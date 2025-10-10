Szef wojskowych władz obwodu zaporoskiego w południowo-wschodniej Ukrainie Iwan Fedorow ogłosił, że w wyniku rosyjskiego ataku zginął siedmioletni chłopiec, a wiele osób zostało rannych. Potwierdził to Mer Kijowa Witalij Kliczko na platformie Telegram.

"Lewy brzeg jest bez prądu. Są też problemy z siecią wodociągową" - napisał Kliczko. Dziennikarz AFP mieszkający w tej części miasta również informował o braku energii elektrycznej i wody.

Szef wojskowej administracji Kijowa Tymur Tkaczenko przekazał, że uderzenie dronów spowodowało pożar w jednym z budynków mieszkalnych w dzielnicy Peczerskiej.