Co najmniej 8 osób rannych, wschodnia część Kijowa pozbawiona prądu, śmierć 7-letniego chłopca - to tragiczny bilans rosyjskich zmasowanych ataków na Ukrainę, do których doszło w nocy z czwartku na piątek w obwodzie zaporoskim.

Rosja uderzyła w obiekty energetyczne

W nocy z czwartku na piątek Rosja przeprowadziła kolejny potężny atak na Ukrainę. Minister energetyki Switłana Hrynczuk napisała na Facebooku, że Rosjanie uderzyli głównie w obiekty energetyczne. Ukraińskie lotnictwo poinformowało o ataku pociskami balistycznymi i dronami.

Szef wojskowych władz obwodu zaporoskiego w południowo-wschodniej Ukrainie Iwan Fedorow ogłosił, że w wyniku rosyjskiego ataku zginął siedmioletni chłopiec, a wiele osób zostało rannych. Potwierdził to Mer Kijowa Witalij Kliczko na platformie Telegram.

"Lewy brzeg jest bez prądu. Są też problemy z siecią wodociągową" - napisał Kliczko. Dziennikarz AFP mieszkający w tej części miasta również informował o braku energii elektrycznej i wody.

Szef wojskowej administracji Kijowa Tymur Tkaczenko przekazał, że uderzenie dronów spowodowało pożar w jednym z budynków mieszkalnych w dzielnicy Peczerskiej.

