Według rosyjskiego ministerstwa obrony poddało się 959 ukraińskich żołnierzy z Azowstalu – podała agencja Reutera. Nieoficjalnie mówi się, że wśród "ewakuowanych" nie ma dowódców. Finlandia i Szwecja złożyły wnioski o przystąpienie do NATO. Proces przyjęcia opóźnić może Turcja, która zapowiedziała, że nie poprze ich kandydatur. Według ukraińskiego wywiadu, wśród rosyjskich żołnierzy narasta niezadowolenie. Najważniejsze informacje z 84. dnia rosyjskiej inwazji na Ukrainę znajdziecie w naszej relacji minuta po minucie.

Zdj. ilustracyjne / ERDEM SAHIN / PAP/EPA

- Kanada zakaże wjazdu na swoje terytorium ponad tysiącowi osób odpowiedzialnych za wojnę na Ukrainie, w tym prezydentowi Rosji Władimirowi Putinowi >>>DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ .

- "Dziesiątki tysięcy Ukraińców jest przetrzymywanych w obozach na terenie Federacji Rosyjskiej utworzonych na wzór nazistowski"- powiedział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski >>>DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ .

- ISW: Rosjanie mogli zgodzić się na ewakuację wojskowych z Azowstalu, żeby przyspieszyć ogłoszenie zajęcia Mariupola >>> PRZECZYTAJ WIĘCEJ.

- Według rosyjskiego ministerstwa obrony od poniedziałku poddało się 959 ukraińskich żołnierzy, którzy przebywali na terenie kombinatu Azowstal w Mariupolu >>>ZOBACZ WIĘCEJ .

- Finlandia i Szwecja złożyły wnioski o dołączenie do NATO - poinformował w środę sekretarz generalny Sojuszu Jens Stoltenberg >>>DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ .

- KE chce, by UE zmobilizowała ok. 300 mld euro na zmniejszenie zależności energetycznej od Rosji.

19:07

Władze Rosji nakazały w środę zamknięcie moskiewskich biur publicznego kanadyjskiego nadawcy CBC, odebrano dziennikarzom wizy i akredytacje - podały kanadyjskie media. "CBC jest świadoma tych wydarzeń i gromadzi informacje" - poinformowała stacja.

W cytowanym przez media stanowisku MSZ Rosji zaznaczono, że Moskwa podjęła działania "odwetowe" za "rusofobiczne" kroki władz Kanady.

18:56

Rzecznik ministerstwa obrony Ukrainy Ołeksandr Motuzjanyk powiedział na briefingu, że w akwenie Morza Czarnego przebywają obecnie trzy rosyjskie okręty wyposażone łącznie w 24 pociski manewrujące Kalibr

Okręty rosyjskiej Floty Czarnomorskiej na wodach Morza Czarnego i Azowskiego nadal prowadzą działania zwiadowcze i tworzą wsparcie ogniowe dla oddziałów na kierunku nadmorskim - oświadczył Motuzjanyk.

Mówiąc o 24 "kalibrach" na jednostkach rosyjskich rzecznik ocenił, że okręty te są w stanie gotowości do użycia tych pocisków.

18:49

Stany Zjednoczone będą współpracować z Finlandią i Szwecją i pozostaną czujne w kwestiach wspólnego bezpieczeństwa w okresie, w którym rozpatrywany będzie wniosek tych krajów o akcesję do NATO - oznajmił prezydent USA Joe Biden.

Wstąpienie Finlandii i Szwecji do NATO "wzmocni jego współpracę (...) i przyniesie korzyści całemu Sojuszowi Transatlantyckiemu" - napisał w oświadczeniu prezydent. Podkreślił, że "zdecydowanie popiera" akcesję tych krajów.

18:45

Wojska rosyjskie dwukrotnie ostrzelały z moździerzy i artylerii rejon szostkiński w obwodzie sumskim. Jak przekazał szef obwodowej administracji Dmytro Żywycki, nikomu nic się nie stało, ucierpiała tylko "przyroda w pobliżu Seredyno-Budy".

18:35

Rosjanie na okupowanych terytoriach obwodu donieckiego przejmują strategiczne przedsiębiorstwa i instytucje finansowe - przekazał wywiad wojskowy Ukrainy. Opróżniane są także sejfy bankowe oraz bankomaty.

18:21

Grupa rosyjskich spadochroniarzy została unieszkodliwiona w obwodzie ługańskim przez Lwowską 24. Brygadę Specjalistyczną.

Siedmiu Rosjan przeżyło atak i zostało wziętych do niewoli.

Telegram

18:13

Rosyjski pociąg pancerny stał się celem ataku partyzantów w Melitopolu, okupowanym przez wojska rosyjskie mieście na południu Ukrainy - poinformował ukraiński portal zn.ua.

Najpierw świadkowie przekazali informacje o eksplozjach i strzelaninie. Później miejscowi dziennikarze potwierdzili, że partyzanci odpalili zdalnie ładunek wybuchowy i że celem był pociąg pancerny.

Eksplozja nastąpiła pod wagonem z wojskowymi, którzy byli w trakcie rotacji oddziałów. Ładunek podłożono na torach, po których przejeżdżał skład z 10 wagonami.

18:00

Ukraińskie wojsko odbiło wieś Dementiwka w obwodzie charkowskim, nieopodal granicy z Rosją.

17:54

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podpisał w środę dekrety o przedłużeniu o 90 dni stanu wojennego w państwie i powszechnej mobilizacji. Skierował też do Rady Najwyższej (parlamentu) odpowiednie projekty ustaw.

W związku z przedłużającą się, prowadzoną na szeroką skalę, agresją zbrojną Federacji Rosyjskiej przeciwko Ukrainie, postanawiam - w oparciu o propozycję Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy - przedłużyć termin stanu wojennego w kraju od godz. 5.30 w dniu 25 maja 2022 roku, na okres 90 dni - głosi dekret opublikowany na stronie internetowej Rady Najwyższej.

W dekrecie o przedłużeniu mobilizacji również Zełenski wskazał termin 90 dni, od 25 maja.

17:33

Wicepremier Rosji Marat Chasnulin przybył do obwodu zaporoskiego, którego część jest także okupowana przez rosyjskie wojsko. Powiedział, że znajdująca się w Enerhodarze Zaporoska Elektrownia Atomowa może dawać prąd Ukrainie, jeśli tylko Kijów za to zapłaci.

17:25

Rzecznik amerykańskiego koncernu Google poinformował w środę, że konto bankowe rosyjskiego oddziału firmy zostało zajęte, co oznacza, że Google nie jest w stanie prowadzić działalności w Rosji i składa deklarację o niewypłacalności.

Wniosek rosyjskiego oddziału Google'a o bankructwo został zamieszczony w oficjalnym rejestrze przedsiębiorstw Fedresurs w środę. Wpis głosi, że filia "składa notę w sprawie intencji ogłoszenia swej niewypłacalności".

Według noty przewidywano bankructwo już od 22 marca 2022 roku z uwagi na "niemożność wypełnienia zobowiązań finansowych".

16:56

Ukraińscy śledczy badają, czy zastępca dyrektora generalnego elektrowni w Czarnobylu pomógł Rosjanom w zdobyciu stacji. Został już poinformowany o podejrzeniu dezercji - urzędnik opuścił miejsce służby podczas wojny i ukrył się na Zakarpaciu.

16:55

Rosja używa na Ukrainie broni laserowej nowej generacji, która wykorzystywana jest przede wszystkim do niszczenia ukraińskich dronów - poinformowała agencja Reutera cytując Jurija Borisowa, wicepremiera Rosji odpowiedzialnego za sektor zbrojeniowy.

Jak podkreśla Reuters, do tej pory niewiele było wiadomo o broni laserowej, którą Rosjanie mają w swoim arsenale. W 2018 roku rosyjskie ministerstwo obrony informowało o wprowadzeniu do służby systemu laserowego Pierieswiet, zdolnego do oślepiania satelitów na wysokości 1500 km nad Ziemią.

Resort obrony w Moskwie tłumaczył wówczas, że zadaniem systemu laserowego jest uniemożliwienie jakiejkolwiek agresji wobec Federacji Rosyjskiej lub jej sojuszników, a prezydent Rosji Władimir Putin twierdził, że dzięki bojowemu laserowi "potencjał obronny Rosji uległ zwielokrotnieniu".

16:34

Obwód ługański został pozbawiony prądu z powodu awarii w jednej ze stacji elektroenergetycznych - przekazał gubernator obwodu Serhij Hajdaj.

Według niego w okolicach Lisiczańska toczą się walki i uszkodzone zostały linie energetyczne.

16:17

Roskomnadzor zabrał się za angielską Wikipedię. Domaga się usunięcia artykułów "Rosyjska inwazja w Ukrainie 2022" oraz "Raszyzm". Według Rosjan podawane są nieprawdziwe informacje o stratach, atakach na ludność cywilną, celach i formie inwazji, nazywanej "operacją specjalną".

Pod koniec kwietnia rosyjski sąd po raz pierwszy ukarał Wikipedią grzywną za odmowę usunięcia artykułów o wojnie w Ukrainie. Łączna kwota grzywien wyniosła pięć milionów rubli.

Władze żądały usunięcia tekstów o bitwie o Kijów, zbrodniach wojennych na Ukrainie, o zbombardowaniu szpitala i teatru w Mariupolu oraz masakrze w Buczy.

15:58

Rosja utrzymuje swoje zgrupowania wojskowe w rejonach (powiatach) obwodów briańskiego i kurskiego w pobliżu granicy z Ukrainą, aby wiązać w ten sposób nasze siły; wróg organizuje też prowokacje i ostrzeliwuje przygraniczne ukraińskie miejscowości - poinformował w środę rzecznik straży granicznej Ukrainy Andrij Demczenko.

Są to demonstracyjne działania strony rosyjskiej, podejmowane po to, by utrzymywać w gotowości ukraińskie wojska. (...) W niektórych rejonach (obwodów briańskiego i kurskiego - PAP) wróg wzmacnia swoje pozycje inżynieryjne. Jednocześnie przeciwnik, na szczęście, nie utworzył jeszcze zgrupowania, które mogłoby wznowić ofensywę na terytorium Ukrainy - wyjaśnił Demczenko, cytowany przez agencję UNIAN.



15:51

Liczba zabitych w przeprowadzonym we wtorek rosyjskim ostrzale wsi Desna w obwodzie czernihowskim Ukrainy wzrosła do 11; rannych zostało 14 osób - poinformował portal Suspilne, powołując się na Państwową Służbę ds. Sytuacji Nadzwyczajnych Ukrainy.

Wcześniej informowano o 8 zabitych i 11 rannych.

Według informacji przekazanych przez ukraińskie służby, w wtorek wczesnym rankiem na Desną spadły cztery rosyjskie rakiety, z których dwie uderzyły w jeden z budynków.

15:49

Pierwszy rosyjski żołnierz, który stanął przed ukraińskim sądem, żeby odpowiedzieć za zbrodnie wojenne, przyznał się do zamordowania nieuzbrojonego cywila w obwodzie sumskim. 21-letniemu Rosjaninowi grozi dożywocie.

15:47

Mer Mariupola Wadym Bojczenko powiedział w środę, że organizacje międzynarodowe powinny zjednoczyć się, by zapobiec wybuchowi epidemii w mieście i pogłębieniu się w Mariupolu kryzysu humanitarnego.

Bojczenko zaapelował o wywiezienie z miasta pozostających tam mieszkańców. Trzeba spróbować stworzyć misje ONZ, Czerwonego Krzyża, całego cywilizowanego świata i pracować nad tym, aby mieszkańcy mieli możliwość wyjazdu na terytorium, które jest pod kontrolą naszego państwa - powiedział Bojczenko.

14:59

Sojusznicy NATO muszą zrozumieć, że ochrona przed atakami organizacji terrorystycznych jest dla nas wrażliwą kwestią - oświadczył prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan w środę w przemówieniu przed posłami Partii Sprawiedliwości i Rozwoju w kontekście złożenia wniosków przez Finlandię i Szwecję o przystąpienie do Sojuszu. Zdaniem Erdogana dwa północnoeuropejskie kraje wspierają kurdyjskie organizacje, które Ankara uważa za terrorystyczne.

Dodał, że również obecni sojusznicy w ramach NATO nigdy nie wspierali Turcji w walce z milicją syryjskich Kurdów YPG.

Ankara twierdzi, że Szwecja i Finlandia udziela azylu ludziom, których Turcja uważa za powiązanych z grupami terrorystycznymi, czyli grupę bojowników Partii Pracujących Kurdystanu (PKK) i zwolenników Fetullaha Gulena, którego Ankara oskarża o zorganizowanie próby zamachu stanu w 2016 roku.

13:45

Rosja wydali 24 włoskich dyplomatów - podaje agencja RIA Nowosti, powołując się na rosyjskie MSZ. To reakcja na decyzję Włoch, które na początku kwietnia ogłosiły wydalenie 30 rosyjskich dyplomatów.

Ponadto rosyjskie MSZ zdecydowało o wydaleniu 27 pracowników ambasady Hiszpanii w Moskwie i konsulatu generalnego w Petersburgu.

Rosjanie zapowiadają także wydalenie 34 dyplomatów francuskich.

13:40

Wśród rosyjskich żołnierzy walczących na Ukrainie narasta niezadowolenie; tych, którzy żądają wycofania z Ukrainy, dowódcy wysyłają na najtrudniejsze odcinki frontu - twierdzi ukraiński wywiad wojskowy.

Rosyjscy okupanci coraz częściej odmawiają wykonania rozkazów udziału w działaniach ofensywnych na terytorium Ukrainy. Według danych wywiadu udziału w wojnie odmówiło już kilka pododdziałów 70. Gwardyjskiego Pułku Strzelców Zmotoryzowanych, żądając odesłania do miejsc stałej dyslokacji - poinformował na Telegramie Zarząd Główny Wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy (HUR).

Dowódcy jednostek próbują ukryć przypadki nieposłuszeństwa. Wojskowych, którzy najbardziej aktywnie żądają odesłania do Rosji, dowódcy wysłali na najtrudniejszy odcinek frontu, licząc na ich szybką śmierć - podkreślono.

13:30

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zwrócił się w środę do Rady Najwyższej (parlamentu) z wnioskiem o przedłużenie stanu wojennego na Ukrainie, obowiązującego od 24 lutego, czyli początku rosyjskiej agresji na ten kraj - poinformowała gazeta internetowa Ukrainska Prawda.

13:14

Władze okupacyjne w Mariupolu zamierzają zburzyć fabrykę Azowstal, w której chronili się ukraińscy żołnierze i bojownicy - przekazała Rada Miasta Mariupol. Także przywódca Donieckiej Republiki Ludowej Denys Puszylin zapowiedział chęć rozebrania zakładu.

13:05

W 16 obwodach Ukrainy wybudujemy łącznie około 32 tys. mieszkań dla przesiedleńców wewnętrznych, po około 2 tys. lokali na obwód - poinformował wiceszef biura prezydenta Ukrainy Kyryło Tymoszenko.

Odkupujemy od deweloperów mieszkania, które nie zostały jeszcze sprzedane - to kilka tysięcy nieruchomości. Państwo przez pewien czas będzie je udostępniać przesiedleńcom. Kiedy tylko rząd wybuduje im mieszkania na stałe, te osoby się do nich wprowadzą, natomiast ich poprzednie lokale otrzymają wojskowi i inni chętni, wcześniej znajdujący się przez lata na liście oczekujących - oświadczył Tymoszenko w rozmowie z portalem nv.ua.

12:55

Rosyjskie pociski całkowicie zniszczyły synagogę w Mariupolu.

12:37

Ramzan Kadyrow przekonywał w rosyjskiej telewizji, że operacja zbrojna w Ukrainie przebiega zgodnie z planem i Ukraina zostanie wkrótce "wyzwolona od diabłów".

12:13

Szkoła w Adijiwce przed i po rosyjskim ostrzale.

12:10

Izrael przekaże Ukrainie 500 kamizelek kuloodpornych i 2 tys. hełmów - informuje agencja Reutera.

12:03

Nasza wspólna wiara w wyższość wolności nad tyranią, demokracji nad autorytaryzmem jest wystawiana na próbę przez Rosję - powiedział w amerykańskim Kongresie premier Grecji Kyriakos Micotakis, cytowany przez Associated Press.

Jednoznacznie opowiadamy się za Ukrainą przeciwko agresji Putina - oświadczył szef greckiego rządu.

Putin nie wygra. Nie może mu się to udać. Nie tylko dla dobra Ukrainy, ale także by wszyscy autorytarni przywódcy zrozumieli, że nie będą tolerowane rewizjonizm historyczny i otwarte akty agresji naruszające prawo międzynarodowe - dodał.

11:56

Według rosyjskiego ministerstwa obrony od poniedziałku poddało się 959 ukraińskich żołnierzy, którzy przebywali na terenie kombinatu Azowstal w Mariupolu - podała we wtorek agencja Reutera.

11:47

Według doniesień, w miniony czwartek lub piątek Władimir Putin przeszedł zabieg polegający na odciągnięciu płynów zbierających się w jamie brzusznej. Miało to być związane z chorobą nowotworową.

11:25

Ukraina ryzykuje, że pierwszy proces w sprawie rosyjskich zbrodni wojennych w tym kraju nie zostanie przeprowadzony w Kijowie z należytą rzetelnością z powodu pośpiechu i trwających działań wojennych - mówi dziennikowi "Le Figaro" międzynarodowa śledcza kryminalna i ekspert ONZ Celine Bardet.

Śledcza podaje w wątpliwość rzetelność procesu zbierania dowodów w czasie wojny. Taka szybkość postępowania, zaledwie trzy miesiące po wybuchu wojny, rodzi pytania. Czy rozprawa zostanie przeprowadzona prawidłowo? Ukraiński wymiar sprawiedliwości zidentyfikował ponad 10 tys. zbrodni wojennych z udziałem około 600 podejrzanych - mówi Bardet.

11:13

O kolejnych ostrzałach obwodu sumskiego z terytorium Rosji poinformował szef władz obwodowych Dmytro Żywicki.



Wieczorem we wtorek Rosjanie ostrzeliwali rejon (powiat) sumski z artylerii i moździerzy, a wcześnie rano w środę wieś Dmytriwka w rejonie ochtyrskim. Zniszczone zostały cywilne zabudowania - powiadomił Żywicki w Telegramie.

Telegram

10:58

Wojska rosyjskie przeprowadziły kolejny atak rakietowy na obwód odeski - poinformowało dowództwo operacyjne Południe. Służba ds. sytuacji nadzwyczajnych zawiadamia o jednym rannym po ataku rakietowym w Mikołajowie.



"Przeciwnik kontynuuje próby niszczenia infrastruktury i presję psychologiczną na mieszkańców cywilnych, atakując miejscowości w regionie" - powiadomiło dowództwo operacyjne Południe w komunikacie, cytowanym przez władze Odessy.

Telegram

10:47

Rosyjskie wojska w nocy z wtorku na środę ostrzelały szkołę w Awdijiwce zabronionymi pociskami fosforowymi. Placówka doszczętnie spłonęła - poinformował na Telegramie szef władz obwodu donieckiego Pawło Kyryłenko.

Telegram

10:31

Organizacja Human Rights Watch (HRW) przekazała, że udokumentowała zbrodnie wojenne dokonane przez Rosjan w Ukrainie w obwodzie kijowskim i czernihowskim leżącym na północy kraju, wśród nich egzekucje uliczne i tortury. Zbrodnie te miały zostać dokonane w lutym i marcu przez rosyjskich żołnierzy, gdy kontrolowali większość badanych terytoriów.

HRW przeprowadziła rozmowy z 65 osobami, łącznie z tymi, które zostały zatrzymane bądź torturowane przez Rosjan oraz z rodzinami ofiar. Organizacja dodała, że zebrała fizyczne dowody wskazujące na zaangażowanie Rosjan w "liczne pogwałcenia praw wojny, które mogą zostać uznane za zbrodnie wojenne i zbrodnie przeciwko ludzkości".

10:26

Kolejne informacje świadczą o wykorzystywaniu przez Rosjan jeńców wojennych i porwanych Ukraińców do produkcji materiałów propagandowych - podkreślił rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn.

10:22

Na drodze z Chersonia do Mikołajowa rosyjski snajper zabił strzałem w głowę Antona Kusznira, wolontariusza, który pomagał wywozić cywilów z okupowanych terenów - poinformował chersoński radny Iwan Bebko.

Anton jechał pierwszy, było ok. godz. 13, biały samochód, kierowca i dwie kobiety z dziećmi w samochodzie, za nimi jechał mikrobus pełen ludzi - relacjonował radny, który był wieloletnim przyjacielem zabitego mężczyzny.

Według niego Kusznir od początku wojny wywiózł z terytoriów okupowanych "dziesiątki ludzi", a z powrotem przywoził pomoc humanitarną.

10:10

W ciągu ośmiu ostatnich dni, poczynając od 10 maja, liczba osób wjeżdżających na Ukrainę przez zachodnią granicę (w tym z Polską) przewyższała każdego dnia liczbę osób opuszczających kraj; są to rekordowe dane, nienotowane od początku rosyjskiej inwazji - oświadczyła ukraińska służba graniczna.

Łącznie w tych dniach na Ukrainę przybyło o 61 tys. osób więcej, niż z niej wyjechało, co również stanowi rekord - podkreślono w komunikacie cytowanym przez agencję Interfax-Ukraina.

09:59

Deputowany Dumy Państwowej Michaił Szeremet zaproponował przywrócenie flagi państwowej z czasów Związku Radzieckiego - poinformował w środę portal Unian.net, powołując się na rosyjskie media.

"Jestem dumny z obecnej, trójkolorowej flagi, lecz na obecnym etapie rozwoju naszego państwa to właśnie Sztandar Zwycięstwa jest symbolem naszego odradzającego się supermocarstwa" - powiedział w Dumie Państwowej Szeremet, cytowany przez Unian.net za rosyjską agencją RIA Nowosti.

09:48

Kilkanaście zastępów straży pożarnej gasiło nocny pożar lasu w pobliżu Czarnobyla.

09:45

Rząd Australii ogłosił w środę kolejny pakiet sankcji na rosyjskie i białoruskie podmioty w związku z inwazją Rosji na Ukrainę. Nowe restrykcje obejmą m.in. rosyjskich urzędników, propagandystów, farmy trolli, grupę Wagnera oraz dwie białoruskie firmy zbrojeniowe.

Rząd wprowadził sankcje przeciwko siewcom propagandy i dezinformacji, którzy usiłowali usprawiedliwiać nielegalną inwazję na Ukrainę, oraz na osobistości świata polityki i sektora bezpieczeństwa, które wspierały agresję - napisano w komunikacie na stronie australijskiego MSZ.

Lista podmiotów objętych sankcjami Australii z powodu agresji Rosji przeciwko Ukrainie wydłużyła się do 827 osób i 62 instytucji - podkreślono.

09:37

Wojska rosyjskie, od 84 dni prowadzące inwazję na Ukrainie, straciły dotąd około 28,3 tys. żołnierzy - poinformował Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy. Wśród szacowanych strat rosyjskich w sprzęcie sztab wymienił 1235 czołgów, 202 samoloty, 3009 pojazdów opancerzonych, 586 systemów artyleryjskich, 199 wieloprowadnicowych wyrzutni rakiet, 91 systemów przeciwlotniczych, a także 167 śmigłowców, 102 pociski manewrujące, 441 dronów bojowych oraz 2137 pojazdów i cystern.

09:16

Ruch oporu w Melitopolu w obwodzie zaporoskim na południu Ukrainy wyeliminował wysokich rangą wojskowych z Rosji - powiadomiły na Telegramie władze tego regionu. Poinformowano również, że pod Zaporożem powstały dwie linie fortyfikacji w celu obrony miasta przed spodziewanym szturmem rosyjskich sił.

Telegram

08:57

W środę wcześniejsze zapowiedzi Finlandii oraz Szwecji stały się faktem. Oba kraje złożyły wnioski o dołączenie do NATO. Wraz z tą decyzją pogrzebana została wieloletnia polityka neutralności i ostatecznie skończy się epoka "finlandyzacji". Podążanie ścieżką do NATO ramię w ramię ze Szwecją jest pełne "ekstra symboliki", a szybki proces mógł zaskoczyć nawet Putina - piszą fińskie media.

08:53

Mikołajów po porannym ostrzale.

08:46

08:41

08:26

Czworo kolejnych mieszkańców obwodu ługańskiego na wschodzie Ukrainy poniosło we wtorek śmierć w rezultacie rosyjskiej inwazji: dwóch cywilów zginęło w ostrzałach w Popasnej i Zołotem, a dwóch zmarło w Prywilli na skutek wybuchu miny - napisał szef regionalnych władz Serhij Hajdaj.

Przewodniczący obwodowej administracji poinformował także, że we wtorek wróg 15-krotnie zaatakował Siewierodonieck ze stanowisk artyleryjskich. "Uszkodzono 12 wielopiętrowych budynków mieszkalnych. (...) Z kolei miejscowości w gminie Popasna zostały ostrzelane rakietami i zbombardowane z samolotów Su-35. Odnotowano wiele zniszczeń" - relacjonował gubernator.

08:15

Wykorzystywanie przez Rosję personelu pomocniczego, w tym oddziałów czeczeńskich, do przełamania ukraińskiego oporu w Mariupolu świadczy o jej poważnych problemach z zasobami na Ukrainie - twierdzi brytyjskie ministerstwo obrony.

08:00

W ciągu ostatniej doby siły ukraińskie zestrzeliły 11 bezzałogowców i cztery rakiety manewrujące.

W obwodach donieckim i ługańskim w ciągu doby siły ukraińskie odparły 12 ataków przeciwnika, niszcząc trzy czołgi, trzy zestawy artyleryjskie, sześć wozów opancerzonych i siedem samochodów wojskowych.

07:49

Rosjanie mogli zgodzić się na ewakuację wojskowych z Azowstalu, żeby przyspieszyć ogłoszenie zajęcia Mariupola. Do takich wniosków doszli analitycy z amerykańskiego Instytutu Studiów nad Wojną.

07:44

Mariupol, to samo miejsce w roku 2015, 2020 i 2022.

07:39

Polska jest jednym z niewielu krajów UE, które są dobrze przygotowane na porzucenie gazowej zależności od Rosji, dzięki decyzjom inwestycyjnym - mówi Fatih Birol, dyrektor wykonawczy Międzynarodowej Agencji Energetycznej w wywiadzie opublikowanym w środę w "Rzeczpospolitej".

Na pytanie gazety, czy Europa poradzi sobie bez rosyjskich surowców, Birol odpowiedział: "Zakaz importu ropy, a następnie być może i gazu rosyjskiego wynika z europejskich wartości. Nie będzie to jednak łatwe. Przez ostatnie dekady Europa uzależniała się od paliw z Rosji. Nie można zmienić całego systemu energetycznego w jedną noc. Zmiana łańcucha dostaw będzie wiązała się niewątpliwie z wyższymi cenami energii".

07:32

"Kwestie w relacjach polsko-ukraińskich, szczególnie zaszłości historyczne, są chętnie wykorzystywane przez rosyjską propagandę w celu skłócenia Polaków i Ukraińców" - oceniła w rozmowie Katarzyna Chawryło, ekspertka warszawskiego Ośrodka Studiów Wschodnich (OSW). Dodała, że propagandyści Kremla starają się z negatywnym przekazem o uchodźcach dotrzeć do wszystkich krajów UE.

07:25

Gdy rosyjska agencja informacyjna Sputnik zniknęła z europejskiego rynku, to chińskie media zaczęły rozpowszechniać w naszym regionie propagandę władz na Kremlu - mówi PAP Alicja Bachulska, analityczka ds. Chin w Ośrodku Badań Azji Akademii Sztuki Wojennej i projekcie MapInfluenCE.



"Kontrolowane przez chiński rząd media często jeden do jednego powtarzają rosyjską narrację na temat wojny w Ukrainie i nie zmienia się to w miarę jak konflikt zbrojny wchodzi w nowe fazy" - mówi ekspertka. Jak dodaje, Ukraina jest prezentowana jako pasywny aktor, nieposiadający żadnej mocy sprawczej. Chińskie media, w przekazie kierowanym do Europejczyków, podkreślają też negatywny wpływ, jaki wojna wywiera na gospodarkę i bezpieczeństwo całej Unii Europejskiej.

07:03



Rosjanie mówią jasno, że przyszyli, aby zniszczyć państwo i naród ukraiński. Jasno też widać, że ich celem jest zabicie jak największej liczby Ukraińców. Naszym celem jest zwycięstwo w tej wojnie. Zwycięstwo, które jest dla nas jedynym sposobem na ocalenie życia - powiedział w rozmowie z PAP ukraiński deputowany Nikita Poturajew..

Poturajew podkreślił, że dla Ukraińców wygrana oznacza całkowite przywrócenie terytorialnej integralności na wszystkich granicach. Społeczeństwo ukraińskie nie pójdzie w tej kwestii na żadne kompromisy - zapewnił.

06:52

Na południu Ukrainy Rosjanie przygotowują się do ofensywy na Połohy i Orichiw w obwodzie zaporoskim. W tym celu wzmacniają zgrupowanie w tym regionie.

W rejonie Mikołajowa w celu atakowania wojsk ukraińskich siły rosyjskie umieściły do 10 baterii wyrzutni rakietowych i do ośmiu baterii artylerii lufowej.

06:43

W rejonie Bachmutu i Siewierodoniecka na wschodzie Ukrainy wojska rosyjskie rozmieściły 15 śmigłowców dla wsparcia ofensywy naziemnej - informuje rano sztab generalny armii ukraińskiej.

Pod Charkowem Rosjanie koncentrują wysiłki na utrzymaniu swoich pozycji i prowadzą ostrzał artyleryjski miejscowości Cyrkuny, Ruskie Tyszki, Czerkaskie Tyszki i Pytomnyk. Miejscowość Dowhenke wojska rosyjskie atakują przy wsparciu artylerii.

W Donbasie Rosjanie prowadzą działania ofensywne w rejonie Łymanu, Siewierodoniecka, Bachmutu, Awdijiwki i Kurachowego.

06:32

W środę rozpoczyna się wizyta sekretarza do spraw relacji z państwami w Sekretariacie Stanu Stolicy Apostolskiej arcybiskupa Paula Gallaghera na Ukrainie. To pierwsza podróż szefa dyplomacji Watykanu od początku rosyjskiej napaści na Ukrainę. Arcybiskup Gallagher spotka się też z przewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisławem Gądeckim.

06:26

Administracja USA omawia z rządami sojuszniczymi możliwe sposoby eksportu zboża przygotowanego na eksport z Ukrainy, aby zapobiec kryzysowi żywnościowemu spowodowanemu agresją rosyjską, poinformowało CNN

opierając się na anonimowych źródłach w amerykańskiej i europejskiej dyplomacji.



Zauważa, że jest to trudna sprawa, dlatego też administracja USA wraz z międzynarodowymi partnerami analizuje "szeroki wachlarz możliwości bezpiecznego eksportu żywności koleją, morzem i powietrzem".

06:15

Na przełomie czerwca i lipca ukraińskie wojsko może kontratakować na wszystkich frontach, powiedział w ukraińskiej telewizji Rostisław Smirnow, doradca ministra spraw wewnętrznych, informuje korespondent Ukrinform.



Jego zdaniem, obecnie głównym celem strategicznym jest zadanie jak największych strat wrogowi: Musimy zrozumieć, że mamy rezerwy ludzkie, otrzymujemy sprzęt, badamy inny sprzęt, a tego nie ma w Rosji. A jeśli będziemy postępować zgodnie z tą strategią, wkrótce zaczniemy znacząco dominować, ponieważ my się wzmacniamy, a oni nie.

06:07

Google Maps dodało zdjęcia miast obwodu kijowskiego, które zostały zniszczone w rosyjskim ostrzale.

06:02

Administracja amerykańska jest przekonana, że pomimo niechęci Turcji do poparcia przystąpienia Szwecji i Finlandii do NATO konsensus zostanie osiągnięty, poinformowała podczas briefingu na pokładzie prezydenckiego samolotu rzeczniczka Białego Domu Karin Jean-Pierre, donosi Ukrinform.



Nie mogę mówić w imieniu rządu tureckiego o tym, czego potrzebuje lub co chce osiągnąć. Ale znowu czujemy się pewni, że osiągniemy porozumienie - podsumowała rzeczniczka administracji USA.

05:56

Ponad 250 obrońców Azowstalu zostało wywiezionych z Mariupola do obozu w Oleniwce - mieście znajdującym się pod kontrolą separatystów. Tak twierdzą dziennikarze agencji Reutera, którzy wczoraj wieczorem śledzili przejazd kolumny siedmiu autobusów z ewakuowanymi żołnierzami.

Wśród Ukraińców są zarówno ranni jak i w pełni sprawni.

05:51

Pierwsze nagranie pokazujące wykorzystanie brytyjskich pocisków Brimstone przeciwko rosyjskiej armii.

05:45

Oczekiwania Ukrainy są realistyczne, a Bułgaria ma wystarczające możliwości pomocy (w naprawach - przyp. red.) - powiedział bułgarski minister obrony Dragomir Zakow.



Jak informował Ukrinform na początku maja, bułgarski parlament przyjął ustawę o udzieleniu Ukrainie pomocy humanitarnej, finansowej i wojskowo-technicznej, w tym zapewniającą naprawy ukraińskiego sprzętu wojskowego w przedsiębiorstwach obronnych kraju.

05:39

"Dziesiątki tysięcy Ukraińców jest przetrzymywanych w obozach na terenie Federacji Rosyjskiej utworzonych na wzór nazistowski", powiedział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podczas przemówienia na Festiwalu Filmowym w Cannes, donosi korespondent Ukrinform.

05:25

Kanada zakaże wjazdu na swoje terytorium ponad tysiącowi osób odpowiedzialnych za wojnę na Ukrainie, w tym prezydentowi Rosji Władimirowi Putinowi. Projekt ustawy został złożony w parlamencie i jest już po pierwszym czytaniu.

05:21

Biuro Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Praw Człowieka poinformowało we wtorek, że do 15 maja od rozpoczęcia wojny Rosji z Ukrainą 24 lutego zginęło 3668 cywilów, a 3896 zostało rannych. W oświadczeniu podkreślono jednak, że rzeczywiste liczby są znacznie wyższe.



Według danych ONZ zginęło 1353 mężczyzn, 897 kobiet, 94 chłopców i 82 dziewczynki, a płeć niektórych dzieci i dorosłych nie została jeszcze ustalona. Wśród 3896 rannych było 100 chłopców i 91 dziewcząt oraz 167 dzieci, których płeć nie została jeszcze ustalona.

05:12

Komisja Europejska planuje stworzenie międzynarodowego programu pomocy do odbudowy zniszczeń wojennych Ukrainy, powiązanego z reformami. "Wojna w Ukrainie trwa, ale UE już planuje odbudowę" - pisze portal dziennika "Sueddeutsche Zeitung" (SZ), który dotarł do 8-stronicowego projektu KE. Wg dokumentu, odbudowa mogłaby zająć nawet "ponad dekadę".



Strategiczny projekt "Odbudowa Ukrainy" omawia, w jaki sposób naprawa zniszczeń wojennych mogłaby być finansowana po zawarciu porozumienia pokojowego.

"Takie reformy powinny zbliżyć Ukrainę do Unii Europejskiej, do której Ukraina aspiruje" - wyjaśnia SZ.

05:09

Od początku wojny w Ukrainie ogromnie wzrosło zainteresowanie Niemców Bundeswehrą: więcej osób szuka informacji w internecie o armii i jej misjach, podwoiła się też liczba chętnych do służby - pisze portal dziennika "Merkur".



W marcu stronę bundeswehr.de odwiedziło około 1,5 miliona osób więcej, niż rok wcześniej. Ilość odsłon w szczycie wyniosła prawie 4,1 mln. W lutym i w marcu witryna ministerstwa bmvg.de była odwiedzana cztery razy częściej, niż w tych samych miesiącach rok wcześniej.



Od wybuchu wojny ministerstwo obrony odnotowało też duży wzrost zainteresowania na swoich mediach społecznościowych - Facebooku i YouTube.

05:00