami UE" - czytamy w komunikacie Komisji.

"Aby zapewnić szybkie wydatkowanie środków bez dużego obciążenia administracyjnego, Komisja będzie uwalniać te środki na podstawie osiągniętych wyników, a nie rzeczywistych kosztów. (...) Komisja udostępni pozostałe 152 mln euro po uzyskaniu zgody służb odpowiedzialnych za budżet" - podała KE.