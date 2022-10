Uwolnieni z rosyjskiej niewoli dowódcy obrony zakładów Azowstal w Mariupolu po miesiącach rozłąki spotkali się z bliskimi w Turcji - poinformowało w poniedziałek biuro prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego.

Zakłady Azowstal / AA/ABACA / PAP

Do Turcji udali się pierwsza dama Ołena Zełenska i szef biura prezydenta Andrij Jermak, który zorganizował spotkanie pięciu ukraińskich wojskowych, niedawno uwolnionych z rosyjskiej niewoli, z ich bliskimi. Biuro prezydenta opublikowało nagranie ze spotkania w Stambule.

Podczas wizyty Jermak odznaczył pięciu obrońców Mariupola i zakładów Azowstal, uhonorowanych tytułem Bohatera Ukrainy.

Telegram

21 września w ramach wymiany jeńców z Rosją władzom ukraińskim udało się uwolnić 215 wojskowych, w tym dowódców obrony Mariupola i zakładów Azowstal. Jeńcy zostali wymienieni na prokremlowskiego oligarchę Wiktora Medwedczuka i 55 rosyjskich żołnierzy.



Pięciu dowódców z Azowstalu - dowódcy pułku Azow Denys Prokopenko i Światosław Pałamar, dowódca 36. brygady piechoty morskiej Serhij Wołynski oraz Denys Szłeha i Ołeh Chomenko - do końca wojny mają pozostać w Turcji. To część ustaleń z Rosją, w których ważną rolę miał odegrać turecki prezydent Recep Tayyip Erdogan.



W maju obrońcy Mariupola po niemal trzech miesiącach bardzo ciężkich walk, w tym w oblężonym przyczółku na terenie zakładów Azowstal, trafili do rosyjskiej niewoli po decyzji dowództwa, że "ma zostać uratowane życie żołnierzy".