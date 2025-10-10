Ośmioro ukraińskich dzieci wróciło do swoich rodzin - poinformowała Melania Trump podczas piątkowego wystąpienia w Białym Domu. Pierwsza dama USA przekazała, że dzięki nawiązaniu dialogu z Władimirem Putinem i współpracy obu stron, udało się doprowadzić do pierwszych powrotów najmłodszych wywiezionych z Ukrainy do Rosji.

Melania Trump / SHAWN THEW / PAP/EPA

Melania Trump ogłosiła w piątek, że dzięki współpracy z Rosją ośmioro ukraińskich dzieci wróciło do swoich rodzin.

Pierwsza Dama USA utrzymuje otwarty kanał komunikacji z Władimirem Putinem w sprawie powrotu wywiezionych dzieci.

Proces odzyskiwania najmłodszych trwa, a Rosja przekazała Białemu Domowi szczegółowe informacje na temat kolejnych przypadków.

Melania Trump podczas piątkowego wystąpienia w Białym Domu poinformowała, że otrzymała odpowiedź na swój list do Władimira Putina w sprawie dzieci wywiezionych przez Rosję z Ukrainy. Przekazała, że rosyjski prezydent wykazał gotowość do współpracy w tej kwestii.

Od tego czasu prezydent Putin i ja utrzymywaliśmy otwarty kanał komunikacji. (...) W ciągu ostatnich trzech miesięcy obie strony uczestniczyły w kilku nieoficjalnych spotkaniach i rozmowach telefonicznych, zawsze w dobrej wierze. Zgodziliśmy się współpracować dla dobra wszystkich osób zaangażowanych w tę wojnę. Mój przedstawiciel współpracował bezpośrednio z ludźmi prezydenta Putina, aby zapewnić bezpieczne zjednoczenie dzieci z ich rodzinami między Rosją a Ukrainą - oznajmiła Pierwsza Dama USA. Istotnie, ośmioro dzieci zostało połączonych z rodzinami w ciągu ostatnich 24 godzin - poinformowała.

Żona prezydenta Stanów Zjednoczonych dodała, że trwa szerszy proces mający na celu powrót ukraińskich dzieci do rodzin. Młodzież, która niedługo skończy 18 lat, ma uzyskać od rosyjskich władz pozwolenie na opuszczenie kraju. Melania Trump ujawniła też, że otrzymała od Kremla szczegółowe informacje na temat wywiezionych dzieci i że zostały one zweryfikowane przez Biały Dom.

Już trwają prace nad planami ponownego zjednoczenia większej liczby dzieci w najbliższej przyszłości. Mam nadzieję, że pokój nadejdzie wkrótce. Może się zacząć od naszych dzieci - zakończyła.

Rosja uprowadziła ok. 20 tys. ukraińskich dzieci

List Pierwszej Damy USA do Władimira Putina na temat ukraińskich dzieci został przekazany rosyjskiemu przywódcy podczas szczytu prezydentów USA i Rosji na Alasce. Wcześniej Melania Trump poruszała ten temat również w rozmowach z żoną ukraińskiego prezydenta Ołeną Zełenską.

Według ukraińskich władz Rosja wywiozła z okupowanych terenów Ukrainy ok. 20 tys. dzieci, część z nich oddając do adopcji w Rosji. Niewielka część została zwrócona rodzinom w wyniku działań samych rodziców i dyplomatycznych kontaktów między Moskwą i Kijowem. Sprawa uprowadzenia dzieci była powodem oskarżenia rosyjskiego prezydenta o zbrodnię wojenną przez Międzynarodowy Trybunał Karny.