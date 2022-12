Sekretarz stanu USA Antony Blinken potwierdził doniesienia amerykańskich mediów w sprawie przekazania Ukrainie systemu obrony przeciwrakietowej Patriot. Szef amerykańskiej dyplomacji powiedział, że uzbrojenie defensywne znajdzie się w najnowszym pakiecie pomocy wojskowej o wartości 1,85 mld dolarów.

Systemy obrony przeciwrakietowej Patriot / Shutterstock

Sekretarz stanu USA Antony Blinken w opublikowanym na stronie Departamentu Stanu komunikacie podkreślił, że dzisiejsza wizyta w Waszyngtonie prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego ma podkreślić, iż Stany Zjednoczone trwale angażują się na rzecz narodu ukraińskiego.

"W ciągu ostatnich trzystu dni Kreml bezskutecznie próbował wymazać Ukrainę z mapy. Teraz Rosja próbuje zamienić zimę w broń, chcąc zamrozić i zagłodzić ukraińskich cywilów oraz zmusić ukraińskie rodziny do opuszczenia domów. W odpowiedzi prezydent Joe Biden ogłosi dziś, że Stany Zjednoczone dostarczą nowe i dodatkowe zdolności militarne, które pomogą Ukrainie bronić się przed trwającym brutalnym i niesprowokowanym atakiem Rosji" - powiedział Blinken, cytowany w komunikacie.

"Zgodnie z pełnomocnictwem udzielonym przez Prezydenta, uprawniam do przekazania Ukrainie amerykańskiej broni i sprzętu po raz 28. od sierpnia 2021 roku. Pomoc w wysokości 1 miliarda dolarów zapewni Ukrainie rozszerzoną obronę powietrzną i zdolność do precyzyjnego rażenia, a także dodatkową amunicję i sprzęt, którego Ukraina tak skutecznie używa do obrony na polu walki" - podkreślił sekretarz stanu USA.

"Departament Obrony ogłasza dziś również dodatkowe 850 mln dolarów pomocy w zakresie bezpieczeństwa dla Ukrainy" - napisano w komunikacie.

W oświadczeniu podkreślono, że dzisiejsza pomoc po raz pierwszy obejmuje system obrony powietrznej Patriot, zdolny do zestrzeliwania pocisków manewrujących, pocisków balistycznych krótkiego zasięgu i samolotów z pułapu znacznie wyższego, niż przekazywane wcześniej systemy obrony powietrznej.

Zauważono jednocześnie, że łączna pomoc wojskowa Stanów Zjednoczonych dla Ukrainy od początku istnienia administracji prezydenta Joe Bidena, wraz z najnowszym pakietem, wynosi już 21,9 mld dolarów.

Prezydent Biden spotka się w środę wieczorem w Białym Domu z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim, który opuścił Ukrainę po raz pierwszy od 24 lutego, czyli początku rosyjskiej inwazji na jego kraj.

Co dokładnie znajdzie się w najnowszym pakiecie wojskowym?

Prezydent Zełenski będzie mógł bez wątpienia wrócić do kraju z bardzo dobrymi informacjami. Pojawiają się bowiem nieoficjalne doniesienia, że oprócz systemu obrony przeciwrakietowej Patriot USA przekażą Ukrainie m.in. kolejne systemy artyleryjskie i amunicję do wyrzutni rakiet HIMARS.