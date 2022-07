Na litewskiej scenie politycznej zawrzało. Opozycja oskarża władze o złą interpretację unijnych wytycznych w sprawie zablokowania przewozu towarów podlegających sankcjom. W połowie czerwca Litwa - realizując unijne sankcje - zablokowała tranzyt do Kaliningradu.

Premier Litwy Ingrida Szimonyte / Shutterstock

Zablokowanie rosyjskiej eksklawy oburzyło Rosjan. Komisja Europejska ostatecznie złagodziła restrykcje.

Opozycja chce wotum nieufności

Litewska opozycja twierdzi, że władze kraju źle zinterpretowały unijne wytyczne w sprawie zablokowania przewozu towarów podlegających sankcjom.

Zapowiedziano już wniosek o wotum nieufności dla szefa MSZ Gabrieliusa Landsbergisa. Z kolei premier Ingrida Szimonyte zapewniła o pełnym poparciu dla swego ministra.

Wczoraj, po ponad miesięcznej blokadzie, przez Litwę przejechał pociąg z pięcioma wagonami wypełnionymi cementem.

Blokada Kaliningradu trwała od połowy czerwca

17 czerwca Litwa zakazała transportu towarów takich jak materiały budowlane, metale i węgiel z Rosji do Kaliningradu. Wilno przekonywało wówczas, że to efekt unijnych sankcji wobec Rosji wprowadzonych po inwazji na Ukrainę. Władze obwodu przekazały, że blokada objęła prawie połowę towarów dostarczanych z Rosji. Moskwa zagroziła "konsekwencjami".

Pierwszy zastępca przewodniczącego Komitetu Rady Federacji Rosyjskiej do Spraw Międzynarodowych Władimir Dżabarow powiedział, że blokada obwodu kaliningradzkiego może doprowadzić do konfliktu zbrojnego. Przekonywał, że sankcje wymogły USA i Wielka Brytania, które "bardzo by chciały, żeby Rosja zaangażowała się w jakiś konflikt".

Berlin naciskał na Wilno

Berlin, także poprzez Brukselę, naciskał na Wilno, by tranzyt do eksklawy został odblokowany. To jest transport z Rosji do Rosji - tłumaczyły władze federalne i przekonywały, że jest to dozwolone.

Wilno twierdziło także, że Rosja była dobrze przygotowana na blokadę eksklawy. Z dokumentów tranzytowych wynika, że import stali był dwukrotnie wyższy niż zazwyczaj na krótko przed 17 czerwca, gdy Litwa wdrożyła sankcje w życie.

Kaliningrad odblokowany

Jeszcze w połowie lipca premier Litwy Ingrida Szimonyte zapowiedziała, że kraj utrzyma ograniczenia w tranzycie kolejowym do Kaliningradu. Przynajmniej do czasu opracowania nowych zasad w zgodzie z wytycznymi Komisji Europejskiej.

W minionym tygodniu Komisja Europejska podjęła decyzję o przywróceniu do Kaliningradu tranzytu towarów objętych unijnymi sankcjami.