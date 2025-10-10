Co najmniej 8 osób rannych, wschodnia część Kijowa pozbawiona prądu, śmierć 7-letniego chłopca - to tragiczny bilans rosyjskich zmasowanych ataków na Ukrainę, do których doszło w nocy z czwartku na piątek w obwodzie zaporoskim.
W nocy z czwartku na piątek Rosja przeprowadziła kolejny potężny atak na Ukrainę. Minister energetyki Switłana Hrynczuk napisała na Facebooku, że Rosjanie uderzyli głównie w obiekty energetyczne. Ukraińskie lotnictwo poinformowało o ataku pociskami balistycznymi i dronami.