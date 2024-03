Iga Świątek pokonała Amerykankę Danielle Collins 6:3, 6:0 i awansowała do trzeciej rundy turnieju WTA rangi 1000 w Indian Wells. Spotkanie trwało 1 godzinę i 21 minut.

Iga Świątek / JOHN G. MABANGLO / PAP/EPA

Świątek grała z Collins już osiem razy - poprzednio w drugiej rundzie tegorocznego Australian Open. Polka na koncie ma siedem zwycięstw. Jedynej porażki doznała w półfinale Australian Open 2022.

Rywalizacja gem za gem trwała tylko do stanu 3:3 w pierwszym secie. Co prawda w kolejnym gemie Świątek musiała bronić dwóch break pointów, ale gdy jej się to udało, to całkowicie przejęła kontrolę na korcie.



Podopieczna trenera Tomasza Wiktorowskiego wygrała dziewięć gemów z rzędu. Odrobina emocji była jeszcze tylko w tym ostatnim, gdy serwowała na zwycięstwo. Znów obroniła dwa break pointy, a chwilę później wykorzystała drugą piłkę meczową.

Pierwsze rundy nigdy nie są łatwe, a w meczu z Danielle trzeba być gotowym na wszystko, jest nieprzewidywalna. Cieszę się z tego, jak zagrałam. Początkowo popełniałam zbyt wiele błędów, ale udało mi się poprawić - powiedziała Świątek w krótkiej rozmowie na korcie. Jej kolejną rywalką będzie albo rozstawiona z numerem 26 Linda Noskova albo Włoszka Camila Giorgi. Czeszka niespodziewanie wyeliminowała Świątek w trzeciej rundzie tegorocznego Australian Open.