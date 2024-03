Jak dodał, rozmowy powinny odbywać się przy pomocy mocarstw międzynarodowych. Słowo negocjować to odważne słowo. Kiedy widzisz, że jesteś pokonany, że sprawy nie idą dobrze, musisz mieć odwagę negocjować - podkreślił papież.

Według niego trzeba znaleźć kraj, który może być mediatorem w tej sytuacji. W tym kontekście wymienił Turcję, która złożyła już propozycję w tej sprawie.

Wstydzisz się, ale iloma ofiarami śmiertelnymi to się skończy? Negocjuj zawczasu, poszukaj jakiegoś kraju do mediacji. (...) Nie wstydźcie się negocjować, zanim będzie gorzej - mówił.

Reuters podkreśla, że to prawdopodobnie pierwszy raz, kiedy Franciszek użył określeń takich jak "biała flaga" czy "pokonany" w dyskusji na temat wojny na Ukrainie, chociaż w przeszłości mówił o potrzebie negocjacji.

Zapytany, czy byłby skłonny do mediacji, Franciszek odpowiedział: "Jestem tutaj".

W innej części wywiadu, mówiąc o wojnie między Izraelem a Hamasem, Franciszek powiedział: "Negocjacje nigdy nie oznaczają poddania się". To odwaga, by nie prowadzić kraju do samobójstwa - stwierdził.

Erdogan: Ankara gotowa zostać gospodarzem szczytu Ukraina-Rosja

Wczoraj wieczorem prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan w Stambule spotkał się z Wołodymyrem Zełenskim. Jak mówił, Ankara jest gotowa zostać gospodarzem szczytu Ukraina-Rosja, a także przyczynić się do odbudowy Ukrainy.

Podczas wspólnej konferencji prasowej Erdogan oświadczył też, że Turcja popiera terytorialną integralność Ukrainy. Przekazał, że rozmowy z Zełenskim dotyczyły wojny, bezpieczeństwa żeglugi na Morzu Czarnym oraz zerwanego porozumienia z Rosją o bezpiecznym korytarzu na tym morzu dla statków transportujących ukraińskie zboże. Ankara pomogła wynegocjować to porozumienie na początku wojny.

Zełenski oznajmił, że rozmowy z Erdoganem były "twarde, szczere i produktywne". Zastrzegł, że Rosja nie zostanie zaproszona na pierwszy szczyt pokojowy w sprawie wojny przeciw Ukrainie, który ma się odbyć w Szwajcarii. Przedstawiciel strony rosyjskiej może uczestniczyć w następnej rundzie rozmów pokojowych, gdy dotycząca ich "mapa drogowa" zostanie już ustalona przez stronę ukraińską i jej sojuszników - dodał.

Wcześniej Zełeski podziękował Turcji w serwisie X za wspieranie Ukrainy. "Oba nasze kraje, cały region, globalne bezpieczeństwo żywnościowe wymagają bezwarunkowego bezpieczeństwa żeglugi na Morzu Czarnym. Możemy to osiągnąć poprzez współpracę" - napisał Zełenski. Dodał, że Kijów liczy na pomoc Ankary w uwolnieniu więzionych przez Rosję ukraińskich obywateli, w tym Tatarów krymskich.

AFP podaje, że w nieokreślonym jeszcze terminie do Turcji ma się udać rosyjski dyktator Władimir Putin.

Agencja przypomina w swym komentarzu, że Ankara od początku rosyjskiej agresji usiłuje zachować dobre relacje jednocześnie z Moskwą i z Kijowem, a Erdogan lubi się prezentować jako mediator w tym konflikcie. Jednak bliskie relacje Turcji z Rosją komplikują jej stosunki z Zachodem, który nie bez racji oskarża ją o ułatwianie stronie rosyjskiej omijania sankcji.

Faktem jest jednak - zwraca uwagę francuska agencja - że strategiczne położenie Turcji na Morzu Czarnym i kontrola nad Bosforem, który łączy Morze Czarne z morzem Marmara, pozwala Ankarze na odgrywanie istotnej roli politycznej i gospodarczej w wojnie rosyjsko-ukraińskiej.