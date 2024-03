Zakończyła się warszawska demonstracja Ogólnopolskiego Strajku Kobiet. Uczestniczki i uczestnicy, którzy domagali się m.in. dostępu do pigułki "dzień po" bez recepty i rozpatrzenia w parlamencie ustaw proaborcyjnych, przeszli sprzed Pałacu Prezydenckiego do biura Polski 2050. "Nie możemy odpuszczać. Po ostatnich wyborach widzimy, że to w nas jest siła. To kobiety są progresywnymi głosami w Polsce i mogą zmieniać rzeczywistość. Ja w to wierzę" - powiedziała reporterce RMF FM jedna z uczestniczek manifestacji.